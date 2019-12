UNGE: De fleste fremmøtte i Bristol var unge velgere. Foto: Joe Giddens / PA Wire

Jeremy Corbyn håper unge velgere skal gi ham valgseieren

BRISTOL (VG) Han henger etter i målingene, men Jeremy Corbyn håper rekordmange unge velgere skal gi Labour et overtak i valg-innspurten.

– Vi skal investere i dere og gjøre slutt på ni år med økte skiller, sier Labour-leder Jeremy Corbyn når han endelig viser seg, en time forsinket.

Noen tusen velgere, de fleste studenter under 30, har ventet lenge foran rådhuset i Bristol. Noen få synger «Oh-Je-re-my Cooooor-byn». Melodien er refrenget til White Stripes «Seven Nation Army».

Sangen fotballfans har trykket til sitt bryst har også vært Labour-velgernes kamprop siden 2017. Da økte Corbyn på målingene helt i siste liten og tok et stort jafs av velgere fra Theresa May.

Nå håper de at det skal skje igjen, og at Corbyn velter Boris Johnsons konservative regjering i valget på torsdag 12. desember. På målingene ligger partiet bak.

LIGGER BAK: På nasjonale målinger ligger Corbyn bak Johnson, men disse målingene kan slå ut annerledes når de blir konvertert til seter. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Klar ledelse til Boris Johnson

Boris Johnsons valginnspurt foregår i Nord-England, i tradisjonelle Labour-områder. Mandag kom han til fiskemarkedet i Grimsby med 43 prosents oppslutning nasjonalt, en ledelse på ti prosentpoeng over Corbyn. Det viser målingene til YouGov.

I valgets innspurt fokuserer begge partier utelukkende på marginale seter for å svinge dem i sin favør, forteller Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder.

Det er 650 seter i Underhuset som velges fra like mange valgkretser – britene kaller dem constituencies. Det er rundt 150 marginale seter i årets valg fordi resultatet var jevnt her i 2017.

LEDER: Boris Johnson på fiskemarkedet i Grimsby. Foto: Ben Stansall / AFP Pool

Johnsons håper å knabbe nok av disse fra Labour og få flertall i Underhuset. Da kan han holde sitt brexit-løfte og melde seg ut av EU senest 31. januar. Det var også budskapet hans i Sunderland senere på dagen.

– Labour har sviktet dere, sa han og la til at landets økonomi lider på grunn av usikkerheten rundt brexit.

Å hamre inn budskapet om brexit er kritisk for statsministeren. Har han ikke flertall i Underhuset på fredag, som også er fredag den 13, betyr det at opposisjonen kan fortsette å bremse Johnsons planer om å skille seg fra EU.

MOMENTUM: Gruppen har drevet kampanje for Corbyn og mot Johnson i sosiale medier. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Rekordmange unge har registrert seg

«Støtt vår kjære statsminister ved å kjøpe denne «fuck you»-t-skjorten», sier en mann ironisk. Han står på plenen foran rådhuset i Bristol og forteller VG at han hører til gruppen Momentum. De er aktivister for Labour.

Utenom å kjøre kampanjer i sosiale medier mot Boris Johnson har Momentum bedt unge velgere å registrere seg, så de får stemt på torsdag.

Da fristen gikk ut i slutten av november hadde 3,2 millioner nye velgere gjort det, og et overveldende flertall er under 34 år. Disse velgerne heller i stor grad mot å stemme Labour, Liberaldemokratene og de grønne fremfor Boris Johnson, og kan bli Corbyns redning.

HÅP: Linn Meyer til venstre har registrert nye velgere, og Ruth Day kaller valget det viktigste for hennes generasjon. Begge skal stemme Labour. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

– Han har et budskap om håp. Han vil kutte i utgifter for unge, satse på klima, og gjøre utdanning gratis, sier Ruth Day, som er kommet for å se Labour-lederen tale.

Kjæresten Linn Meyer har banket på dører og fått velgere til registrere seg.

Uenighet om brexit og helsevesen

Både Labour og Tory øker oppslutningen i innspurten. Utenom brexit, som er den største konfliktlinjen, går Labour til valg på at de vil øke skattene for de rikeste for å finansiere utdanning, bygge flere rimelige boliger og forbedre sosiale tjenester.

UNGE: De fleste fremmøtte i Bristol var unge velgere. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Budskapet til Corbyn er at ni år med konservativ styring har skakk-kjørt landet, og at en stemme til Johnson innebærer at det statlige helsevesenet havner i hendene på USA og Donald Trump.

Boris Johnson har kalt påstanden «nonsense», men lekkede dokumenter viser at USA og Storbritannia har hatt samtaler om patent på medisiner, helseforsikring og medisinsk utstyr.

Publisert: 10.12.19 kl. 09:32

