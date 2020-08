STRENGE REGLER: Innbyggere i Melbourne som vil ta seg en joggetur, slik denne mannen gjorde på fredag, kan nå ikke bevege seg lenger enn fem kilometer unna hjemmet sitt. De kan heller ikke være ute i mer enn én time - og ikke etter klokken 20 på kvelden. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Erklærer katastrofetilstand for Melbourne i Australia

Innbyggere i Melbourne får ikke forlate sine hjem etter klokken åtte på kvelden og kun én per familie får gå på butikken.

For mindre enn 10 minutter siden

Australia hadde denne uken sin verste smittedag noensinne, da over 700 nye tilfeller ble registrert på én dag, viser VGs talloversikt. Landet har også en klart stigende smittetrend.

Klart hardest rammet er delstaten Victoria, med Australias nest største by Melbourne. De aller fleste av de nye smittetilfellene kommer herfra.

Og det har fått de lokale myndighetene til nå å erklære katastrofetilstand på engelsk state of disaster).

– Fra klokken seks i kveld erklærer jeg katastrofetilstand for delstaten Victoria, dette kommer i tillegg til unntakstilstanden som allerede har vært, sier delstatsminister Daniel Andrews på en pressekonferanse nå.

Store deler av delstaten Victoria, med Melbourne, ble stengt ned tidligere i juli. Men nå innføres altså enda strengere restriksjoner.

Delstaten Victoria får det de kaller «fase 3»-restriksjoner, mens det vil bli enda strengere med «fase 4» for Melbourne, skriver myndighetene på sine nettsider.

I Melbourne vil det bli portforbud allerede etter klokken åtte i kveld lokal tid – og politiet kan arrestere folk som er ute etter det, skriver myndighetene.

Innbyggerne får heller ikke lov til å bevege seg mer enn fem kilometer unna hjemmene sine. Skal du på butikken, apoteket eller kjøpe noe du trenger, kan du altså ikke lenger enn fem kilometer unna huset ditt.

– Du vil ikke – på noe tidspunkt – få lov til å dra lenger enn fem kilometer unna hjemmet ditt, sier Andrews.

STRAMMES INN: Folk står her i kø, med de obligatoriske ansiktsmaskene, for å få komme inn på et supermarked i Melbourne søndag. Hele delstaten er rammet av et stort utbrudd, men spesielt stort er det i Melbourne. Foto: WILLIAM WEST / AFP

– Bare én person får lov til å gå på butikken én gang om dagen, understreker delstatsministeren.

Alle studenter skal tilbake til hjemmestudier.

Og barnehager stenges, melder australske ABC . De vil bare være åpne for utsatte barn og foreldre som må gå på jobb (for eksempel helsearbeidere).

«Rekreasjonsaktiviteter» er ikke lenger tillatt, og innbyggere kan kun trene én time per dag – og da ikke lenger enn fem kilometer unna hjemmet sitt.

Det er ikke lov til å være større grupper enn to utendørs, selv om de er i familie.

– De nåværende reglene har unngått tusener på tusener av tilfeller hver dag og deretter tusener på sykehus og mange flere tragedier enn det vi har sett nå. Men de virker ikke raskt nok, sier Andrews.

En smitteskandale har preget nyhetsbildet i landet de siste ukene. En omfattende granskning skal nå finne ut om regelbrudd i Melbourne har skylden for smittebølgen.

I resten av Victoria blir det nå fase tre-restriksjoner, som Melbourne allerede hadde. Det vil si at du bare kan forlate hjemmet ditt for å handle mat og essensielle varer, for studier eller arbeid, for helsehjelp eller for trening og «utendørs rekreasjon». Hvis du er utendørs, må du gå med maske. Skolene blir igjen hjemmeskoler, men barnehagene forblir åpne.

Publisert: 02.08.20 kl. 08:11

