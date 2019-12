SENATSLEDEREN OG PRESIDENTEN: Mitch McConnell (t.v.) har allerede gått langt i å antyde at Republikanerne i Senatet kommer til å frikjenne Donald Trump i riksrettssaken. Foto: Brendan McDermid / REUTERS

Senatslederen går i strupen på Demokratene: – En 230 år lang tradisjon døde

Republikaneren Mitch McConnell mener Demokratene har gitt etter for en fristelse man frem til nå i USAs historie har klart å unngå.

– En 230 år lang tradisjon døde i går kveld, sa McConnell i en tale i Senatet torsdag ettermiddag.

Flertallslederen i Senatet er mildt sagt misfornøyd med at Representantenes hus natt til torsdag norsk tid stemte for å stille Donald Trump for riksrett.

– Huset ga etter for en fristelse som de gjennom vår historie alltid har klart å unngå. De stiller en president som de ikke engang hevder har gjort seg skyldig i en faktisk kriminell handling etter våre lover, for riksrett, sa han videre.

Med «Huset» her er det i praksis Demokratenes representanter McConnell snakker om. Så godt som samtlige av dem stemte for. Alle republikanerne stemte mot. Med demokratisk flertall ble dermed presidenten den tredje i historien som blir stilt for riksrett.

Det McConnell unngikk å nevne i sin tale, er at man ikke trenger å ha gjort noe kriminelt for å bli stilt for riksrett. Noe et av Republikanernes egne vitner i riksrettshøringene, professor Jonathan Turley, nylig påpekte i en kronikk i Wall Street Journal.

Nå vil saken bli sendt over til Kongressens andre kammer, Senatet. For at Trump skal bli dømt må to tredjedeler av Senatets medlemmer stemme for å dømme ham. Akkurat nå er det svært lite som tyder på at det kommer til å skje ettersom Republikanerne har flertall med 53 av 100 representanter.

I en riksrett fungerer Senatets medlemmer som jury.

«Partipolitisk sinne»

Senatslederen beskriver riksrettsprosessen mot Trump som et lite gjennomarbeidet hastverksarbeid, og «den mest urettferdige riksrettsprosessen i moderne historie».

De har rett og slett gått inn for riksrett fordi de er uenige med en handling fra presidenten.

McConnell kaller det «partipolitisk sinne» mot Trump, og mener Demokratene har åpnet for ny og «giftig» presedens som vil kunne åpne for lignende i fremtiden.

– Dette er den første rene partipolitiske riksretten siden borgerkrigen, sier McConnell.

Senatets mindretallsleder, demokraten Chuck Schumer avviser kritikken blankt:

– Husets demokrater kan ikke bli holdt ansvarlig for feigheten til republikanerne, som er blinde i sin lojalitet til presidenten, kontret han i sin tale i Kongressen.

MINDRETALLSLEDER: Chuck Schumer er Demokratenes leder i Senatet. Foto: SHAWN THEW / EPA

Demokratene mener også at McConnell har avslører at han ikke vil være et upartisk «jurymedlem», slik meningen er at alle senatoren skal være, når saken kommer opp i Senatet.

– Han har diskvalifisert seg selv fra å delta, sier lederen for justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerry Nadler.

Hvite hus-vitner

McConnell gikk selv til angrep på Schumer, som nylig ba om at ansatte i Det hvite hus må vitne når saken kommer opp i Senatet.

– Selv før riksrett var vedtatt var den demokratiske lederen i Senatet på TV og krevde at dette kammeret gjør hjemmeleksen til Demokratene i Huset for dem. At Senatet skal gjøre deres slappe arbeid bedre, slik at det blir mer overbevisende enn hva komitéformann Schiff selv brydde seg med å gjøre det.

McConnell sikter til demokraten Adam Schiff, som var den som ledet vitneavhørene i Representantenes hus. Han ønsket seg sentrale folk fra blant annet Det hvite hus, som stabssjef Mick Mulvaney, visepresident Mike Pence, utenriksminister Mike Pompeo, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton og Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, men Donald Trump sa nei til dette.

– Bryr meg ikke

Et av de store spørsmålene dagen etter at det ble vedtatt å stille presidenten for riksrett, er når lederen i Representantens hus, demokraten Nancy Pelosi, formelt kommer til å sende saken over til Senatet.

Det blir spekulert i at hun vil nekte å gjøre dette før Demokratene er sikre på at saken vil få en rettferdig behandling i det republikansk styrte Senatet. I dag ønsket ikke Pelosi si noe konkret om dette da hun holdt sin ukentlige pressekonferanse.

LEDER: Nancy Pelosi er «Speaker», altså øverste leder, i Representantenes hus, det ene av to kamre i Kongressen. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

På spørsmål om hun fryktet at det vil se ut som at hun spiller et spill dersom hun ikke så raskt som mulig sender saken over, slik Republikanerne har hevdet, var hun derimot klar i sin tale:

– For å være ærlig bryr jeg meg ikke om hva Republikanerne sier.

Presidenten har sin teori om hvorfor Pelosi ikke sier hun umiddelbart vil sende saken videre:

– Pelosi føler at hennes falske riksrettsbløff er så patetisk at hun er redd for å presentere den i Senatet, skriver på Twitter.

Mitch McConnell og Chuck Schumer holdt torsdag kveld et møte for å diskutere reglene for hvordan saken skal behandles i Senatet.

