BESØKTE EPISENTERET: Kinas president Xi Jinping var tirsdag i Wuhan, dog med trygg avstand til befolkningen. Foto: XINHUA/JU PENG / EPA

Slik er situasjonen i coronavirusets episentre

Kina hevder toppen av epidemien i landet har passert, og i Wuhan er hverdagen så smått på vei tilbake. Samtidig lammes Italia og Iran av coronaviruset.

Nå nettopp

Totalt har mer enn 80.000 personer blitt smittet i Kina, landet der coronautbruddet startet. Men nå kan situasjonen ha snudd:

Onsdag hadde mer enn 62.000 pasienter blitt friskmeldt og skrevet ut av sykehus. Samme dag ble det kun meldt om 24 nye tilfeller, og torsdag 15. Det er det laveste tallet smittede siden tellingen startet for syv uker siden.

Dermed erklærte kinesiske helsemyndigheter torsdag at toppen av epidemien er over, i landet der coronaviruset covid-19 først brøt ut.

Tallene oppfattes som positive - og kan gi håp i andre land der utbruddet er i en tidlig fase.

Isolert

I over en måned har både Wuhans innbyggere og andre som bor i Hubei-provinsen vært mer eller mindre fullstendig isolert.

Folk har ikke fått reise ut av provinsen, og myndighetene har forbudt biltrafikk i hele regionen.

Nå er imidlertid det siste av mer enn et titalls midlertidige corona-sykehus stengt, og myndighetene har beordret alle flyplasser i provinsen om å gjenåpne denne uken.

I tillegg har ansatte nøkkelindustrier i den kinesiske byen fått tillatelse til å returnere til jobb.















Kinas president Xi Jinping tok tirsdag sågar sjansen på å besøke byen. Der skal han ifølge statlige medier ha uttalt at «viruset er så godt som stanset».

– At Xi Jinping nå har besøkt episenter-byen for aller første gang, er noe mange i Kina ser på som et tegn på at man nå erklærer at det har snudd, sier Kina-forsker Heidi Østbø Haugen ved Universitetet i Oslo til VG.

Frykter tilbakesmitte

Ifølge kinesiske myndigheter har antallet smittede altså falt betydelig de siste dagene, kraftig ned fra rundt 2000 for bare noen uker siden.

Med Wuhan isolert er situasjonen utenfor Hubei-provinsen nå i ferd med å snus på hodet.

Istedenfor at man er redd for mer smitte mellom mennesker i Kina, er frykten nå for tilbakesmitte fra kinesere og andre som har vært i andre hardt rammede land som Italia og Iran.

Avisen Caixin skriver at det var i alt 67 bekreftede tilfeller av smitte fra utlandet per søndag. 43 hadde vært i Iran, mens 19 hadde vært i Italia.

Antallet nye smittetilfeller utenfor Kina har siden slutten av februar vært betydelig høyere enn internt i landet.

– Det er ikke så rart. Folk har vært skilt fra hverandre veldig lenge nå. Viruset hadde fått spredd seg en del før man iverksatte tiltak, men etter at de ble innført har Kina vært knallharde, sier Østbø Haugen.

Ifølge Østbø Haugen skriver flere på Twitter at de fortsatt er pålagt strenge restriksjoner.

– Folk sier de har fått lov til å forlate leilighetene sine mer, men håndhevingen av portforbudet har vært såpass lokal at det varierer veldig i hvilken takt det løftes, sier hun.

Italia paralysert

Mens nyhetene fra Kina har vært mer positive de siste dagene, har de vært tilsvarende negative i en rekke andre land.

Italia har for lengst passert Sør-Korea, og er nest verst rammet i verden med 15.113 smittede og over 1000 dødsfall, ifølge BBC. Torsdag ble ytterligere 188 bekreftet omkommet, det høyeste antallet på et enkelt døgn siden epidemien startet.

Mange av de norske tilfellene knyttes hit.













Dermed har også Italia sett seg nødt til å iverksette ekstreme tiltak for å få bukt med epidemien. Hele landet er i karantene og all fotball og alle offentlige arrangementer er avlyst.

SE BILDENE: Slik lever de avstengt i Italia.

Verst er utbruddet i Nord-Italia, der en lege nylig har fortalt om fulle sykehus og en nærmest «krigslignende» prioritering av pasienter.

Kristine Grødem (32) og kjæresten Edward Ariel (29) i «apokalypse-byen» Rimini har beskrevet situasjonen som «helt sprø».

– Har ikke kontroll i det hele tatt

Mens Nord-Italia regnes som coronavirusets europeiske episenter, er Iran episenter for utbruddet i Midtøsten.

I alt er det påvist over 9000 tilfeller i landet, og 354 er døde. Teheran-provinsen er hardest rammet, etterfulgt av Qom-provinsen nordvest i landet.

Det er imidlertid en del tvil knyttet til tallene. Flere folkevalgte har åpent utfordret rapportene fra myndighetene. Nasjonalforsamlingen er selv hardt rammet med minst 23 smittede.

Norsk-iranske Ehsan Tutunchian (37) er lege i Norge, regimekritiker og tilhenger av den iranske motstandsbevegelsen (NCRI).

Han sier han er mer eller mindre sikker på at myndighetene underdriver corona-krisen kraftig, og viser til at uavhengige medier rapporterer betydelig høyere tall.

– Offisielt er de tredje hardest rammet, men uoffisielt, altså i virkeligheten, er de hardest rammet etter Kina. I uavhengige medier skrives det om minst 2000 døde, sier han til VG.

Han sier myndighetene har lagt lokk på epidemien fra start, og sier hans kontakter i Iran beskriver situasjonen som «fullstendig kaos».

– Det iranske regimet bruker store ressurser på militær opprustning, og lite på helse, sier Tutunchian.

– En sykepleier jeg har vært i kontakt med forteller at det er fullstendig panikktilstander. Det finnes ikke desinfeksjonsmiddel på sykehusene, og det finnes ikke smittevernutstyr til personalet. Folk lager desinfeksjonsmiddel selv hjemme. De har ikke kontroll i det hele tatt.

Iran har foreløpig forsøkt å håndtere utbruddet gjennom å stenge skoler og fraråde folk å reise. Men ingen byer er stengt av slik som i Italia eller Kina.

Publisert: 13.03.20 kl. 07:23

Les også

Mer om Coronaviruset Wuhan Kina

Fra andre aviser