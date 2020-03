Karantene-hotell kollapset i Kina

Et hotell i Kina som er blitt brukt til å holde personer i karantene i forbindelse med coronaviruset, har kollapset.

Mer enn 28 mennesker skal være reddet ut etter at hotellet i Quanzhou sørøst i Kina kollapset lørdag, skriver avisen South China Morning Post.

Rundt 70 personer skal ha vært i bygningen på fem etasjer da den kollapset, skriver avisen.

Det var den kinesiske avisen People’s Daily som først meldte om hendelsen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, som refererer til den kinesiske avisen, ble hotellet brukt for å holde personer som er smittet eller antatt smittet av coronaviruset i karantene.

Videoer som er lagt ut på nettet, viser redningsarbeidere som kjemper seg gjennom bygningens vrak, skriver BBC.

147 brannmenn og 26 redningsarbeidere er nå på stedet.

Årsaken til kollapsen som skjedde like etter klokken 19.00 lokal tid, er foreløpig ukjent.

Et øyenvitne som bor rett over gaten til hotellet som kollapset, sier til South China Morning Post at han trodde det var en eksplosjon.

– Jeg spiste middag og hørte plutselig et høyt smell og trodde det var en eksplosjon. Det var ikke før jeg løp ut på balkongen at jeg så at hele hotellbygningen hadde kollapset, sier øyenvitnet til den kinesiske avisen.

Kina er det landet som er hardest rammet av coronaviruset i verden, med over 3000 døde og over 80.000 smittede. Over 50.000 personer er blitt friskmeldt.

