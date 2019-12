FACEBOOK-GRÜNDER: Marc Zuckerberg Foto: Stephen Lam / Reuters / NTB scanpix

«Facebooks høyesterett» forsinket

Facebooks prosess med å utnevne et uavhengig tilsyn – som kan overstyre selskapet – er forsinket.

Facebook vil ikke kunngjøre de første medlemmene i det uavhengige tilsynet i år – slik selskapets plan opprinnelig var, skriver Reuters.

Tilsynet er et av nettgigantens svar på kritikken knyttet til hvordan de håndterer problematisk innhold, samt åpenhet knyttet til beslutningsprosesser.

Tilsynet, som ifølge Variety har fått kallenavnet «Facebooks høyesterett», skal kunne overstyre Facebooks og avgjørelser om innhold på plattformen. Ukentlig vurderer plattformgiganten flere millioner poster ut ifra sine egne retningslinjer.

I praksis betyr det nye tilsynet at dersom Facebook bestemmer at for eksempel en video fra en bruker skal forbli publisert på plattformen etter å ha vurdert den, kan tilsynet vurdere det annerledes og be dem om å fjerne den.

Med andre ord kan medlemmene til og med kunne overstyre Facebook-gründer Mark Zuckerberg.

Men nå er prosessen altså på etterskudd.

Kandidater: Nobelprisvinnere og eks-statsledere

– Dette er ikke et «beveg deg raskt og ødelegg ting»-prosjekt, sier en av toppsjefene i Facebook, Brent Harris, til Reuters.

Han uttaler at forsinkelsen skyldes uforutsette komplikasjoner knyttet til både å opprette en stiftelse som kan sikre tilsynets uavhengighet og å velge ut 40 personer blant de over 1000 kandidatene.

Kandidatene er ifølge Harris alt fra tidligere statsledere og nobelprisvinnere til Facebook-moderatorer og lokale dommere. Rundt 20 av navnene vil bli offentliggjort etter januar, uttaler han til Reuters.

Både Facebook og Facebook-brukerne kan melde inn saker for tilsynet. Det forlanges av Facebook at de skal gi offentlige uttalelser til hver eneste anbefaling tilsynet gir.

