FANGET: Om lag halvparten av dem som var inne i bygningen skal så langt være reddet ut, melder kinesiske medier. Foto: Chinatopix, AP

Karantene-hotell kollapset i Kina: Minst ti døde

Ti personer er bekreftet omkommet etter at et hotell i Kina som er blitt brukt til å holde personer i karantene i forbindelse med coronaviruset, kollapset.

23 mennesker er forsatt savnet i rutinene der redningsarbeidere nå leter etter overlevende.

Det er i Quanzho sørøst i Kina at hotellet kollapset lørdag like etter klokken 19.00 lokal tid, skriver avisen South China Morning Post.

Rundt 70 personer skal ha vært i bygningen på fem etasjer da den kollapset, skriver avisen.

Det var den kinesiske avisen People’s Daily som først meldte om hendelsen.

Avisen opplyser om at hotellet åpnet i juni 2018 og har total 80 rom som blir brukt til å holde personer i karantene under utbruddet av coronaviruset.

Søndag formiddag norsk tid er ti personer bekreftet omkommet, ifølge Reuters.

SAMMENRAST: Redningsarbeidere jobber med å finne overlevende i det som kun er ruiner igjen av hotellet. Foto: AFP

Et øyenvitne som bor rett over gaten til hotellet som kollapset, sier til South China Morning Post at han trodde det var en eksplosjon.

– Jeg spiste middag og hørte plutselig et høyt smell og trodde det var en eksplosjon. Det var ikke før jeg løp ut på balkongen at jeg så at hele hotellbygningen hadde kollapset, sier øyenvitnet til den kinesiske avisen.

Årsaken til kollapsen er foreløpig ukjent.

Videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser redningsarbeidere som kjemper seg gjennom bygningens vrak.

Mer enn 147 brannmenn og 26 redningsarbeidere rykket ut til stedet, skriver South China Morning Post.

REDDES UT: Redningspersonell bærer ut det som trolig er overlevende fra ruinene. Foto: Chinatopix, AP

Kina er det landet som er hardest rammet av coronaviruset i verden. Totalt har over 3000 personer mistet livet og over 80.000 er smittede. Over 50.000 personer er blitt friskmeldt.

