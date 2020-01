ERKJENTE LØGN: Michael Flynn utenfor retten i Washington D.C. i desember 2018. Foto: Carolyn Kaster / AP

Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver: Vil trekke tilbake tilståelse

I 2017 innrømmet Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn å la løyet for FBI minst fire ganger. Nå ber han om at tilståelsen trekkes tilbake.

Nå nettopp

Det skriver advokatene hans i dokumenter levert til retten tirsdag, ifølge Reuters.

Søknaden fra Michael Flynn kommer én uke etter at påtalemyndigheten anbefalte en fengselsstraff på opp til seks måneder for den tidligere sikkerhetsrådgiveren i Det hvite hus.

Det var i forbindelse med Mueller-etterforskningen av Russlands påvirkning på det amerikanske valget i 2016 at Flynn innrømmet å ha løyet for FBI om sin kontakt med Russland.

Spesialetterforsker Robert Mueller tok ut siktelse mot den tidligere sikkerhetsrådgiveren, som erkjente skyld i en domstol i Washington D.C. i 2017.

– Å erklære skyld var en måte å gjøre opp for seg på, til det beste for min familie og landet, skrev Flynn i en uttalelse etterpå.

Flynn ble ifølge Guardian den første toppen i Det hvite hus som inngikk en avtale i Mueller-saken, og har siden delt informasjon med etterforskerne. På grunn av dette har det vært anbefalt at han slipper fengselsstraff.

De siste månedene skal han imidlertid ha vært mindre samarbeidsvillig.

– I stedet for å akseptere konsekvensene for sine handlinger, har han prøvd å skylde på nesten alle andre personer involvert i denne saken, inkludert hans tidligere rådgiver, skriver påtalemyndigheten i et brev sendt til retten forrige uke, der de altså ber om fengselsstraff for den tidligere sikkerhetsrådgiveren.

Flynns advokater sier tirsdag at de mener påtalemyndigheten prøver å skrive om historien når de nå plutselig krever fengselsstraff – og at de bryter sin del av avtalen, skriver AP.

– Han er uskyldig. Han har samarbeidet med myndighetene i god tro i over to år nå, skriver de og legger til:

– Han har måttet tåle enorme, unødvendige og også uhensiktsmessige krav til hans tid, hans familie, hans begrensede ressurser og også hans liv.

Nyhetsbyrået AP skriver at det vil være ekstraordinært dersom dommeren i saken, Emmet Sullivan, bestemmer seg for å la Flynn trekke tilståelsen sin tilbake.

Publisert: 15.01.20 kl. 07:39

