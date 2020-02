Joe Biden og Bernie sanders var flere ganger i tottene på hverandre under debatten – men understreket at de fortsatt er gode venner. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Demokratenes debatt i New Hampshire: Iowa-vinnerne fikk gjennomgå

Etter å ha innrømmet at «han gikk på en smell» i Iowa, langet tidligere visepresident Joe Biden ut mot Pete Buttigieg og Bernie Sanders – kandidatene som gikk seirende ut av demokratenes første nominasjonsvalg.

Kampen om å få stille mot Donald Trump i 2020 er for alvor i gang.

Natt til lørdag møttes kandidatene i New Hampshire – delstaten hvor demokratenes andre nominasjonsvalg holdes tirsdag til uken.

Debatten var den første etter det kaotiske valget i Iowa, der tidligere ordfører i South Bend, Indiana Pete Buttigieg (38) og Vermont-senator Bernie Sanders (78) ligger tet i tet. De har henholdsvis 26,2 og 26,1 av delegatene, og en vinner er ennå ikke kåret.

Elizabeth Warren ble nummer tre med 18 prosent.

Tidligere visepresident Joe Biden gjorde et dårligere valg enn ventet, med 15,8 prosent av delegatene, og brukte ikke uventet debatten til å lange ut mot konkurrentene.

– Gikk på en smell i Iowa

Buttigieg er for uerfaren og Sanders for sosialistisk, var beskjeden fra Biden, som på forhånd hadde varslet at han ville være hardere i tonen enn han har vært hittil.

– Det er en lang kamp, og ja, jeg gikk på en smell i Iowa, og jeg gjør det kanskje også her i New Hampshire, hvor Sanders gjorde et veldig godt valg sist. Men Trump elsker å sette merkelapper på sine motkandidater, og Sanders markedsfører seg selv som en sosialist. Det kan bli et problem, svarte Biden.

Om Buttigieg sa han:

– Han er en flott fyr som har utrettet store ting som ordfører. Men han har enda ikke klart å vise at han kan samle støtte fra brede lag av befolkningen, inkludert fra afroamerikanere og latinamerikanere.

Disse deltok i debatten Pete Buttigieg, tidligere ordfører i South Bend, Indiana Bernie Sanders, senator fra Vermont, Joe Biden, tidligere visepresident Elizabeth Warren, senator fra Massachusetts Amy Klobuchar, senator fra Minnesota Tom Steyer Andrew Yang

Til dette svarte Sanders – til stor applaus fra salen i Manchester:

– Tump lyver hele tiden. Det spiller ingen rolle hva han sier, han sier stygge ting om oss alle. Jeg tror måten vi kan vinne på, er å få flere enn noensinne til å stemme: Folk i arbeiderklassen som har gitt opp politikken fordi de ikke tror at folk hører på dem.

Buttigieg svarte Biden med å si at han mener det kan være en fordel å være ny, og kritiserte den tidligere visepresidenten for å representere det «gamle» og veletablerte.

– Vi står overfor en massiv ny trussel med Donald Trump. Den største risikoen vi kan ta er å møte den med det velkjente, sa han og la til:

– Hvis du leter etter personen med mest erfaring fra Washington, er ikke det meg. Men livet mitt har blitt påvirket av beslutningene som er blitt tatt der. Vi kan bringe endring til Washington før det er for sent.

Dette fikk Biden til å tordne:

– Fortidens politikk er da ikke så ille! tordnet Biden, kandidaten med mest erfaring fra Washington til svar, og ramset opp flere lovendringer han fikk gjennom som visepresident.

– Hvorfor er fortiden med Barack Obama og Joe Biden så ille? Vi hadde så vidt begynt. Jeg vet hva som må gjøres, og hvordan jeg gjør det!

Buttigieg, som også tidligere er blitt kritisert for å være den med minst politisk erfaring, ble ikke uventet også angrepet fra flere hold.

Minnesota-senator Amy Klobuchar kalte ham en nykommer, og hevdet at han hadde sagt at han heller ville se tegneserier på TV enn riksrettsavstemningen.

– Vi har allerede en nykommer i Det hvite hus. Se hvor vi er i dag!

Publisert: 08.02.20 kl. 04:15

