RESIGNERER: Mouda al Daarwish og datteren Leena Ibrahim sier de ikke lenger orker å leve med et håp om å kunne returnere til hjemlandet. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Mouda (76) har vært flyktning i over 70 år. Nå har hun gitt opp Palestina

SHATILA, LIBANON (VG) Mouda al Daarwish var fire år da hun og familien ble drevet ut av hjemmet sitt, da Israel ble opprettet i 1948. Mens datteren resignert bryter ut i gråt, sier hun til VG: – Jeg er et dødt menneske.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg følger med på nyhetene, og det er bare én ting jeg vil si til Donald Trump.

Onsdag formiddag, et halvt døgn etter at den amerikanske presidenten og Israels statsminister Benjamin Netanyahu la frem deres utskjelte plan for fred mellom Israel og palestinerne, går VG inn i den overfylte palestinske flyktningleiren Shatlia i Libanons hovedstad Beirut.

Nå sitter vi i hjemmet til den 76 år gamle palestinske bestemoren Mouda al Daarwish, som har vært flyktning i over 70 år. Hun lever i dyp fattigdom og med et hode fullt av vonde minner.

Mouda har nettopp vist oss kjøleskapet sitt, som er tomt. Hun har vist oss en kopi av hennes gamle ID-papirer, som ikke lenger har noen verdi. Hun har fortalt oss at hun bruker dagene til å tigge for penger og mat, i et nabolag som mangler nesten alt.

– Det jeg vil si til Trump er at jeg bare ønsket å leve et verdig liv. Det er alt jeg har ønsket meg.

FLYKTNING I OVER 70 ÅR: Mouda utenfor hjemmet i flyktningleiren Shatila i Libanon. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Stedet vi befinner oss, Shatila, har en spesiell plass i Midtøstens blodige, nyere historie:

Etter opprettelsen av Israel i 1948 flommet fordrevne palestinske flyktninger inn i landet mot nord, og flyktningleiren Shatila ble opprettet. I september 1982, etter at Israel invaderte Libanon, gikk en kristen militsgruppe alliert med Israel inn i leiren under påskudd av å skulle drive ut Den palestinske frigjøringshæren (PLO).

Mens israelske soldater omringet leiren og så på, drepte militsen sivile med kniver, økser og skytevåpen. Drepte lå strødd i gatene. Mer enn 2000 mennesker kan ha blitt drept.

Mouda og hennes barn har levd gjennom alt dette.

MARSJERER: Palestinske flyktninger marsjerer onsdag gjennom Shatila for å vise motstand mot Trump og Netanyahus fredsplan. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Drømmen om Palestina har forvitret

Datteren Leena (38) sitter ved siden av henne. Vi spør om Trump og de siste nyhetene, for som journalister er det jo alltid det vi jager, men Leena kunne ikke brydd seg mindre om pressekonferansen som ble holdt i Det hvite hus kvelden i forveien.

– Forholdene her har aldri vært verre enn nå, og vi er helt glemt, sier hun.

Mens hun gråter sier Leena at hun har en sønn på 15 som har blitt rusavhengig og stjeler for å få penger til stoff, og hun har to tvillingdøtre på ni, som ifølge henne nylig ble forsøkt voldtatt.

SPILLER TRUMPS TALE: En palestiner styrer lydanlegget på et lasteplan i forkant av en demonstrasjon mot planen til USA og Israel. Deler av Trumps tale spilles av. Foto: Amund Bakke Foss, VG

En venn av familien, Haanan, sitter også i stua med oss. Som så mange andre VG møter i flyktningleiren, er hun resignert. Gjennom livet har drømmen om å en gang dra tilbake til Palestina forvitret helt. Hun orker ikke lenger bruke krefter på å snakke om familiens hjemland.

Haanan sier at vi ikke må tro at en amerikansk president kan gjøre noe forskjell.

– De som sier at vi en gang kan komme tilbake til Palestina, er alle løgnere. Jeg har gitt opp Palestina. Jeg bryr meg ikke lenger. Vi må bare forsøke å leve så verdige liv som mulig, sier hun.









Unge og gamle palestinere marsjerte gjennom Shatilas trange gater onsdag ettermiddag. Mange fulgte også marsjen fra vinduene.

Da Donald Trump sto på talerstolen i Washington sammen med Israels statsminister tirsdag, var det ingen palestinske representanter ved deres side.

Trump kalte planen, som hans svigersønn Jared Kushner har jobbet med i flere år, for en «vinn-vinn-situasjon» som ville lede til opprettelsen av en palestinsk stat. Netanyahu kalte det «en svært bra plan for Israel». Planen var ikke i nærheten av å tilfredsstille palestinernes krav. Med en gang den var lagt frem, avviste palestinerne forslaget i sin helhet.

