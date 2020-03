TALE TIL NASJONEN: Angela Merkel fotografert under innspillingen av kveldens TV-sendte tale til Tyskland. Foto: Steffen Kugler / HANDOUT / Bundesregierung

Angela Merkel i tale til Tyskland: Corona-krisen den største utfordringen siden andre verdenskrig

Forbundskansler Angela Merkel henvender seg til Tyskland med dramatiske ord: – Det er alvorlig. Dere må også ta det alvorlig.

Den tyske forbundskansleren karakteriserer den pågående corona-krisen som den største utfordringen siden andre verdenskrig, melder Der Spiegel.

– I dette øyeblikk er avstand et uttrykk for omsorg, sier Merkel i talen, som skal sendes i opptak klokken 19.20 onsdag.

– Viruset forandrer livet dramatisk. Dere vet hvor hardt stengingen av skoler, barnehager og lekeplasser er. Det er innskrenkinger som vi aldri før har hatt i forbundsrepublikken.

Siden det ikke finnes noen behandling eller vaksine mot viruset, er myndighetenes handling utslagsgivende.

– Vi jobber for å forsinke spredningen av viruset, å strekke det over måneder og dermed vinne tid, sier Merkel i manuskriptet til talen, som flere tyske medier har fått tilgang til på forhånd.

Merkel advarer om at kapasiteten på sykehusene kunne blitt totalt sprengt om det skulle bli et stort utbrudd på kort tid.

– Det er ikke bare abstrakte tall i en statistikk, men det er en far eller bestefar, en mor eller bestemor, en partner, det er mennesker, understreker Merkel.

At kansleren har bestemt seg for å tale til folket i en TV-sendt tale er en klar indikasjon på hvor alvorlig hun anser situasjonen. Bortsett fra de årlige nyttårstalene, er dette den første gangen i hennes tid som forbundskansler at Merkel henvender seg til nasjonen i en TV-tale for en spesiell anledning.

