MOBILISERING: Hizbollah inviterte til begravelsessermoni for den drepte iranske generalen søndag, og dunket ut propaganda mot USA. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Raseri hos Irans mektige allierte: Skrik om hevn og «død over Amerika»

Beirut (VG) De mange tusen menneskene knytter nevene og skriker ut sitt sinne. Mens spenningen i Midtøsten øker for hver time, var VG til stede da Iran-støttede Hizbollah sørget over Qasem Soleimani – og giret opp folks ønske om blodig hevn.

Oppdatert nå nettopp

En mann reiser seg og skriker ut et kamprop som i flere tiår har vært aktivt brukt i Iran: «Død over Amerika! Død over Amerika!»

En annen mann reiser seg også opp og skriker det samme, så en til og en til, og plutselig runger kampropet gjennom hele den gigantiske hallen, som er fylt med iranske flagg, de gule flaggene til Hizbollah og portretter av den drepte iranske generalen Qasem Soleimani.

Ropene er øredøvende og på tre storskjermer vises klipp av Soleimani ved frontlinjen i mange av Midtøstens konflikter. Mannen mange mener har bidratt til å destabilisere Midtøsten til Irans fordel i flere årtier, blir her hyllet som et ikon i kampen mot amerikansk imperalisme.

HEVN: I den avskilte delen av hallen, der kvinnene er samlet, løftes plakater med ønske om hevn i været. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Klar til å bidra i krigen»

VG er i sørlige Beirut i Libanon, i et nabolag dominert av militsgruppen Iran var med å grunnlegge på 80-tallet og siden har væpnet og kontrollert.

Hizbollah har vokst og vokst, og etter deres kamp på Bashar al-Assad og Irans side i Syria-krigen, sies de å være sterkere enn noen gang.

Det velkjente kampropet «Død over Amerika» har de siste dagene fått ny aktualitet. For etter drapet på den svært innflytelsesrike iranske generalen, har Iran lovet en voldsom hevn på USA.

Irans tilhengere, som søndag samlet seg i tusentalls her i Beirut, venter nå på at motangrepet skal komme:

De vil se en voldsom militæraksjon. De vil se at Trump og USA skal lide. De sier de ikke er redde for en regional storkrig.

– Jeg bare venter på det neste steget. Hevnen må være kraftig, sier den 23 år gamle libaneseren Ali til VG, mens han holder et bilde av Soleimani i hendene.

Vennen hans, Mohammed Jawad (20), kommer inn i samtalen.

– Hvis Hizbollah og Iran trenger meg er jeg klar til å bidra i krigen, sier han.

INN MED BLODET: Masse barn er også tilstede i sermonihallen, og lærer å elske Hizbollah fra de blir født. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Hvis jeg var deg, ville jeg ikke sovet godt»

Det alle venter på i hallen, mens de skriker slagord mot USA og Israel, er at den lyssky Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah skal gå på talerstolen. Han er ikke her, for han viser seg aldri offentlig. Hver gang Nasrallah taler, er det fra et hemmelig sted.

Nasrallah vet at både Israel og mest sannsynlig USA vil at han skal lide samme skjebne som hans viktige allierte - den nå drepte Soleimani.

Rett før talen snakker VG med 22-åringen Noor Husseini.

– Drapet på Qasem Soleimani er en tragedie for oss. Han var der alltid for oss mens hele verden var imot oss. Han er vår helt, sier hun bestemt.







IKKE REDDE: Fatima Qasem Moussa (20) og Noor Husseini (22) sier er ikke er redde, at Hizbollah beskytter dem og at vi venter på hevnen de mener kommer.

VG sier til henne at mange syrere er glade for at Soleimani er død. Han og hans partnere har drept utallige sivile i krigen. Vi spør hva hun tenker om de dreptes familier.

Husseini svarer ikke helt på spørsmålet. Hun sier heller at de som er glade for Soleimanis død, bare var redde for ham.

– Frykter du en potensiell storkrig?

– Nei, for jeg er her i Libanon og jeg er beskyttet av Hassan Nasrallah.

Så legger hun til:

– Kan jeg si deg noe? Hadde jeg vært deg, så ville jeg ikke sovet godt om natten. Bare vent på det som kommer, avslutter hun.

LYTTER: Under Hassan Nasrallahs tale er det stille i den overfylte salen. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Nasrallah: «En ny tid for regionen»

En mann går på scenen som er drapert med bilder av Soleimani. Han girer opp publikum før Nasrallah dukker opp på storskjermen. Ropene er så høylytte at lederen, som få vet hvor befinner seg, må vente med å begynne sin tale.

– Drapet på Soleimani er starten på en ny fase og en ny tid ikke bare for Irak og Iran, men for hele regionen, sier Nasrallah.

Han sier videre at denne typen henrettelser må besvares, «hvis ikke vil hele regionen misbrukes av Israel og USA» og at det riktige å gjøre er å kaste USA ut av Midtøsten.

– USA drepte Soleimani og hans følge. De vil betale prisen, sier Nasrallah videre.

Folk reiser seg fra stolene og skriker ut i takt at «USA er den store djevelen».

VISER STØTTE: Iran og Hizbollahs støtte er bred, i alle aldergrupper, i store deler av Libanon. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Vi er alle klare»

En ung kvinne, Fatima Qasem Moussa, kommer bort til VG.

– Jeg vil bli intervjuet, sier hun.

Da VG spør om hva hun tenker om at amerikanerne kaller Qasem Soleimani en terrorist, kommer 20-åringen med en vanlig konspirasjonsteori i store deler av Midtøsten: At USAs regjering skapte IS og sendte dem til Syria og Irak.

Uten å nevne innsatsen til kurderne eller den internasjonale koalisjonen, sier Fatima videre at Soleimani var mannen som sørget for at IS gikk i oppløsning.

– Hvis det han har gjort gjør at han kan kalles «terrorist», så er vi alle terrorister her, sier hun.

– Hva vil skje nå?

– Det jeg vet er at blodet til Qasem Soleimani ikke vil gå til spille, og en stor hevn vil komme. Det er noe vi aller er klare for, sier hun og smiler.

SINNE MOT TRUMP: En plakat latterliggjør Donald Trumps tweet natt til fredag, og ber om hevn. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Publisert: 05.01.20 kl. 20:26 Oppdatert: 05.01.20 kl. 21:03

Mer om

Flere artikler