Les alt om Trumps plan her * President Donald Trump har i nært samarbeid med Israel utarbeidet en plan for fred mellom Israel og palestinerne. * Palestinernes president Mahmoud Abbas og regjering har ikke vært involvert i arbeidet med planen, og avviser den i sin helhet. * Planen innebærer at Israel får beholde bosetningene i de okkuperte områdene, der det i dag bor nærmere 800.000 israelere. * Israel får i henhold til planen også annektere Jordan-dalen, som er palestinernes kornkammer. * Som kompensasjon for Jordan-dalen får palestinerne tilbud om noen lommer land i Negev-ørkenen langs grensa mot Egypt, forbundet med Gazastripen. * Gazastripen skal ifølge planen knyttes til de palestinske områdene på Vestbredden med en 40–50 kilometer lang tunnel. * Planen åpner for etablering av en demilitarisert palestinsk stat, men denne får ikke kontroll over egne grenser eller eget luftrom og begrenset kontroll over vannressursene. * Den palestinske staten får etablere hovedstad i Shuafat nord for Jerusalems gamleby, men planen slår samtidig fast at Jerusalem er Israels «udelelige hovedstad». * Staten vil ifølge PLO utgjøre 15 prosent av det historiske Palestina. * Planen er i strid med en rekke FN-resolusjoner og folkeretten, som FN fastholder må ligge til grunn for en fredsløsning. * Dersom palestinerne går med på planen, får de vage løfter om over 450 milliarder kroner i fremtidige investeringer. (NTB)

AL-AQSA: Palestinske kvinner roper ut slagord mot Trump foran en plakat med bilde av al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Etter at vi har forlatt Moudas hjem er klokken blitt 15 og flere hundre av Shatilas innbyggere samler seg for å vise sin motstand mot Trump og Natanyahu.

Vi går forbi plakater med bilder av den avdøde palestinske PLO-lederen Yasser Arafat, og gjennom trange gater der nye etasjer mures provisorisk opp på allerede svake bygningskonstruksjoner.

– Trump er en gris, og han burde bindes fast og slås med lenker, roper innbyggerne i takt.

Det lukter av det kollapsede kloakksystemet, og over oss strekker det seg et kaos av strømkabler som sammen med et ødelagt vannsystem ofte ender i dødsulykker her.

ORGANISERTE: PLOs generalsekretær i Shatlia, Qassem Hassan (til høyre), deltok i marsjen gjennom Shatila. Over kan du se det provisoriske strømsystemet i leiren. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Ber Trump lese mer historie

I folkemengden møter vi Den palestinske frigjøringsorganisasjonens (PLOs) generalsekretær i Shatlia, Qassem Hassan.

– Vår kamp er ikke mot jøder, vi respekterer alle religioner og vi søker fred. Vår kamp er politisk og økonomisk mot sionistene, sier han.

Vi spør hva han tenkte da Trump la frem sitt kart over en mulig fremtidig palestinsk stat.

– Nei, nei, dette er ikke Trumps kart, det er Israel og Netanyahus kart. Dette er deres ideer.

– Hva er din beskjed til Trump?

– Jeg vil at han skal lese historien bedre. Jeg vil at han skal lese mer om George Washington og kampen for frihet fra britene. Deretter vil jeg at han skal lese palestinernes historie. Jeg er stolt av å være palestiner. Vi har ikke tunge våpen eller angrepsfly. Vi står alene mot USA, og han kan aldri få til en avtale med mindre vi er enige.

«TRUMP ER EN GRIS»: En ung mann roper slagord under marsjen onsdag. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Kan bare ta våre våpen etter vi blir drept»

I Shatila møter VG også menn væpnet med Kalashnikov-geværer, men de ønsker ikke å la seg fotografere. I de mange palestinske flyktningleirene i Libanon er en rekke palestinske motstandsorganisasjoner, Fatah, Hamas og Islamsk jihad, aktive.

Ulikt fra mange vanlige flyktninger her, fortsetter de å vise vilje til motstand.

– Vi skal ha landet vårt tilbake, selv om vi har kjempet i over 70 år. Trump er som en tyv, som tror Palestina kan selges, sier Ali Abu Abdullah, Islamsk Jihads leder i leiren til VG.

Folk samler seg rundt ham mens vi snakker.

– Netanyahu og Trump må vite at de bare kan ta våre våpen fra oss etter at vi er drept.

KOM ALDRI TILBAKE: Abdullah Salhaany (96) viser frem et bildet av huset som nå er på stedet deer hans hjem lå fram til 1948. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Har nøklene til huset han forlot i 48

Inne i en trang sidegate, bak en jerndør, sitter 96 år gamle Abdullah Salhaany, omringet av barnebarn og oldebarn.

Han var 20 år og nyforlovet i 1948, da de fikk høre: «Flykt nå!». De måtte forlate hjemmet sitt i landsbyen Al Bassa, i det som i dag er Israel, og fikk beskjed om at grensen til Libanon var åpen. De dro uten å ta med seg det meste av tingene de eide.

– De sa vi kunne komme hjem igjen etter en uke, sier Abdullah til VG.

Han og familien har aldri vært tilbake siden den gangen. Etter noen år forsto Abdullah at det ikke var noen vei tilbake.

Hver dag siden har han tenkt på landsbyen og huset som sto igjen.

Mens vi snakker finner en av barna i familien frem en konvolutt. Der ligger nøklene til familiehuset de forlot i 48.

96-åringen ser på oss.

– Du vet, det er ingen ting som er vakrere enn huset i hjemlandet ditt. For meg var det et sted jeg kunne heve hodet i verdighet. Det kan jeg ikke her.







Abdullah viser frem nøklene til huset han og familien eide i det som nå er Israel. Han finner også frem britiske dokumenter på landrettigheter, som ikke lenger har noen verdi.

Publisert: 30.01.20 kl. 17:30 Oppdatert: 30.01.20 kl. 17:44

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser