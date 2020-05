TILBAKE PÅ JOBB: Roy Cole driver en liten frisørsalong rett i utkanten av Atlanta, Georgia. Her klipper han John Chambers som har reist fra nabodelstaten Sør-Carolina for å fikse på sveisen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Her åpner USA opp igjen. – Hadde ikke råd til å holde stengt lenger

ATLANTA, GEORGIA (VG) Her tar Roy Cole imot kunder igjen, etter å ha vært tvunget til å stenge ned frisørsalongen i nær fire uker.

– Jeg hadde ikke råd til å holde stengt lenger. Jeg trenger pengene. Jeg har ikke råd til at livet mitt ikke fungerer, sier Roy Cole til VG mens han klipper i vei.

VG har reist til sørstatene. Til Georgia, hvor guvernør Brian Kemp har lempet på coronareglene – som den første delstaten i hardt rammede USA. Nær 70-000 mennesker er døde av coronaviruset i USA.

Både Donald Trump og hans coronaekspert Anthony Fauci er kritiske til at delstater som Georgia åpner opp for tidlig.

Det er varmt i Georgia. Gradestokken vipper over 27.

VG I GEORGIA: VGs Thomas Nilsson er på plass i delstaten Georgia, som var den første delstaten som lempet på coronaregimet. Foto: Thomas Nilsson / VG

I en liten frisørsalong i Avondale rett utenfor Atlanta er Roy Cole tilbake på jobb. Han overtok salongen for tre år siden.

Han følger ikke kravet om at frisører må bære munnbind.

– Jeg får dugg på brillene om jeg har maske. Da ser jeg ingenting. Jeg vil jo ikke klippe kundene i øret heller, sier Cole, og ler lenge.

Så blir han alvorlig. Han forklarer at det heller ikke fungerer om kundene har maske på seg, siden gummiproppene som holder munnbindene på plass, kommer i veien når han skal klippe.

Han vasker grundig ned frisørstolen mellom hver kunde.

– Jeg snur meg bort når jeg nyser. Jeg vasker hendene. Jeg putter frisørkappene i glohett vann slik at det dreper bakteriene. Og vi har ikke mange eldre kunder nå om dagen. De holder seg hjemme.

Kundene som kommer inn døren mens VG er på besøk, har ingen problemer med Coles regler.

Wajeeh Bokhari (16) kommer med sin pappa og tar av masken straks han setter seg ned i stolen. De snakker villig med VG.

Wajeeh er dog ikke helt overbevist om at det er lurt av Georgia å gå bort fra de strenge coronareglene så tidlig.







FIKSER SVEISEN: Wajeeh Bokhari kommer inn i frisørsalongen med munnbind, men tar den av når Roy Cole begynner på jobben.

– Jeg ville komme med en gang frisørene åpnet fordi det er det minst sannsynlige tidspunktet å bli smittet på. Nå som Georgia åpner opp igjen, er jeg sikker på at det vil bli verre etter hvert.

John Chambers (26) er neste kunde. Han bor i Sør-Carolina hvor frisørsalongene fortsatt er stengt.

– Dette er det lengste jeg har gått uten å klippe meg. Jeg føler at jeg er to kilo lettere, sier han når han er ferdig.

VG reiser rundt i Atlanta-området. Mens det i New York er påbudt med munnbind utendørs, er det få som bruker det her i denne delen av USA. Georgia er også en av få delstater som tillater restauranter å ha åpent, med regler for sosial distansering.

En ansatt på en meksikansk restaurant sier til VG at «det er for tidlig å åpne for å spise inne i restauranten». De har likevel en strøm av kunder for takeaway.

På en Waffle House-restaurant har de åpnet for maksimalt ti personer innendørs – og gjestene får maksimalt være der i 30 minutter. Men det er helt tomt mens VG er på besøk.

Utenfor Max’s Coal Oven Pizzeria sitter flere grupper som nyter pizza og øl i den varme vårsolen. Mike Sisti (48) er ikke redd for at han sitter for nær vennene sine.

– Vi kjenner alle hverandre, og jeg vet at alle er veldig forsiktige og beskytter seg mot viruset.







SAMLET IGJEN: Mike Sisti og vennene koser seg i varmen. Han er ikke redd for coronaviruset.

Han mener det er på tide at Georgia lempet på reglene.

– Vi måtte åpne. Mange mennesker er arbeidsledige og det ville ha ført til anarki om dette hadde pågått for lenge. Folk går tomme for penger og har ikke råd til å kjøpe mat.

Donald Trump har tidligere vært kritisk til at Georgia var først ute.

– Jeg har sagt til guvernør Brian Kemp at jeg er sterkt uenig med hans beslutning om å åpne visse fasiliteter, sa han på en pressekonferanse.

Publisert: 03.05.20 kl. 12:19

