Dette er Kamala Harris – kalles «den kvinnelige Obama»

Advokat- og innvandrerbakgrunn er noen av kvalitetene som vil hjelpe Kamala Harris i kandidaturet som den neste amerikanske visepresidenten. Hun får spille rollen som angrepsbikkje, mener USA-ekspert.

– Jeg er stolt av hvem jeg er, av innflytelsen familien min og miljøet rundt har hatt på mitt liv, sier Kamala Harris i et over ti år gammelt intervju om hennes indisk-amerikanske bakgrunn.

Artikkelen omtaler henne som «den kvinnelige Obama», et kallenavn også Politico viser til at Harris i andre anledninger har blitt tildelt.

Hun ble tirsdag utnevnt til kandidat som visepresident for Demokratene i Joe Bidens valgkampanje.

Førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad i internasjonale studier ved Bjørknes høyskole mener kallenavnet som brukes om sentator Kamala Harris er beskrivende.

– Hun er den første visepresidentkandidaten med to innvandrerforeldre, og er i likhet med Obama halvt svart. Begge har beveget seg gjennom ulike miljøer, og er sånn sett unikt posisjonert til å snakke til ulike deler av befolkningen, forklarer Restad.

Trygg og forutsigbar

Harris er datter av en indisk-amerikansk kreftforsker og en jamaicansk økonomiprofessor. Kommentator Chryl Laird i The New York Times skriver at «svarte kvinner har ventet altfor lenge på Kamala Harris». Hun mener Harris kan sørge for at afrikanskamerikanske kvinner flokker til valgurnene i november.

– Er valget av Harris, til tross for kompetansen hennes, kun symbolsk? Eller er det en anerkjennelse av hvor viktig svarte kvinner er for demokratene? spør Laird i kronikken.

FAMILIE: Kamala og hennes mor Shyamala Gopalan Harris ved en kinesisk nyttår-parade i 2007. Moren gikk bort i 2009. Foto: Kamala Harris campaign

Bakgrunnen er ikke det eneste som taler for Harris. CNN lister onsdag opp følgende kvaliteter som grunner til hvorfor hun ble valgt:

Hun har blitt gransket grundig i nasjonal politikk under sin egen valgkamp.

Både som delstaten Californias statsadvokat og som senator har hun høstet erfaringer i politikkens verden.

Med sine 55 år fremstår hun ungdommelig til sammenligning med Joe Biden.

Bakgunnen hennes som jamaicansk-indisk-amerikansk kvinne gjør henne til et historisk valg.

Hun er fra den demokratiske høyborgen California.

I kjølvannet av opptøyene som fulgte politidrapet på George Floyd, har hun gjort seg markert med skarpe uttalelser om rase og politireform.

De skriver dessuten at Harris fremstår som et trygt og forutsigbart valg – noe Biden ønsker å fremstå som i møte med sittende president Donald Trump.

– Biden trenger ikke mye hjelp av henne i valget, fordi mange sterkt misliker den sittende presidenten, sier Hilde Eliassen Restad.

USA-EKSPERT: Hilde Eliassen Restad er forfatter og forsker på amerikansk politikk. Foto: Thomas Xavier Floyd (Bjørknes høyskole)

– De fleste virker fornøyd med valget av Harris, bortsett fra ytre venstre i det hennes eget parti. Av de anses hun som for moderat, men det er ikke sikkert de ville vært fornøyd med noen andre enn Bernie Sanders uansett.

– Angrepsbikkje

Harris har flere ganger vist sine egenskaper som aktor – også i politiske spørrerunder.

– Du gjør meg nervøs, sa daværende justisminister Jeff Sessions da han ble utspurt av Kamala Harris under en høring i 2017. Også Sessions’ etterfølger William Barr har fått gjennomgå i møte med den nyutvalgte visepresidentkandidaten.

– Visepresidentkandidater er sjeldent veldig viktige, men spiller gjerne en rolle som angrepsbikkje på vegne av presidentkandidaten. Harris har vist seg fra sin aktorside mange ganger, forklarer USA-ekspert Restad.

– Det kan være særlig nyttig i en valgkamp mot Trump og Pence, som begge er veldig ukomfortable med sterke, kvinnelige skikkelser.

