Joe Biden om riksrettssaken: – Ikke rettslig grunnlag for å stevne meg

Men tidligere visepresident Joe Biden fastholder at han mener Senatet ikke har noe juridisk grunnlag for å stevne ham som vitne i riksrettssaken mot president Donald Trump.

– Jeg vil hedre det Kongressen rettmessig ber meg om å gjøre, uansett hva det skulle være, sier Biden til kanalen CBS lørdag kveld, og ser dermed ut til å gå tilbake på sine tidligere uttalelser om at han ikke kommer til å stille som vitne i riksrettssaken mot Trump i Senatet dersom han skulle bli stevnet av Senatet.

77-åringen, som nå kjemper kjemper om å bli demokratenes presidentkandidat i valget i 2020, utdypet fredag hvorfor han har sagt at han ikke vil stille som vitne.

– Jeg ville ikke det, fordi det er designet for at Trump skal kunne gjøre det han har gjort hele sitt liv: Fjerne fokuset fra ham selv, sa Biden til Iowa-avisen Des Moines Register.

Uenighet om riksrettssaken

Etter at Representantenes hus før jul stemte for å stille USAs president for riksrett, vil det bli riksrettssak i Senatet, som styres av republikanerne. De to kamrene i Kongressen har foreløpig ikke blitt enige om hvordan rettssaken skal foregå, og det er uklart om nye vitner vil bli kalt inn.

Donald Trump har ifølge Reuters uttrykt et ønske om at Biden skal vitne i saken, et ønske Biden selv mener republikanerne ikke har noe rettslig grunnlag for å innfri.

Etter at han kom med intervjuet i Des Moines Register, utdyper Biden hva han mener på Twitter:

– Jeg vil klargjøre noe jeg sa i går, begynner han, og presiserer at han gjennom sine år i politikken – også som visepresident – alltid har samarbeidet med kontrollinstitusjonene i Kongressen.

– Men jeg vil ikke late som om republikanerne har noe rettslig grunnlag for å stevne meg som vitne i riksrettssaken. De var poenget jeg prøvde å komme med i går: Denne riksretten handler om Trumps oppførsel, ikke min.

Det er dermed uklart hva Biden kommer til å gjøre dersom det mot formodning skulle komme en stevning fra Senatet, skriver New York Times.

– Svaret er at jeg ikke tror dette vil skje i utgangspunktet. La oss krysse den broen når vi kommer dit, sa han til pressen i Tipton i Iowa lørdag, hvor han driver valgkamp.

Den tidligere visepresidenten kom også med kritikk mot mediene, som han mener ville «gått rett på» dersom han stilte som vitne i saken.

– La oss si jeg stilte opp frivillig, hva kommer dere til å dekke? Istedenfor å fokusere på ham, kommer dere til å bruke tre uker på å dekke alt jeg sier, og han vil slippe unna, sa han ifølge CNN.

Hunter Biden i Ukraina

Helt sentralt i riksrettssaken står en telefonsamtale der Trump oppfordrer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å undersøke både Joe Biden og sønnen Hunter Biden. Sistnevnte hadde en rolle i det ukrainske gasselskapet Burisma, som etterforskes for korrupsjon.

Trump har hevdet at Biden, da han var visepresident, krevde avgangen til den ukrainske statsadvokaten Mykola Zlochevsky i et forsøk på å hindre etterforskningen av Burisma.

Det er ikke er funnet noe som tyder på at hverken Joe eller Hunter Biden har foretatt seg noe ulovlig i Ukraina.

