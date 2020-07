TILTALT: Bruno Dey er tiltalt for medvirkning til 5230 drap under hans tid som fangevokter i konsentrasjonsleiren Stutthof. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / POOL

Norsk bistandsadvokat: Forventer dom mot tidligere SS-vakt (93)

Forsvareren til den tidligere SS-vakten Bruno Dey (93) krever at han frikjennes for medvirkning til 5230 drap under hans tid som fangevokter i konsentrasjonsleiren Stutthof. Bistandsadvokaten til en tidligere norsk fange blir forundret om tyskeren ikke dømmes.

Rettssaken mot den tidligere SS-vakten Bruno Dey (93) har fortsatt i sommer etter gjentatte utsettelser og flere forsinkelser.

Bruno Dey er tiltalt for medvirkning til 5230 drap i kraft av å ha stått vakt i tårnet, og dermed bidratt til å hindre flukt, opprør og befrielse av fangene.

Tysk påtalemyndighet fryktet at flere utsettelser ville bety slutten for rettsprosessen mot Dey.

Dommen er ventet torsdag denne uken.

Både Deys forsvarer Stefan Waterkamp og aktoratet har holdt sine sluttprosedyrer denne uken. Mandag opplyste Waterkamp at han krever sin klient frikjent – og, dersom han likevel blir dømt, ber han om en betinget dom. Det skriver den tyske kringkasteren NDR.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om tre års fengsel for 93-åringen.

Waterkamp mener jobben i vakttårnet ikke kan anses som en straffbar handling og at Dey ikke kan holdes ansvarlig for drapene.

FORSVARER: Stefan Waterkamp krever klienten frikjent. Foto: GEORG WENDT / POOL

Forventer fengselsdom

Den norsk-tyske advokaten Patrick Lundevall-Unger er bistandsadvokat for motstandsmannen Johan Solberg og hans familie.

Unger har representert Solberg i rettssaken mot den tidligere SS-vakten.

– Jeg personlig forventer at vedkommende dømmes. Bakgrunnen til at saken i det hele tatt ble kjørt i den tyske domstolen var at det i 2011 kom en forandring i rettspraksis i forhold til å kunne ta opp saker fra nazi-tiden, sier han.

Ungen henviser til den historiske dommen mot tidligere vakt i utryddelsesleiren Sobibor, John Demjanjuk, som ble dømt for medvirkning til drap på 27.900 mennesker.

– Det samme utfallet forventer jeg i saken mot Bruno Dey. Dey fikk siste ordet i retten og beklaget for hendelsene som skjedde og påpekte at dette aldri må skje igjen. Dog sier at han ble presset inn i dette systemet og ble tvunget til å utføre tjenesten i leiren, sier Unger og fortsetter:

– Jeg forventer at domstolen dømmer tiltalte slik at dette blir en dom som går inn i historien. Alt annet vil forundre meg.

Ba om unnskyldning

Bruno Deys henvendte seg til ofrene og familie i sitt sluttinnlegg:

– I dag vil jeg si unnskyld til dem som har vært gjennom dette helvete av galskap og deres familier. Noe slik må aldri bli gjentatt, sa Dey ifølge NDR.

Han la til at han selv ikke tjenestegjorde på Stutthof frivillig og at han først gjennom rettssaken fikk vite om hva som foregikk i konsentrasjonsleiren.

Dey har allerede innrømt at han tjenestegjorde som sikkerhetsvakt i Stutthof mellom august 1944 og april 1945.

Den norske motstandsmannen Johan Solberg uttalte seg om rettssaken i januar i år:

Norsk vitnesbyrd

Påtalemyndigheten mener han gjennom sin vakttjeneste fra august 1944 til april 1945 bidro til å «støtte de ondskapsfulle og grusomme drapene på spesielt jødiske fanger».

Bruno Dey har gjentatte ganger sagt at han aldri delte nazistenes ideologi. Han nekter straffskyld, og nekter for å ha bidratt til holocaust.

Tidligere i år ble det sterke vitnesbyrdet fra Johan Solberg, den siste norske overlevende fangen fra Stutthof, lagt frem som bevis i Stutthof-rettssaken.

Solberg døde i juni, 98 år gammel.

