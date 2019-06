BLE MINNET: Noah Pozner ble sammen med de andre ofrene minnet på et juletre bare dager etter skytemassakren i Sandy Hook. Foto: Julio Cortez / AP

Vant søksmål mot skytemassakrefornektere

De nektet for at skytemassakren på Sandy Hook fant sted. Nå har de tapt i retten mot faren til et av barna som ble drept.

Da James Fetzer og Mike Palecek ga ut boken «Nobody Died At Sandy Hook» («Ingen døde i Sandy Hook» journ.anm.) reagerte mange kraftig. Særlig de som hadde mistet sine kjære i skyteepisoden som tok livet av 20 barn og seks voksne på en barneskole i delstaten Connecticut i USA i 2012.

En av dem, Lenny Pozner saksøkte de to. Helt spesifikt handlet søksmålet om at de i boken og i Fetzers blogg skrev at han hadde delt ut en falsk fødselsattest for sin sønn Noah, en av de drepte.

Krever 1 million dollar

Tirsdag besluttet en dommer i Wisconsin, der Fetzer bor, at påstandene er ærekrenkende, skriver CNN.

Dermed vil saken nå havne i retten der en jury skal avgjøre hva som er en passende erstatning for Pozner.

Ifølge hans advokat Jake Zimmerman kommer han til å kreve 1 million dollar, eller rundt 875.000 norske kroner.

– Skadene han er påført handler om mer en sårede følelser. Dette har hatt virkelige konsekvenser, sier Zimmerman, som forteller at mange som har lest disse injurierende påstandene har vendt seg mot hans klient.

Dømt for trusler

I 2016 ble en kvinne i Florida dømt for trusler mot Pozner.

James Fetzer er sterkt kritisk til dommerens avgjørelse. I et intervju med TV-kanalen sier han at den er «fullstendig upassende».

– Denne saken er en bløff, like fabrikkert som dokumentene i saken. Jeg er ute etter sannheten og å beskytte det amerikanske folk for humbug, sier Fetzer.

Publisert: 19.06.19 kl. 09:05