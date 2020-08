VG-Peil-Logo – Den totale katastrofe Nilas Johnsen Av Publisert 05. august, kl. 13:05 MOHAMED AZAKIR / X00013 Da det smalt i Beirut ble Ahmed Barghout (28) kastet ut av sengen i sitt hjem nær havnen. Nilas Johnsen Av Publisert 05. august, kl. 13:05 Nå priser han seg lykkelig over at han ikke satt i stuen, der glassvinduene ble blåst inn. Nilas Johnsen Av Publisert 05. august, kl. 13:05 Sammen med hundrevis av andre libanesere forbereder han seg på å begrave venner og familie. Nilas Johnsen Av Publisert 05. august, kl. 13:05 AFP

– Hele nabolag er utslettet

Ahmad Barghout (28) hadde fulgt sønnen (2) og kona til svigerforeldrene sitt landsted i fjellene overfor Beirut, og lagt seg til å hvile på sengen i den lille leiligheten nær havnen da den enorme eksplosjonen gikk av i går kveld.

– Hele bygningen vi bor i ble løftet fra bakken og rykket flere meter bakover. Jeg ble slengt i gulvet av kraften fra eksplosjonen, forteller han til VG på telefon fra Libanon.

Bakgrunn: Minst 100 døde i eksplosjoner i Beirut – leter desperat etter savnede

Hadde englevakt

Da han gikk ut i stuen skjønte han hvor heldige de hadde vært: Det lille rommet har et glassvindu på tre ganger tre meter som vender ut mot havnen, og der sitter den lille familien hver ettermiddag.

– Vi hadde utrolig flaks at vi ikke var hjemme. De store glassplatene kunne ha tatt livet av oss da de blåste inn i rommet. Jeg har venner som ikke har vært like heldige som bodde enda nærmere: Fire er døde og to ligger livstruende skadet på sykehuset, forteller Barghout.

Korrupsjon og fattigdom

Ødeleggelsen i havneområdet i Beirut er verre enn noe den herjede byen tidligere er blitt rammet av. Selv ikke under tiårene med blodig borgerkrig forårsaket en enkelt eksplosjon så stor skade.

Nå raser libaneserne over hvordan det som ser ut til å være hovedårsaken til katastrofen, et lager med det høyeksplosive stoffet ammoniumnitrat, kunne ligge usikret i over seks år.

– Dette livsfarlige stoffet har vært lagret ulovlig. Det kunne skje fordi politisk kaos råder her i landet. Det burde aldri ha vært tillatt, men er et resultat av korrupsjonen og problemene vi må leve med, raser Barghout.

– De økonomiske problemene vi lever med blir bare verre og verre. Vi får høre at brannen startet som følge av et forsøk på tyveri, drevet frem av fattigdommen og den desperate situasjonen vi lever under, fortsetter han.

LES REPORTASJEN: Fattigdom overgår smittefrykt: Libanesere tar til gatene i sult og sinne

Stort behov

Norske Flyktninghjelpen har flere hjelpeprogrammer blant fattige flyktninger i Libanon, og Elena Dikomitis som jobber for organisasjonen i Beirut, forteller om voldsomme ødeleggelser.

– Vi bor fem kilometer fra havnen, men likevel er ødeleggelsene store. Vi kjente trykket fra eksplosjonen som løftet oss opp i luften. Smellet var så høyt at vi var sikre på at det måtte ha skjedd rett utenfor, forteller hun VG på telefon fra Beirut.

– Hele nabolag er utslettet. Knust glass og ødelagte bygninger over alt. Den tykke røyken som veltet utover i går, og som folk frykter at inneholdt gift fra kjemikalier. Over hundre døde og minst fire tusen som ble fraktet til sykehus med alvorlig skader, fortsetter hun.

I BEIRUT: Elena Dikomitis i Flyktninghjelpen er stasjonert i Beirut. Foto: Privat

Situasjonen i landet var allerede svært alvorlig: Libanons økonomi har kollapset totalt og regjeringen er under voldsomt press fra en bølge med demonstrasjoner.

– Folk lider virkelig under den økonomiske krisen. Matvareprisene øker så raskt, at pengene blir ingenting verdt. Det er kritisk. Coronaepidemien har også rammet landet hardt, og sykehusene var allerede overfylt, sier Dikomitis.

LES KOMMENTAREN: Libanon: Å se et land kollapse på nært hold

– Det er vanskelig å se hvordan denne byen skal reise seg igjen. Behovet for hjelp er enormt. Folket er åpenbart rasende og frustrasjonen er stor over at noe slikt kunne skje, vi håper på en rask undersøkelse som gir svar, fortsetter hun.

– Vil straffe de skyldige

Styresmaktene har bekreftet at det var 2750 tonn ammoniumnitrat som sprengte. Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Statsminister i landet, Hassan Diab, kaller det «uakseptabelt» at stoffet skal ha blitt oppbevart i et stort lager ved havnen i seks år, uten tilstrekkelige beskyttelsestiltak, og president Aoun har sverget at de ansvarlige skal straffes så hardt som mulig.

– Tirsdagens dødelige katastrofe i Beirut kommer ikke til å passere uten at noen stilles til ansvar, sier statsminister Diab, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det er ikke bekreftet, men heller ikke eller utelukket, at også et våpenlager kan ha ført til at eksplosjonen fikk et slikt enormt omfang.

To amerikanske eksperter som CNN har snakket med tror ikke at eksplosjonen bare kom fra ammoniumnitrat, men at det også ble lagret militære eksplosiver i bygningen.

LES REPORTASJEN: Død og desperat fattigdom: Byen som har falt utfor stupet

Publisert: 05.08.20 kl. 13:05