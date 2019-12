SKIPET «LANCE»: På vei gjennom isen for å plukke opp polfarerne Børge Ousland og Mike Horn. Foto: Jørgen Braastad

Tre ting du ikke trodde var om bord i «Lance»

NORDISHAVET (VG) Inne i kriker og kroker på det 60 meter lange skipet, gjemmer deg seg flere overraskelser.



VGs journalister er om bord på skipet «Lance», for å følge aksjonen som går ut på å hente polfarerne Børge Ousland og Mike Horn fra ekspedisjonen som har vart i mer enn 86 dager.

Det er snart en uke siden vi, spente og litt usikre, bestilte en taxi ned til havnen i Longyearbyen. Uten helt å vite hva vi gikk til. Vi fant «Lance» helt dekket av is, i 20 minusgrader. Alle dører og håndtak, vinduer og vaiere, rett og slett alle overflater var farget blendende hvite av et tykt lag med is.

Hva i alle dager var det vi skulle være med på?

Nå har vi vært om bord her i seks døgn og funnet ut nettopp det. Vi har sovnet til det øredøvende levenet av skipet som presser seg gjennom isen, like utenfor lugarveggen. Og våknet til nyheten om at vi står fast midt uti ingenting.

FØLGER AKSJONEN TETT: VGs journalister Oda Leraan Skjetne og Jørgen Braastad om bord på «Lance». Foto: Jørgen Braastad

Vi har sett kapteinen åpne et hemmelig skap i styrehuset og dra ut en god flaske vin for å feire. En vin som sto igjen fra da en Hollywood-kjendis spilte inn film om bord på skipet i høst.

Vi har for første gang satt våre bein på isen i polhavet. Og skjønt at is ikke bare er is.

Ikke minst har dette skipet fra 1978, tidligere eid av Polarinstiuttet, rommet ting som vi ikke hadde forestilt oss på forhånd. Mens vi venter på Børge Ousland og Mike Horn, kan vi fortelle.

FEIRET MED RØDVIN: Da skipet «Lance» løsnet fra isen onsdag ettermiddag, feiret mannskapet med et glass vin. Fra venstre: Knut Espen Solberg, Sigve Grimstad, Trond E. Johansen, Oda Leraan Skjetne, Bjørn Worhinn, Stig Roaldsand, Torbjørn Grimstad og Martin Skrove. Foto: Jørgen Braastad

1. Solarium

Tvers overfor kabinen til fotograf Jørgen Braastad er det en tykk, grå ståldør som det står «lasterom» på. En sånn som der ser ut som du ikke skal åpne såfremt du har noe der å gjøre. Så det gjorde vi heller ikke.

TRENINGSROM: Mannskapet om bord har mulighet til å trene. Foto: Jørgen Braastad

Men så fikk vi høre at det var et treningsrom der inne. Gjemt i et rom ned en bratt trapp, er det både en tredemølle, flere spinningsykler og stativ med vekter. Å løfte vekter på et skip som svinger fra side til side i uvær, har vist seg å være en kunst i seg selv.

SOLARIUM: Selv om skipet er omringet av mørke hele dagen, har mannskapet likevel mulighet til å få litt sol om bord. Foto: Jørgen Braastad

Og inn en enda mer anonym dør skjuler det seg et solarium.

– Det fikk vi på kjøpet, det står igjen etter Norsk polarinstitutt, sier medeier Bjørn Åge Workinn.

Skipet ble kjøpt opp av private eiere i 2017. Og selv på turer i mørketiden skal det altså være mulig å få litt sollys om bord.

SPA: «Lance» har sin egen «spa-avdeling» med badstu, badestamp og kaldkulp bak under helikopterdekket. Foto: Jørgen Braastad

2. Spa-anlegg

Ja, du leste riktig. Det tok oss litt tid å oppdage også dette, mest fordi alle vinduer er dekket av is og vanskelige å se ut gjennom. Men bak styrhuset, på mellomdekket, ligger en badstue, en badestamp og en kald stamp. «Lance» – avdeling for spa og rekreasjon.

– Badestampen og badstua er nytt, det er noe vi har satt inn, sier Workinn.

«Lance» har sin egen «spa-avdeling» med badstu, badestamp og kaldkulp bak under helikopterdekket. Foto: Jørgen Braastad

Det var stor stemning da det onsdag kveld ble bestemt at anlegget skulle fyres opp torsdag morgen. Skuffelsen var like stor da maskinisten meldte at badestampen har frosset skikkelig igjen, og at det ikke er nok steam fra motoren til å varme den opp. Akkurat nå ligger vi nemlig og driver i en råk og venter på Børge Ousland og Mike Horn. Når hovedmotoren fyres opp for å kjøre igjen, er det håp om at det blir nok steam. Og dermed spa om bord.

– Hvis vi starter hovedmotoren, vil vi prøve å fyre opp, påpeker Workinn.

KILOVIS MED IS: Kokken Daniel Olsen teller hele 85 kilo fløteis på fryserommet. Foto: Jørgen Braastad

3. 58 kilo iskrem

Er det én ting du skal ta med på en tur opp i isødet rundt nordpolen er det mer is. Eller? Helt forrest i baugen ligger det et fryserom som overraskende nok er fylt opp med kilo på kilo med is, noe fra Tyskland og noe fra Norge. Følgelig er det dessert på skipet hver dag.

Nede i messa er det også flere hundre DVD-er, samt en TV-krok. Nok til å få tiden til å gå på dager uten utsikt i mørketiden. Eller mens man venter på polfarere.

KOKKEN: Daniel Olsen jobber med dagens middag i messa Foto: Jørgen Braastad

