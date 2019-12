Foto: LEAH MILLIS / X90205

Det hvite hus om riksrett-tiltalen: Sikker på å bli renvasket

Foran egne velgere i Michigan slo Donald Trump hardt tilbake mot riksrettstiltalen.

Idet det ble avgjort at han blir den tredje presidenten i amerikansk historie som stilles for riksrett, ble Donald Trump tatt i mot som en rockestjerne av tilhengere i Michigan.

– I kveld forsøker Representantenes hus å annullere stemmene til titusenvis av patriotiske amerikanere, sa Trump.

Han er i gang med valgkampen, og holdt natt til onsdag «julespesial» i Battle Creek – bare minutter før avstemningen i Representantenes hus.

Han omtalte demokratenes prosess som en «politisk selvmordsmarsj».

– Hver eneste republikaner stemte med oss. Det republikanske partiet har aldri stått mer samlet enn vi gjør nå, sa Trump, og fremhevet også at tre demokrater sviktet sitt parti ved å stemme nei til riksrett-tiltalene.

I den første avstemmingen, som tok for seg anklagen om maktmisbruk, stemte 230 representanter for, mens 197 stemte mot – to av dem demokrater. Den andre avstemningen, om motarbeidelse av Kongressen, endte med 229 mot 198 stemmer.

Langet ut mot Pelosi

Trump langet også ut mot flertallsleder Nancy Pelosi, og ba tilhørerne sine sørge for at saken vil få konsekvenser for henne:

– Flere titalls millioner amerikanere vil neste år møte opp for å stemme Pelosi «til helvete» ut av jobben som folkevalgt.

Pelosi selv sa under en pressekonferanse like etter avstemningen at riksrett-tiltalen representerte «en trist dag for USA, men en god dag for grunnloven».

Hun hevdet også at hun ikke har prøvd å påvirke hvordan demokratene stemte.

– Jeg kunne ikke vært stoltere og mer inspirert over det moralske motet demokratene i Representantenes hus har vist. Vi spurte dem aldri om hav de ville stemme, og har ikke jobbet for å få dem til å stemme for, sier hun.

Det hvite hus raser

Pressesjef i Det hvite hus Stephanie Grisham går hardt ut mot avgjørelsen i Representantenes hus.

Hun refser prosessen som har ledet frem til avstemningen, og mener Trump ikke har fått rettferdig behandling.

– Dagen i dag markerer slutten på en av de mest skammelige politiske episodene i USAs historie. Uten å ha fått en eneste republikansk stemme, og uten å ha kommet med noen beviser på at noe galt har skjedd, presset demokratene gjennom riksrett-anklagene mot presidenten i Representantenes hus.

Hun skriver også at Trump føler seg sikker på å få en mer rettferdig behandling i Senatet.

– Han er forberedt på de neste skrittene, og sikker på at han vil bli renvasket. President Trump vil fortsette med sitt utrettelige arbeid for amerikaneres behov, slik han har gjort siden dagen han ble tatt i ed.

Publisert: 19.12.19 kl. 04:15

