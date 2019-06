KANDIDAT: Sajid Javid er en av ti kandidater som vil bli britenes neste statsminister Foto: David Mirzoeff / PA Wire

Vil bli britisk statsminister: Moren kunne ikke lese, faren var bussjåfør

LONDON (VG) 23. juli blir det kjent hvem som blir ny statsminister og flytter inn i Downing Street 10. En av ti håpefulle er innenriksminister Sajid Javid. Han presenterer seg som en «ikke-Londoner» som kan forene landet etter brexit.

– Faren min kom til Storbritannia fra Pakistan i 1961. Han hadde ett pund i lommen og fikk jobb som bussjåfør, sier Sajid Javid.

Tirsdag sparket 49-åringen i gang valgkampen for å bli britenes nye statsminister etter Theresa May. I kampanjevideoen står han utenfor leiligheten i Bristol der han vokste opp sammen med fire brødre, og mor og far. I etasjen under drev familien en klesbutikk for damer.

– Moren min kunne ikke lese. Jenter på den tiden gikk ikke på skole i Pakistan, men hun er den smarteste kvinnen jeg vet om. «Har du lest det ordet, har du lest alle kapitlene?» spurte hun da jeg gjorde leksene.

Javid lanserte sitt statsministerkandidatur med denne videoen. Saken fortsetter under:

Arbeiderklassegutten var den første i familien som gikk på universitetet, forteller han Sky News. Der fikk han råd om å bli TV-reparatør, men han hadde andre planer. Javid studerte økonomi og politikk og jobbet i bank. Det åpnet dører til finansdepartementet. Der hadde han ulike stillinger før han ble innenriksminister i april 2018.

Posisjonen er mektig, ettersom ministeren har ansvar for terror og nasjonal sikkerhet.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få en avtale med EU, men hvis jeg må velge mellom ingen avtale eller bli i EU, vil jeg at vi forlater EU 31. oktober.

Han skiller seg ut fra de andre kandidatene fordi han kommer fra enkle kår og har gjennomført en klassereise. Javid konkurrer mot ni andre: to kvinner og syv menn.

KANDIDATENE: Åtte menn og to kvinner vil flytte inn i Downing Street 10 og bli britenes nye statsminister. Foto: STF / AFP

Slik foregår valgkampen

Valget fungerer som en cup med flere utslagsrunder.

I første runde må kandidatene ha støtte fra minst 17 parlamentsmedlemmer fra det konservative parti.

I runde to øker det til 33 parlamentsmedlemmer.

Prosessen fortsetter til det står to kandidater igjen

Da går valget til de 160. 000 medlemmene av partiet rundet om i landet.

Mange parlamentsmedlemmer har allerede pekt på sin statsminister.

FAVORITTEN: Flest parlamentarikere har så langt gitt sin støtte til Boris Johnson. Foto: Hannah Mckay / X03696

Boris Johnson

Den med flest stemmer nå er ikke overraskende Boris Johnson.

Han dominerer overskriftene og har høyresiden i partiet i ryggen. Den tidligere utenriksministeren ønsker hard brexit og vil nekte å betale EU 39 milliarder pund for å gjennomføre skilsmissen, med mindre EU kommer med en bedre avtale.

Felles for alle kandidatene er at de mener de kan forhandle frem en bedre avtale med EU enn det Theresa May klarte.

Johnson presenterer seg som den eneste kandidaten som kan demme opp for både en sterk Nigel Farage og opposisjonsleder Jeremy Corbyn. Så langt har han holdt en lav profil i pressen, men i spalten sin i The Telegraph skriver han at han vil styrke politiet og gi skattelette til de som tjener mer enn tre millioner pund.

STREVER: Michael Gove strever med overskrifter om kokainbruk mens han driver valgkamp. Foto: NEIL HALL / EPA

Michael Gove

Miljøvernminister Gove har sirklet inn Johnson som hovedmotstander.

– Jeg vil ikke endre på skattesystemet for å gi dem som allerede er velstående nye skattekutt, sa han da han lanserte sin kampanje.

I brexit-spørsmålet er han sett på som fleksibel. Han vil at EU-borgere i Storbritannia fortsatt skal ha rettigheter, og mulighet til å søke om britisk statsborgerskap.

Valgkampen har hatt en vaklende start. Han ble tvunget til å innrømme at han tok kokain for 20 år siden.

I britisk presse blir han fremstilt som hyklersk, fordi under hans tid som utdanningsminister mistet fire lærere retten til undervise på grunn av besittelse av kokain.

BREXIT-MINISTER: Raabs kommentar om at feminister er «frastøtende fanatikere» har dukket opp igjen etter at han lanserte seg som kandidat. Foto: NEIL HALL / EPA

Dominic Raab

Mens de fleste andre kandidatene har svart «ja» på spørsmålet «er du feminist» får den tidligere brexit-ministeren kritikk for ikke å gjøre det samme. Det er uttalelser fra 2011 som er dukket opp igjen i pressen etter at han lanserte seg som statsminister. Da kalte han feminister for «frastøtende fanatikere».

Raab vil forlate EU og konkurrerer om de samme velgerne som Boris Johnson.

SELVMORD: Hunt har uttalt at ingen avtale med EU er «politisk selvmord» for Storbritannia. Foto: David Mirzoeff / PA Wire

Jeremy Hunt

Utenriksministeren er den som er ventet å gi Johnson tøffest konkurranse. Det er fordi to mektige parlamentsmedlemmer med innflytelse, Amber Rudd og Penny Mordaunt, støtter hans kandidatur. Han blir sett på som samlende, sjarmerende, og han øker også mest på målingene.

Det som kan skape problemer for Hunt er løsningen på brexit. Hunt har uttalt at ingen avtale med EU er «politisk selvmord». Derfor vil han forhandle frem en bedre avtale – alternativet mener han, er at Parlamentet kommer til å blokkere en no deal, noe som vil utløse nyvalg.

TILBAKE: Dette er Andrea Leadsoms andre forsøk på å bli valgt. I 2016 trakk hun seg - det banet vei for Theresa May. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

Kandidatene Andrea Leadsom, Esther McVey, Rory Stewart, Mark Harper og Matt Hancock har så langt fått færrest stemmer av sine partifeller, men det betyr ikke at de ikke har en sjanse i valget.

Andrea Leadsom

Inntil nylig var Leadsom leder i Det britiske underhuset, men hun trakk seg fordi hun ikke lenger trodde på regjeringens brexit-planer. I 2016 trakk hun seg som kandidat så May kunne bli statsminister – nå har hun entret ringen igjen.

Hun vil ha hard brexit. Da hun lanserte kampanjen sin tirsdag sa hun at politikken i Storbritannia har feilet siden brexit-avstemningen i 2016.

Esther McVey

Esther McVey har det samme synet på brexit. I 2018 trakk hun seg fra posisjonen som minister for skatt og pensjon på grunn av brexit-forhandlingene.

Rory Stewart

Utviklingsminister Rory Stewart ville bli i EU i 2016. Siden har han sagt at han aksepterer resultatet og vil jobbe for en avtale med EU.

Mark Harper

Det samme vil Mark Harper. Han har hatt flere ministerposter i femten år og presenterer seg som en outsider i racet.

Matt Hancock

40 år gamle Matt Hancock er den yngste av de ti kandidatene, og den eneste som har sagt at yngre velgere er viktige i valget.

Åpningen av kampanjen hans er blitt møtt med latterlige tilbakemeldinger i sosiale medier og pressen, fordi budskapet er innpakket i floskler. I talen sa han at han elsker folk og at han tilbyr en «emosjonelt ladet politisk plattform».

