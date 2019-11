Putins fiende går til søksmål mot presidenten

Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (43) går til søksmål mot Russlands president Vladimir Putin (67).

Korrupsjegeren Navalnyj mener at presidenten må bli funnet skyldig i å unndra seg sine konstitusjonelle forpliktelser med å beskytte borgernes rettigheter.

– Dette er ikke et politisk søksmål. Vi går til sak etter loven, sier mannen som utallige ganger har blitt arrestert i forbindelse med demonstrasjoner mot regimet i Moskva.

Dette kommer fram på Navalnyjs egen Youtube-kanal. Navalnyj er kjent som den kanskje fremste Kreml-kritikeren som holder til på russisk jord. Han regnes som den øverste lederen i den mangefasetterte og splittede russiske opposisjonen.

Aleksej Navalnyj går til sak gjennom stiftelsen FBK (en anti-korrupsjonsorganisasjon) som ledes av Navalnyj. Russiske myndigheter har stemplet FBK som «utenlandsk agent» etter en relativt fersk lov som også har rammet Bellona.

Navalnyj mener at myndighetene urettmessig prøver å stoppe hans anti-korrupsjonsorganisasjon.

I august 2019 anla politiet, det som i Russland heter etterforskningskomiteen, sak om hvitvasking av penger mot Navalnyj FBK. De mener at fondets ansatte i perioden januar 2016 til desember 2019 mottok penger som ble innhentet på kriminelt vis. Ifølge etterforskerne satte de ansatte først pengene inn gjennom automater i ulike banker - og så overførte pengene til FBKs konto. Politiet hevder at det handler om hvitvasking av 1 milliard rubler, som tilsvarer drøyt 140 millioner kroner.

I oktober ble så FBK stemplet som «utenlandsk agent» av det russiske justisdepartementet. Samtidig gjennomførte politiet razziaer mot folk i Navalnyjs organisasjon over hele Russland. Maskerte menn stormet inn i leiligheter, ifølge videoopptak på Navalnyjs youtube-kanal.

Navalnyj mener at alle donasjoner til dem har kommet fra russiske statsborgere, selv om flere av dem skal bo i utlandet.

– Det er ikke noe bevis for at ansatte hos oss har vært involvert i hvitvasking. Legg bort denne saken, henstiller Navalnyj på youtube.

Han mener at Putin åpenbart har begått et brudd på loven, som han lovte å holde da han ble innsatt som president.

– Presidenten, som garantist for grunnloven, menneskerettigheter og sivile rettigheter og friheter, er forpliktet til å forsvare grunnloven og grunnlovsfestede rettigheter, innenfor de rammene som er gitt ham, heter det fra korrupsjonsjegerne i FBK.

Så sent som forrige uke provoserte Navalnyj Putin ved å angripe en Putin-utpekt statsadvokat i hovedstaden. Navalnyj avslørte at statsadvokaten, Denis Popov, har luksuspregede feriesteder både i Montenegro og Spania. Han hevder at verdien av disse ligger på over 30 millioner kroner, mens årslønnen hans er cirka 110 000 kroner.

Kreml har allerede avvist Navalnyjs påstander om statsadvokaten:

– Før slike ansettelser blir det en gjennomført en meget nøye sjekk. At han fikk jobben, tyder på at det ikke er funnet noe ulovlig, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov sist uke.

