GET BREXIT DONE: Boris Johnson har sikret et stort flertall i ryggen og skal nå gjennomføre brexit. Det kan imidlertid skape problemer i Nord-Irland. Foto: STEFAN ROUSSEAU / POOL

Storbritannia-kjenner etter valget: Stor fare for Nord-Irlands fremtid

Jan Erik Mustad mener det er all grunn til å frykte misnøyen og viljen til vold i det unionistiske miljøet i Nord-Irland når Boris Johnson med flertallet i ryggen skal hamre gjennom brexit.

Nå nettopp

Boris Johnson gjorde storeslem under gårsdagens valg i Storbritannia, og sikret et solid flertall i Underhuset.

Dette betyr at brexit blir gjennomført og at den nye grensen mellom EU og Storbritannia legges i Irskesjøen, slik at Nord-Irland forblir i EUs tollunion.

Med dette valgresultatet kan Johnson også vinke farvel til det nordirske unionistpartiet (DUP), som han frem til nå har vært avhengig av for å få flertall i parlamentet.

les også Postmannen Pat (79) får huset sitt delt i to av brexit

Flere advarer nå om hvilke konsekvenser dette kan får for den ulmende situasjonen i Nord-Irland.

– Redselen for å bli ignorert og oversett er sterk hos unionistene. Valgresultatet er på mange måter en marginalisering av Nord-Irland og unionistene, sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder og utdyper:

– De har ikke lenger noe «claim to fame» eller politisk innflytelse. Johnson er hverken interessert i Nord-Irland eller unionister. Nå som han ikke trenger dem lenger, vil Johnson kjøre hardt på brexitavtalen, og det utgjør en stor fare for Nord-Irlands fremtid, sier Mustad.

Bakgrunn: Volden kan returnere til Nord-Irland. Brexit får skylden.

Terror

Unionistene i Nord-Irland er de som regner seg som briter og mener Nord-Irland skal forbli britisk. Når EUs yttergrense legges til Irskesjøen blir Nord-Irland blir behandlet annerledes i for eksempel tollspørsmål enn resten av Storbritannia.

Unionistene er imot dette, og frykter at dette på sikt er et skritt på veien mot en sammenslåing av Nord-Irland og Irland.

Mustad mener det er all grunn til å frykte misnøyen og viljen til vold i det unionistiske miljøet.

les også Volden kan vende tilbake til Nord-Irland. Brexit får skylden.

Det er generelt lavere utdanningsnivå og større arbeidsledighet i de unionistiske og protestantiske miljøene enn i de republikanske og katolske, dermed god grobunn for misnøye.

– Jeg har vært mer bekymret for terrorfaren fra det unionistiske miljøet enn fra republikanerne og New IRA. De er en marginalisert gruppe, det er her arbeidsledigheten og frykten for gjenforening med Irland er størst. Med dette valget kan det bygge seg opp en sterk motstand mot London i dette miljøet, sier Mustad.

MER POLARISERT: Aktivisten og bloggeren Jamie Bryson advarer mot å ignorere unionistene i Nord-Irland. Foto: Jørgen Braastad

Frykt for å bli oversett

Dáithí O'Ceallaigh, Irlands tidligere ambassadør til Storbritannia, advarer mot å ignorere bekymringen og sinne i det unionistiske miljøet.

– Det kan ikke bli ignorert eller få slå rot, sier han, ifølge BBC.

– Et økonomisk samlet Irland ble ikke tolerert i går, og det standpunktet gjelder også i dag. Nord-Irland er mer polarisert enn noensinne, og forsøk på å ignorere unionisme vil ikke ende bra, skriver den unionistiske aktivisten og bloggeren Jamie Bryson på Twitter da valgresultatet ble kjent.

VG møtte Bryson utenfor Belfast tidligere i høst. På spørsmål om brexit kan utløse mer vold i Storbritannia svarte han slik:

«Det er ikke noe man ønsker, men hvis alternativet er å bukke under for nasjonalistiske krav og at Nord-Irland mister sin plass i Storbritannia av frykt for at IRA skal skyte og drepe våre folk, så er det bare logisk at unionistene vil forsvare seg»

les også David Byrne (72) forhandlet fredsavtalen i Nord-Irland: Støtter Boris-avtale – mener alternativet kan true freden

Gjenforent Irland

Flere mener at når EUs yttergrense går mellom den britiske øya og den irske øya, er det et skritt i retning av et sammenslått Irland.

– Hvis unionistene blir ignorert fra London, samtidig som katolikkene blir omfavnet av Dublin, og da er vi på vei inn i en kald-krigs-front igjen, sier Mustad.

Den irske statsministeren, Leo Varadkar, ble fredag spurt om det britiske valget ville gjøre det mer sannsynlig med et forent Irland.

FØLGER VALGET: Storbritannia-kjenner Jan Erik Mustad har fulgt det britiske parlamentsvalget fra London. Foto: Harald Henden

– Folk bør ikke løpe foran seg med andre planer, svarte han da.

I gårsdagens parlamentsvalg ble det for første gang valgt inn flere republikanere fra Nord-Irland, det vil si de identifiserer seg som irer og vil gjenforenes med Irland, enn unionister.

les også Folk i Irland er mer positive til EU etter brexit

DUP, som ble støttepartiet for Theresa May i 2017 og fortsatte under Johnson, ble straffet av velgerne og mistet to parlamentsmedlemmer. Mustad mener det er «litt sensasjonelt» at det største partiet i Nord-Irland går tilbake.

– Det er interessant å se om det blir en folkeavstemning i Nord-Irland om irsk gjenforening. Det er nå litt udefinert hva som skjer, men noe vil skje på sikt, sier han.

Publisert: 14.12.19 kl. 08:24

Mer om