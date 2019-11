Koran-brenningen i Kristiansand for noen helger siden, har ført til demonstrasjoner i Karachi, hvor det norske flagget ble satt fyr på. Foto: Faksimile The Dawn/AFP

Telenor med avisannonse i Pakistan etter koran-brenning

Koran-brenningen i Kristiansand har ført til sterke reaksjoner i Pakistan. Nå har Telenor, som er en stor teleoperatør i landet, valgt å rykke inn en annonse hvor de fordømmer brenningen i sterke ordelag.

De siste dagene har det vært demonstrasjoner i den pakistanske byen Karachi der demonstranter blant annet har tent på det norske flagget i protest mot SIANs brenning av koranen i Kristiansand for nesten to uker siden.

I sosiale medier oppfordrer flere til å boikotte norske bedrifter, blant annet under emneknaggene #Boycottnorway og #BoycottTelenor.

Det har også versert meldinger om at Telenors tjenesten i landet er nede, noe det pakistanske teletilsynet gikk ut og avkreftet.

I denne Twitter-meldingen går det pakistanske teletilsynet ut og avkrefter ryktene om at Telenors tjenester i landet ligger nede. Foto: Twitter

Det norske selskapet er en stor teleoperatør i Pakistan, og tirsdag rykket Telenor inn en annonse på førstesiden av den pakistanske storavisen The Dawn.

Der står det:

«Vi fordømmer på det sterkeste besudlingen av den hellige koran som skjedde i Norge og fortsetter med å uttrykke vår dypeste medfølelse. Vi står solidarisk med våre medborgere og vil være forpliktet overfor millioner av pakistanere i årene som kommer.

Vi vil informere alle de verdifulle kundene til Telenor Pakistan om at det sirkulerer en falsk melding fra PTA (det pakistanske teletilsynet, red.anm.) om at våre tjenester er nede og det er også avkreftet av PTA. Vi fortsetter å være forpliktet overfor folk i Pakistan og vil fortsette med å tilby kvalitetstjenester til alle pakistanere.», heter det i annonsen.

Telenor rykket i går inn en annonsen på førstesiden av den pakistanske avisen The Dawn i går. Foto: Faksimile

– Aktiviteten avtar

Ledelsen i Telenor i Norge sier de har registrert reaksjonene i sosiale medier i Pakistan.

– Aktiviteten på sosiale medier har de siste par dagene være avtagende med hensyn til Telenor. Telenor Pakistan har hatt fullt fokus på ordinær drift og på å betjene kundenes behov som vanlig, sier kommunikasjonssjef Hanne Knudsen til VG, og fortsetter:

– En av Telenors viktigste verdier er å være respektfull. Mens det innebærer å respektere ytringsfrihet, betyr dette også å respektere andres religion og kultur.

Den norske ambassadøren i Pakistan ble kalt inn på teppet til det pakistanske utenriksdepartementet lørdag.

– Hva er situasjonen i Pakistan nå?

– Vi har ikke registrert at det har vært flere demonstrasjoner i etterkant av den som skjedde i Karachi tirsdag, sier Kjell Gunnar Eriksen, Norges ambassadør i Pakistan til VG.

Eriksen henviser for øvrig til Utenriksdepartementet for ytterligere informasjon om saken.

Kalte inn Pakistans ambassadør

Trude Måseide, kommunikasjonssjef i UD sier til VG at de følger situasjonen tett i tråd med sine etablerte rutiner.

– Det betyr at vi har kontakt med vår ambassade og kan følge opp ved behov, sier Måseide.

Hun forteller at Utenriksdepartementet ba den pakistanske ambassadøren til møte i dag.

– Tema for møtet var skjendingen av det norske flagget, og sikkerheten for norske borgere og representanter i Pakistan, sier Måseide.

KORAN-SLUKKING: Politiet grep inn og slukket SIANs brenning av koranen i Kristiansand 16. november. Foto: Tor Erik Schrøder

– Symboler mobiliserer veldig

Nils A Butenschøn, professor emeritus ved Norsk senter for menneskerettigheter UiO sier til VG flaggbrenningen er uttrykk for et spontant raseri

– Man mener en representant for vesten har krenket islams hellige skrifter. Dette er noe vi kjenner igjen fra karikaturstriden for noen år tilbake, sier han til VG.

Dette er langvarig konflikt hvor symboler mobiliserer veldig, mener han.

– Det er en veldig spent stemning i muslimske land og selv om SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) er en marginal gruppe, så viser deres koran-brenning hvordan det kan mobilisere mange folk over landegrensene, sier Butenschøn.

– Vil denne hendelsen gå raskt over?

– Ja, med mindre det fører til flere hendelser i Pakistan eller Norge eller andre steder. Dette er uforutsigbart og i noen tilfeller kan det være starten på en brann, sier professoren.

Men ifølge Butenschøn er denne situasjonen trolig ikke like brennbar som for 10–15 år siden da invasjonen i Irak skapte store konflikter mellom vesten og muslimer.

– Hvorfor skjer flaggbrenningen akkurat i Pakistan?

– Det er nok litt tilfeldig. Det er mange pakistanskættede i Norge og i tillegg er Norge, i likhet med, for eksempel Danmark litt «på radaren» på grunn av tidligere tilsvarende saker, sier han.

Han sier det er typisk for slike opphetede situasjoner at det oppstår rykter. Og der forklare ryktene som spredde seg om at det sto norske soldater bak koranbrenningen.

– Hvor stor er faren for at denne situasjonen kan utarte og utvikle seg slik karikaturstriden gjorde i sin tid?

– Den faren er der, men det er andre mobiliserende konfliktspørsmål i regionen som er mer mobiliserende enn denne saken akkurat nå, sier Butenschøn, og viser til de massive opptøyene og protestene mot korrupsjon og vanstyre i blant annet Irak, Libanon og Algerie.

