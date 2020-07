STENGT: Reiselivsguiden Turan Teshan foran et stengt Hagia Sofia. Foto: Camilla S. Bergland/VG

Gjør om verdenskjent museum til moské: - Vi trenger ikke flere moskéer i Istanbul

ISTANBUL (VG) Det verdenskjente bygget Hagia Sofia er nå stengt, og området rundt voktes av politiet. Fredag har President Recep Tayyip Erdogan lovet at den første muslimske bønnesamlingen skal finne sted i moskéen. Det splitter ikke bare landet, men også en hel verden.

– Vi trenger ikke flere moskeer i Istanbul nå, sier reiselivsguiden Turan Teshan (39) og peker opp på det berømte bygget i rosatoner som har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1985.

Bak ham har et titalls politibetjenter tatt oppstilling utenfor bygget, som er midlertidig stengt og omkranset av sperringer før det igjen skal åpnes - men da med status som moské, og ikke som museum.

I løpet av sin snart 1500 år lange levetid, har bygget, som blir besøkt av flere millioner mennesker hvert eneste år, vært både kirke, moské og museum. 10. juli kunngjorde Tyrkias øverste domstol annulleringen av vedtaket fra 1934 som gjorde Hagia Sofia, også kjent som Aya Sofia, i Istanbul til et museum.

VIL VÆRE ÅPEN FOR TURISTER: Istanbuls mest populære turistmål, Hagia Sofia, blir nå gjort om fra museum til moské, men bygningen vil fortsatt være åpen for alle som ønsker å besøke det, det har president Recep Tayyip Erdogan lovet. Foto: Camilla S. Bergland/VG

– Jeg er selv muslim, og har bedt i bønnerommet til museet flere ganger, så rent praktisk vil ikke dette utgjøre noen stor forskjell tror jeg - men jeg mener likevel at Istanbul har nok moskeer nå, sier den kurdiske reiselivsguiden som har bodd i Istanbul siden han var ni år.

I årene med Erdogan ved makten har Hagia Sofia fått både bønnerom og imam.

Fredag 24. juli planlegger Erdogan å gjennomføre den første offisielle fredagsbønnen i det som skal markere gjenåpningen av Hagia Sofia som moské.

Flere verdensledere har reagert på avgjørelsen, og mange frykter at omgjøringen vil skape ytterligere gnisninger i det allerede polariserte tyrkiske samfunnet.

Teshan forteller at Erdogans politikk har gjort det enklere for muslimer å leve ut religionen sin slik de ønsker, men han frykter likevel konsekvensene av et splittet tyrkisk samfunn.

– Det viktigste er da ikke hvor man kommer fra eller hvilken religion man tilhører, det viktigste er at man er et godt og snilt menneske.

– Mange muslimer er glade

I parken foran bygget møter vi maisselger Sedat Kezer (28). Han har solgt mais til turister og tyrkere siden han var liten.

– Det er mange muslimer som er glade nå, sier han mens han tar i mot kundene på løpende bånd, etter at de kommer fra fredagsbønnen i en annen moské i området.

– Dette er bra for businessen, sier han med glimt i øyet.

– Hjertet mitt er muslimsk, men jeg står her og selger hver eneste dag, og har ikke tid til å be, men når jeg blir gammel kan jeg be, og da kan jeg be der inne - i den moskeen der - sier han og vifter maiklypa si i retning mot Hagia Sofia.

fullskjerm neste LYKKELIG: Maiselger Sedat Kezer forteller at det er mange muslimer som nå er glad for avgjørelsen om å gjøre Aya Sofia om til moské.

BLANDEDE FØLELSER: (f.v) Shorouq Barakat (27) Reema Aidweik (28), Sandra Barakat (23) og Hanan Noma (28). Foto: Camilla S. Bergland/VG

Blandede følelser

På en benk sitter økonomistudentene Reema Aidweik (28), Sandra Barakat (23) sammen med vennene Shorouq Barakat (27) og Hanan Noma (28). Alle fra Jordan.

Sandra har blandede følelser for Erdogans avgjørelse:

– Dette viser at myndighetene kan gjøre akkurat hva de vil med bygget, og de demonstrere tydelig for resten av verden at det ikke er noen andre som har noe de skulle sagt, sier hun.

Litt lengre ned i den trafikkerte hovedgaten som fører til det verdenskjente bygget møter vi den muslimske butikkselger Cökhan Chrisu.

– Dette er et politisk spill, og Erdogan lager et teater, sier han og utdyper;

– Det er tid med et bytte, og det bør være en president som tenker fremover og ikke blander stat og religion.

VIL HA ENDRING: Butikkselger Cökhan Chrisu mener Erdogan driver et politisk spill. Foto: Camilla S. Bergland

Tror Erdogan vil flytte fokus

Jørgen Lorentzen, Tyrkia-kjenneren som i fjor lanserte dokumentarfilmen «En gave fra gud» om kuppforsøket i 2016 mener Erdogans avgjørelse er en del av et større spill.

– Dette har han holdt på med lenge, og er en prosess hvor han bygger opp seg selv som leder for den muslimske verden. Det er en provokasjon mot det sekulære Tyrkia som Atatürk etablerte i 1923, og han ønsker å skape seg selv som den nye tyrkiske landsfaderen. Det er også en provokasjon mot den kristne minoriteten i landet og den ortodokse kirken, og ikke minst mot kulturarven i dette området, hvor Hagia Sofia er utrolig viktig, sier Lorentzen.

Han tror Erdogan også har et annet motiv:

– En av de viktigste grunnen til at han gjør dette er imidlertid at han skaper oppmerksomhet, og tar bort fokuset på den ytterst vanskelige økonomiske krisen som Tyrkia faktisk står i.

Alp Eren Topal, Tyrkia-ekspert og postdoktor ved Universitetet i Oslo, forteller at sekulære tyrkere oppfatter avgjørelsen som en provokasjon og et brudd på sekularisme-prinsippet. Mens for de konservative tyrkerne er dette noe de har krevd i lang tid.

– Som mange andre ting i Tyrkia er Hagia Sofia et politisk tema. Erdogan var motvillig til å konvertere Hagia Sofia til en moské for noen år siden, men nå gjør han det, og han gjør det for å forsøke å forsterke sin legitimitet som muslimsk leder. Hagia Sofia som en moské, blir et tegn på gjenvinning av Istanbul. Men det er fortsatt ikke helt klart hvordan avgjørelsen vil påvirke Hagia Sofia som byggverk.

Publisert: 19.07.20 kl. 16:16

