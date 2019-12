Ocasio-Cortez til VG: – Presidenten er ikke konge

WASHINGTON, D.C. (VG) Demokratenes stjerneskudd Alexandria Ocasio-Cortez mener partiet ikke hadde annet valg enn å stille president Donald Trump for riksrett.

Oppdatert nå nettopp

VG møter kongressmedlemmet på vei inn til salen der de folkevalgte i dag skal ta stilling til om USAs president Donald Trump skal stilles for riksrett.

Voteringen i Representantenes hus vil trolig skje i natt norsk tid, etter en debatt som er ventet å vare i mange timer. Men det hersker ingen tvil om resultatet: Demokratene, som har flertall, vil få viljen sin.

Samtidig understreker Alexandria Ocasio-Cortez (30) at ingen har hatt et ønske om å ta dette drastiske skrittet.

– Men når han bryter eden han har avlagt og truer tilliten til institusjonene våre, er dette et middel som er nødvendig, sier hun.

PROFIL: Demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez har har blitt en nasjonal kjendis etter at hun ble valgt inn i Kongressen i 2018. Her er hun på vei inn til salen der debatten om riksrett foregår. Foto: Thomas Nilsson / VG

SE OGSÅ: VG følger debatten direkte.

Kongressmedlemmet, ofte kalt «AOC», har vært en profilert stemme på venstresiden av partiet etter at hun ble valgt inn i 2018. Hun har vært tydelig på at Trump bør stilles for riksrett.

– Vi kommer fra en norsk avis. Hva vil du si til seere fra resten av verden, som lurer på hva som foregår?

– Jeg tror jeg vil si at i vårt demokrati er det ikke en eneveldig hersker. Presidenten er ikke konge. Han kan ikke forbli uutfordret. Jeg tror dette handler om at alle våre folkevalgte forsøker å holde presidentskapet ansvarlig.

STILLES FOR RIKSRETT: Representantenes hus ventes i natt å vedta å stille USAs president Donald Trump for riksrett. Foto: Patrick Semansky / AP

– Synes du systemet med kontroll og maktbalanse fungerer?

– Det får vi se på. Men jeg tror Representantenes hus er en viktig kontrollmekanismene og at det utøver sin makt.

Fakta om anklagene mot Trump I justiskomiteens ni sider lange tekst anklages Trump for å ha begått to lovbrudd som kan føre til riksrettsdom: 1) Maktmisbruk: Ved å holde tilbake bistand til Ukraina for å presse landets regjering til å etterforske en av Trumps innenrikspolitiske rivaler. 2) Obstruksjon av Kongressen: Ved å motarbeide de folkevalgte gjennom å beordre føderale tjenestemenn til å trosse stevninger utstedt under riksrettsgranskingen. Kilde: NTB

Ordknapp Pelosi

Demokratene vil ta ut riksrettstiltale mot Trump på to punkter: Maktmisbruk og motarbeiding av Kongressen.

VG er tilstede i salen der voteringen skal skje. Dagen startet klokken ni lokal tid, men debatten om riksrett startet ikke før tre timer senere.

Først la Republikanerne frem et forslag om å utsette voteringen. Deretter la de frem et forslag om å fordømme handlingene til Demokratene i etterretnings- og justiskomiteen, som har ledet riksrettshøringene og foreslått anklagene mot Trump.

TRIST: Var det eneste ordet Demokratenes flertallsleder Nancy Pelosi ville si på vei inn til Representantenes hus onsdag. Foto: Thomas Nilsson / VG

De fleste kongressmedlemmene går inn og ut av salen i løpet av debatten. Demokratenes leder Nancy Pelosi ankom like etter klokken ti lokal tid. Hun svarte ikke på VGs spørsmål, men brukte ett ord til å beskrive hvordan hun føler seg:

– Trist.

Ifølge CNN har hun instruert sine partifeller om å opptre samlet og ikke hovere under debatten.

Da Pelosi åpnet debatten sa hun at ingen kommer til Kongressen med et ønske om å stille en president for riksrett. Samtidig understreket hun alvoret i saken.

– Det er et faktum at presidenten er en pågående trussel mot vår nasjonale sikkerhet og integriteten til våre valg, selve grunnlaget for demokratiet vårt, sier Pelosi.

LES OGSÅ: Trumps seks sider lange tirade mot Demokratene.

– Trist dag

Mediehus fra hele verden er til stede for å dekke den historiske begivenheten. Fra hallen utenfor salen sender TV-kanalene direkte.

Republikanernes Mark Meadows er krystallklar på hva han føler om dagen.

– Med tanke på riksrett er det en historisk dag, men det er en trist dag. Ettersom vi fortsetter å se på hva dette er, på bevisene som foreligger, kan vi slå fast at dette er noe som ikke burde skje. Dette ender i Senatet, presidenten vil bli frikjent, mesteparten av USA vil stemme i november 2020 og presidenten vil bli gjenvalgt, sier Meadows til VG.

– Hva er Republikanernes viktigste budskap i dag?

– Det viktigste budskapet er erkjennelsen av det ikke foreligger noe fakta i saken – å se på beskrivelsene som finnes der ute. Det andre er å kalle det for det dette er: et partipolitisk forsøk på å sverte en amerikansk president foran valget i 2020, og det kommer ikke til å fungere.

TOK ORDET: Debbie Lesko var en av de første på talerlisten i Representantenes hus onsdag Foto: House Television

Han får støtte fra sin partikollega Debbie Lesko fra Alaska. Overfor VG oppsummerer hun begivenheten slik:

– Mine demokratiske kolleger stiller den amerikanske presidenten for riksrett fordi de ikke liker ham. De har ikke noe bevis for at han har gjort noe som utløser riksrett, men de gjør det likevel, fordi de frykter at han skal vinne valget i 2020.

Flertall

219 demokrater i Representantenes hus har varslet at de vil stemme for riksrett etter dagens debatt.

I tillegg har den uavhengige representanten Justin Amash varslet at han kommer til å gjøre det samme.

Det betyr at flertallet som trengs for å tvinge fram en riksrettssak mot Trump i Senatet er på plass. 26 republikanere har ennå ikke avklart hva de kommer til å stemme, men det ventes at de kommer til å stemme nei sammen sine 171 partifeller.

I januar vil saken gå videre til Senatet. Meadows sier det fortsatt er uklart hvordan prosessen blir.

– Forhåpentligvis blir det en mye mer rettferdig prosess i Senatet. Hvis det skjer, vil presidenten ikke bare bli frikjent – det vil komme flare fakta som vil underbygge at han ikke har gjort noe galt.

Splittet

Omtrent samtidig med avstemningen skal presidenten holde et valgmøte i vippestaten Michigan.

Meningsmålinger viser at det amerikanske folket er splittet om saken. En fersk meningsmåling fra CNN tirsdag viste at 45 prosent er for riksrett mot Trump, mens 47 prosent er mot.

Utenfor Capitol Hill har både tilhengere og motstandere av riksrett samlet seg.

– Jeg er her fordi landet vår er i fare, og fordi vi må få denne kriminelle personen ut, sier Laura Albinson til VG.

– Jeg er her for å støtte min president, Donald Trump, som vil være mye sterkere i 2020, sier Bo Blair fra Virginia.

DEMONSTRERER: Tilhengere av å stille president Donald Trump for riksrett har samlet seg på Captiol Hill onsdag morgen lokal tid. Foto: Matt Rourke / AP

Publisert: 18.12.19 kl. 18:39 Oppdatert: 18.12.19 kl. 19:17

Mer om

Flere artikler