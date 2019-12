BLODIGE PROTESTER: Flere er drept i opptøyer mot en omstridt ny indisk lov. Her havner en demonstrant i sammenstøt med politiet under protester i Varanasi. Samme sted mistet en åtteåring livet. Foto: STR / AFP

Ny statsborgerskapslov vekker raseri i India - 23 drept i sammenstøt

23 mennesker har mistet livet i en kraftig protestbølge mot Indias nye statsborgerskapslov. Ved flere politistasjoner har arresten vært overfylt av pågrepne demonstranter.

– Modi har undervurdert det indiske folk hvis han tror han kan rive fra hverandre grunnloven vår og prøve å splitte oss gjennom å dele oss på tvers av religiøse grupper, sier SA Khan til The Guardian.

Han er en av tusener som har tatt til gatene i Indias hovedstad New Delhi for å demonstrere mot en omstridte ny loven som ble vedtatt forrige uke.

Tilsvarende protester og opptøyer har funnet sted daglig i en rekke indiske byer den siste tiden.

Loven åpner for å gi statsborgerskap til tusenvis av innvandrere fra Indias naboland, men den gjelder ikke for muslimer.

Kritikere anklager landets hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi for å gjøre religion til et kriterium for statsborgerskap, noe de mener er et brudd på landets sekulære grunnlov.

– Vi står her samlet som indere, muslimske brødre med hinduistiske brødre, og vi kommer til å være her ute i gatene helt til statsborgerskapsloven er opphevet og Modi er tvunget i kne, sier Khan.

PROTESTFORBUD: Regjeringen i India har innført demonstrasjonsforbud flere steder etter at flere mistet livet i sammenstøt. Foto: STR / AFP

Største på flere tiår

India har en stor muslimsk minoritetsbefolkning som føler seg marginalisert av den nye loven.

Andre er imot loven fordi de føler seg truet av innvandrere fra Bangladesh som anklages for å ta jobbene fra lokalbefolkningen, blant annet i den fattige delstaten Assam, skriver NTB.

Loven gir raskere statsborgerskap for ikke-muslimske religiøse minoriteter som hinduister, sikher, buddhister, parsere og kristne fra Pakistan, Bangladesh og Afghanistan som kom til landet før 2015.

Klikk på faktaboksen under for å lese mer om loven:

Fakta om Indias nye statsborgerskapslov 11. desember vedtok Indias nasjonalforsamling en lovendring som åpner for å gi indisk statsborgerskap til innvandrere uten lovlig opphold fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan.

Buddhister, kristne, hinduer, jainister, parsere og sikher som flyttet til India før 2015, kan få indisk statsborgerskap. Loven har utløst protester fordi den ikke gjelder for muslimer og fordi papirløse innvandrere som konkurrerer om landets arbeidsplasser, kan få lovlig opphold.

Statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering forklarer unntaket for muslimer med at lovens formål er å beskytte forfulgte minoriteter og viser til at nabolandene har muslimsk flertall.

Andre utsatte grupper – som Myanmars rohingyaer, Sri Lankas tamiler og Kinas tibetanere – er heller ikke omfattet av loven.

Loven skal prøves av landets høyesterett i januar (Kilder: TT, Reuters, FNs høykommissær for menneskerettigheter, NTB)

BATONGER: Politiet har enkelte steder slått knallhardt ned på demonstrasjonene i India. Foto: STR / AFP

Protestene den siste uken er beskrevet som de største i India på flere tiår. Så langt er 23 personer drept i sammenstøt mellom politi og demonstranter i ulike deler av landet.

De fleste av dem er drept i delstaten Uttar Pradesh, der ytterligere ni personer ble drept i forbindelse med protester lørdag.

Blant de siste som ble drept, er en åtte år gammel gutt som ble tråkket i hjel av en folkemasse da politiet forsøkte å bryte opp en demonstrasjon i Varanasi fredag.

Avisen The Times of India skriver at gutten lekte da han plutselig ble løpt ned av den flyktende folkemassen.

Samme dag ble fire demonstranter skutt og drept i sammenstøt i Uttar Pradesh nord i landet.

Regjeringens løsning har hittil vært gjeninnføre en lov fra kolonitiden og forby samlinger på mer enn fire mennesker i de mest turbulente områdene. Men demonstrantene lar seg ikke stoppe.

Over 4.000 pågrepet

I gatene i New Delhi, Balgalore, Lukcnow og andre steder har det vært fredelige protester i brudd på demonstrasjonsforbudet. Enkelte steder har demonstrantene kastet stein, drevet med vandalisme og satt fyr på bygninger og busser.

Politiet har svart med makt og batonger, og arrestert tusenvis av mennesker for sivil ulydighet. Mer enn 1.000 ble pågrepet i New Delhi, mens i Bangalore hadde ikke politiet nok busser til å transportere alle de de hadde pågrepet.

Arresten ved politihusene i byen var på et tidspunkt overfylt av demonstranter. Til sammen har over 4.000 blitt pågrepet på landsbasis.

Særlig en pågripelse har vakt sinne. Bilder av en av Indias mest fremtredende historikere, Ramachandra Guha, som blir geleidet vekk av politifolk har gått viralt.

Historikeren hadde stått fredelig på en gate med et bilde av B.R. Ambedkar, arkitekten bak Indias grunnlov.

– Dette er tegn på et paranoid og usikkert regime som ikke kan håndtere dissens overhodet. Vi har hatt vanskelige tider i republikken vår, men dette er en av de verste jeg har sett i mine 60 år på denne kloden, sa han etter at han ble løslatt.

Krisemøter

Modi har argumentert for at de som får indisk statsborgerskap er forfulgte minoriteter i egne hjemland, men loven gjelder for eksempel ikke for muslimske rohingyaer fra det buddhistdominerte Myanmar.

Han har også forsøkt å nedtone demonstrasjonene, og beskrev de som demonstrerte forrige søndag som sinte muslimer han mente kunne bli «identifisert via klærne sine».

OMSTRIDT: Indias hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi gjorde et brakvalg tidligere i år. Foto: ALTAF HUSSAIN / Reuters

Statsborgerskapsloven er ikke det første Modi-tiltaket som har provosert den muslimske minoriteten. Først fratok han og regjeringen den muslimskdominerte delstaten Kashmir sin spesialstatus.

Senere slo indisk høyesterett fast at Indias mest omstridte tilbedelsessted, Ayodhya tilhører bare hinduister og ikke både hinduister og muslimer, noe Modis regjering kalte en politisk triumf.

– Vi er ved vippepunktet nå, sier Mohammad Abduzar (26), en av demonstrantene i Uttar Pradesh, til New York Times.

– Da Kashmir skjedde, da Ayodhya skjedde, stilte ingen spørsmålstegn ved statsborgerskapet vårt. Vi var fortsatt førsteklasses statsborgere som alle andre. Men hvor mye lengre har vi igjen? Hvor mye lengre kommer denne regjeringen til å tøye strikken?

Publisert: 22.12.19 kl. 01:20

