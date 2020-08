USA har passert fem millioner corona-smittede

BEKYMRET OVER MC-ARRANGEMENT: En kvart million mennesker deltar i helgen på et av verdens største MC-arrangement i Sturgis i delstaten South Dakota. Delstatens legeforeningen er ifølge NTB bekymret, men de har sagt at de mener arrangementet kan gjennomføres på en trygg måte så lenge folk følger anbefalinger om å holde avstand til hverandre, vaske hendene og bruke munnbind. Foto: Michael Ciaglo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA