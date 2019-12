MISTENKT: Studenten Ingrid Martinussen sitter fengslet i Tokyo i to uker. VG har fått bildet fra familien med tillatelse om bruk. Foto: Privat

Ingrids japanske forsvarer: Vil vite hvilken rolle venninnen har hatt

TOKYO (VG) Studenten Ingrid Martinussen som er fengslet i Japan har fått et team på tre japanske advokater. Onsdag starter de arbeidet med å nøste opp i hvorfor hun har sittet fengslet i to uker.

– Først og fremst er jeg opptatt av hvordan hun er blitt behandlet, sier advokat Shota Yamaguchi til VG.

Onsdag skal han treffe Ingrid Martinussen, som sitter på en celle på et politihus 30 kilometer nord for sentrum av Tokyo.

Hun ble arrestert 20. november fordi hun er mistenkt for å ha bestilt en pakke som ble sendt fra USA til Japan for snart ni måneder siden. Pakken inneholdt blant annet narkotika.

Det er mange ubesvarte spørsmål: Hvordan pakken ble bestilt, hva den inneholder og hvilken rolle politiet mener den 32 år gamle kvinnen har hatt.

– Jeg vil høre hennes forklaring, og hvilken rolle venninnen har hatt i saken.

Politiet arresterte først en venninne av den norske studenten. Venninnen ble sluppet fri samme dagen som Martinussen ble pågrepet.

STUDERER: Det private Sophia-Universitet i Tokyo. Ingrid Martinussen studerer Global Environmental Studies her. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

– Jeg er lettet og veldig glad nå, sier avtroppende leder for studentorganisasjonen ANSA i Tokyo, Stian Sopp, til VG i Japan.

Han er familiens talsperson og har jobbet intenst for å finne en japansk advokat. Samtidig har han kontaktet universitet Martinussen studerer ved for å få attester fra professorer. Han håper advokatene får nytte av brevene foran en dommer.

– Disse advokatene er dyktige og har hatt mange narkotikasaker tidligere. De forstår fullt og helt det japanske systemet, forteller Sopp.

I TOKYO: VGs Ahmed Fawad Ashraf er i Japan og følger saken.

Advokater kan bli holdt utenfor

Fra tidligere straffesaker forteller Yamaguchi at enkelte klienter har blitt behandlet dårlig i avhør.

Det som kan skje er at mistenkte i saker kan bli hindret fra å snakke med en advokat, før en tilståelse er signert, og de får ikke alltid vite rettighetene sine, hevder advokaten.

VG har tirsdag forsøkt å få tilsvar fra politiet i Tokyo om disse påstandene, men ikke fått kontakt.

Familien har startet innsamling

Hjemme i Norge er familien til 32-åringen fornøyd med at de har fått et nytt forsvarsteam i Japan.

De har startet en innsamling på siden GoFundMe, og folk som har engasjert seg i saken har hittil donert 80.000 kroner. Pengene skal dekke advokatutgifter i både Norge og Japan, forteller Sopp.

Mens det japanske teamet er Ingrids forsvarere vil Elden advokatkontor legge press på UD og den norske ambassaden i Japan. Målet deres er at Martinussen får bedre forhold i varetekt om den forlenges. Hvis hun skulle bli dømt vil advokatkontoret i Norge jobbe for at hun får sonet straffen i Norge.

Norge og Japan har ingen utleveringsavtale seg imellom men selv uten avtale har norsk politi klart å få nordmenn hjem fra andre land tidligere.

DEPORTERT: Toshiki Higuchi i Amnesty i Japan forteller at utlendinger som blir dømt i Japan forvises fra landet etter at de har sonet dommen. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Amnesty: Dømte blir deportert

Toshiki Higuchi i Amnesty i Japan sier til VG at det er vanlig at utlendinger som blir dømt i Japan forvises fra landet etter at de har sonet dommen.

Higuchi kjenner ikke saken til Ingrid og uttaler seg generelt om praksis. Han forteller at den dømte vanligvis mister oppholdstillatelsen og blir sendt til et utlendingsinternat før personen blir deportert.

