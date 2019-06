Kvinne og tre barn funnet døde ved USAs grense mot Mexico

En ung kvinne og tre små barn er funnet døde sør i USA, nær grensa mot Mexico. De har trolig dødd av hete og tørst etter å ha krysset grenseelva Rio Grande.

NTB-AP

En talsmann for sheriffen i Hidalgo County, sør i delstaten Texas, fortalte mandag at de døde ble funnet dagen før.

De beskrives som en kvinne i starten av 20-årene, ett lite barn og to babyer. Det antas at de har ligget døde et par dager før de ble funnet.

En kilde med kjennskap til etterforskningen sier til nyhetsbyrået AP at dødsårsaken trolig er hete og dehydrering. Politiet mistenker ikke at de fire er blitt utsatt for noe kriminelt.

Området hvor de ble funnet, blir ofte brukt av migranter som forsøker å ta seg ulovlig over grensa til USA.

Lenger vest i Texas ble to menn og en tredje person funnet døde nær Rio Grande noen dager tidligere, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– De ekstreme temperaturene på denne tiden av året kan være dødelige, sier Raul Ortiz i grensepolitiet i området Del Rio.

Minst 283 migranter døde nær grensa i fjor, ifølge grensepolitiet. Menneskerettighetsgrupper mener det reelle tallet er langt høyere.

Til sammenligning anslår FN at 2,275 mennesker omkom i forsøk på å krysse Middelhavet fra Afrika til Europa i 2018.

Publisert: 25.06.19 kl. 08:57