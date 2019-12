VENNER: Her er Ingrid Martinussen sammen med Edith Mertz i september 2019. Det var dagen Mertzs mottok sitt mastergrad-diplom. Foto: Privat

Venn av norske Ingrid (32): - Livredd for hva som venter henne

TOKYO (VG) De aller fleste som blir tiltalt i Japan ender opp med å bli dømt. Det skremmer venninnen til norske Ingrid Martinussen.

– Ironisk nok er det tryggheten og sikkerheten i Japan Ingrid liker best, forteller Edith Mertz.

Når hun møter VG i Akihabara-området i Tokyo er hun tydelig preget av det som er skjedd med venninnen Ingrid Martinussen. Den norske studenten ble fengslet 20. november, mistenkt for narkotikasmugling.

Onsdag forklarte hun seg til sin japanske forsvarer for første gang. 32-åringen sier hun er uskyldig.

– Ikke en person som tar sjanser

Mertz sier hun kjenner den norske studenten som en person som ikke tar sjanser. De har kjent hverandre i ett og et halvt år. Da de så hverandre sist snakket de om at den norske studenten vurderer å ta doktorgrad i Japan.

– Vi snakker om så mange ting, men aldri hatt en samtale om narkotika. Å bli tatt for noe sånt i Japan har så store konsekvenser, og Ingrid er bare ikke den jenta. Hun ville ikke vurdert det engang.

Begge studerer ved Sophia-universitetet i Tokyo. Mertz skriver doktorgrad om å bevare verdens korallrev, og Martinussen tar mastergrad i miljøstudier. Aller mest interessert er den norske studenten i insekter, forteller venninnen.

– Ingrid elsker insekter. Jeg har møtt insekt-entusiaster før, men øynene til Ingrid lyser opp når hun snakker om kakerlakker, og det er godt gjort, sier Mertz.

FRYKTER DET VERSTE: Domfellelsesraten i Japan er ekstremt høy og derfor er Mertz redd for hva som venter Ingrid Martinussen. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Holder moralen oppe - frykter det verste

Mertz forteller at hun har kontakt med Martinussens søster i Norge, og at flere studenter ved universitetet skriver brev til Ingrid for å vise støtte og holde moralen oppe.

Likevel frykter Mertz det verste. BBC Skriver at domfellelsesraten i Japan er ekstremt høy. I 99 av 100 saker blir en tiltalt kjent skyldig, og i svært mange av sakene har den tiltalte tilstått.

– Japan er stolte over denne statistikken, hevder Mertz.

– Derfor er jeg livredd for hva som venter Ingrid, legger hun til.

Advokat: Tror hun får feire jul hjemme

Farid Bouras fra advokatkontoret Elden landet fredag i Tokyo for å bistå Martiniussen i saken.

Han er mer optimistisk enn Mertz, og sier til NRK at han tror på at Ingrid får reise hjem til Norge allerede før jul.

– Det bevisgrunnlaget som er nå tror jeg ikke kommer til å holde, derfor tror jeg at hun kommer til å få reise hjem til jul, faktisk, sier han til rikskringkasteren, som møter ham på flyplassen i Tokyo.

Han legger til at han håper på å få besøke Ingrid, som fortsatt sitter varetektsfengslet, fredag eller lørdag.

