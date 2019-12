VERKSTEDEIER: Mike Smith hjelper en kunde med å sette på nye dekk. Han eier forretningen Smith’s Used Tires i Wilkes-Barre i Pennsylvania. Foto: Thomas Nilsson / VG

Velgere upåvirket av mulig riksrett: – Trump er vår mann

LUZERNE (VG) Donald Trump beskyldes for bestikkelser og maktmisbruk. Men de TV-sendte høringene har ikke overbevist amerikanerne om at han bør stilles for riksrett.

Nå nettopp

Det er travelt på verkstedet til Mike Smith i Luzerne fylke i Pennsylvania. Inne i det lille kontorbygget ringer telefonen. Utenfor venter flere kunder. Riksrettsprosessen mot Trump? Den bryr han seg ikke noe særlig om.

– Jeg følger ikke med på det. Det er hykleri. Demokratene vet de ikke kan vinne i 2020. Derfor angriper de ham og prøver å få ham til å se dårlig ut.

Verkstedeieren og den trofaste republikaneren stemmer i en delstat som kan bli avgjørende for valgresultatet neste år. Trump vant Pennsylvania med svært knapp margin i 2016.

– Hvis du ikke følger med, hvordan har du bestemt deg for at det er en hykleri?

– Jeg synes måten de angriper ham på er galskap, og jeg ga opp for lenge siden. Jeg forsøkte å følge med i begynnelsen, men jeg har mistet oversikt over alle navnene. For å følge med på alt som har skjedd fra valget til og med i dag, trenger du en mastergrad.

DEKK-FORRETNING: Mike Smiths forretning består tre verksteder. Utenfor ett av dem har han en stabel av kinesiske dekk. Foto: Thomas Nilsson / VG

VG møtte Smith få uker etter valget i 2016. Nå henter han et par kinesiske dekk og ruller dem bort til en kunde. Han forteller dekkene er blitt dyrere som følge av Trumps handelskrig med Kina. Han synes også det er synd at en bekjent ble deportert fordi han oppholdt seg ulovlig i landet.

les også Toppdiplomatens vitnemål rammer Trump: Fulgte presidentens ordre

Men Smith har ikke endret mening om mannen han stemte på.

– Det er et tankesett: Han er vår mann. Vi slutter å granske ham og dømme ham. Han vil gjøre det rette. Noen sier at det ikke er riktig å tenke slik, at vi må revurdere ham. Men jeg vet ikke på hvilket grunnlag jeg skal revurdere ham. Angrepene skjer uten stans, flere ganger om dagen. Det er der jeg er: Han er min mann.

FYLKESSETE: Byen Wilkes Barre ligger i Luzerne fylke i Pennsylvania. Både fylket og delstaten spiller en avgjørende rolle for valget i 2020. Foto: Thomas Nilsson / VG

Liten endring

Mange amerikanere deler Smiths oppfatning. Selv om mer enn 70 millioner amerikanere har sett deler av de offentlige riksrettshøringene, har ikke synspunktene endret seg nevneverdig.

Halvparten av amerikanerne, 49,8 prosent, støttet riksrettsprosessen da de TV-sendte høringene startet 13. November, ifølge et gjennomsnitt av målinger gjort av Real Clear Politics. 27. november var andelen marginalt mindre.

– Samme gamle

Luzerne fylke var en viktig årsak til at Trump vant Pennsylvania i 2016. Etter å ha stemt demokratisk i flere tiår, gikk republikanerne av med seieren.

Pensjonisten Alex Kopiak (77) var en del av mindretallet som stemte på Hillary Clinton. Men heller ikke han støtter prosessen mot Trump.

– Alt har ført til en blindvei. De kan ikke bevise noe.

Han nyter solen fra verandaen i et rolig boligstrøk.

– Har du fulgt nøye med?

– Ikke så mye som jeg burde. Men jeg ser at alt de prøver på, er falskt. Det er det samme gamle. Jeg tror de bare forsøker å få noe på ham, sier Kopiak.

NYTER FINVÆRET: Pensjonisten Alex Kopiak (77) har bodd i dette huset i Luzerne fylke siden 1978. I dag har han selskap av en løskatt han mater hver dag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ikke mer upopulær

Riksrettsprosessen har heller ikke påvirket Trumps popularitet i særlig grad. 13. november svarte 54,7 prosent av amerikanerne at de misliker presidenten. 27. november var tallet 53,6 ifølge et gjennomsnitt av målinger fra analysenettstedet FiveThirtyEight.

Les også: Dette kan riksrettsgransking bety for Trump

Kopiak mener alt har blitt bedre under Trump. Han liker at det har kommet færre flyktninger og at det er skapt flere jobber. Neste år vil han stemme republikansk.

– Clinton var hadde mer erfaring, hun hadde jobbet med politikk hele livet. Trump var en forretningsmann, hva kunne vel han om politikk? Men jeg tok feil. Han har sine mangler, men hvem har ikke det? spør han retorisk.

les også Bush-etikksjef: Tre grunner til at Ukraina-saken må føre til riksrett

Støtter press mot Ukraina

I en fersk måling fra CNN sier fire av ti amerikanere at de følger svært nøye med på riksrettsprosessen. Men heller ikke denne gruppen er overbevist. Et knapt flertall, 53 prosent, støtter granskingen.

Marilyn Smith (64) har fulgt mye med, som regel via den konservative TV-kanalen Fox News. Det er flere tiår siden hun stemte, og da gikk stemmen hennes til Demokratene. Nå har hun registrert seg som velger for å kunne stemme på Trump i 2020.

SIKKER: Marilyn Smith (64) er en sterk motstander av riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun ser ikke noe galt i påstanden om at Trump holdt tilbake midler for å presse Ukraina til å gjennomføre en etterforskning av hans politiske rival Joe Biden.

– Noen ganger tror jeg du må gjøre det. Hvis det er det eneste pressmiddelet du har, har du ikke et valg. Og de samarbeidet ikke, hva skal du gjøre? Jeg tror ikke det var på grunn av politikk, men for å finne ut om Biden gjorde noe galt.

– Men ingen har funnet at Biden har gjort noe galt, eller at han forsøkte å beskytte Burisma?

– Han ville ha den fyren ut som ville etterforske sønnen, han fikk ham sparket, sier Smith.

Det er ingen bevis for denne påstanden fra Trump-kampanjen.

– Det er bortkastet tid, oppsummerer Smith.

Publisert: 01.12.19 kl. 05:34

Mer om