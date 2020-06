Ifølge CNN skal Trump-rådgiverne være uenige om hvilken linje han bør legge seg på. Til nå har han kritisert demonstrasjonene i stor grad. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

USA-forsker: - Veldig stor nød i befolkningen

Den pågående coronakrisen har forverret opptøyene i USA. Det mener professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen ved NTNU.

Rasende demonstranter i gatene, portforbud, biler i flamme og flere skadede og drept. Helgens massive demonstrasjoner i flere delstater i USA har preget nyhetsbildet verden over.

Reaksjonene kommer som et resultat av dødsfallet til George Floyd, afroamerikaneren som ble holdt nede av flere politimenn mens han ropte «jeg får ikke puste».

Mens gatene rundt om i USA er fylt opp av sinte amerikanere som krever rettferdighet, kaller Trump demonstartene for anarkister og kriminelle.

Senere gikk han ut og karakteriserte de som deltar i de voldelige opptøyene som terrorister som burde straffes med «lovens strengeste straffer».

For NTNU-professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen er det lite forsonende å spore i Trump retorikk.

– Tonen hans er er uforsonlig. Det var et veldig spenn i talen hans, med en sterk sympati for George Floyd, men uten noen kritikk av politiet. Empatien var veldig personlig rettet mot Floyd, men ikke for hva han representerer. Det var ikke noe forsøk på å si at dette må vi etterforske, sier han til VG

Han peker på at det virket som om Trump holdt seg til manuset denne gangen.

– Det sier vel at han har fått beskjed om å være veldig forsiktig fordi dette er en eksplosiv situasjon.

Lindstrøm Knutsen tror coronakrisen i USA forverre situasjonen betraktelig.

– Mange har mistet jobbene og helseforsikringen sin. Så det er veldig stor nød i befolkningen, særlig blant fattige. Befolkningen er presset og dette er noe som forverrer opptøyene.

Forsker og USA-ekspert Svein Melby mener Trump forverrer situasjonen med sin retorikk.

USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier Svein Melby. Foto: Privat

– Han velger å spille på konflikter og motsetninger, så det er helt i tråd med hva man kan forvente. Det han sa i går tilspisser bare situasjonen og gjør situasjonen enda vanskeligere å løse.

OPPTØYER: Bildet er tatt fra demonstrasjonene i Minneapolis i helgen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dystre utsikter

Melby forteller hvordan landet ikke er fremmed for politisk vold, og trekker blant annet fram drapene på John F. Kennedy og Martin Luther King og protestene under Vietnamkrigen.

– Men det som skjer nå er skummelt, for motsetningene er mer spisset enn på veldig veldig lenge. USA er et land med utrolig mye våpen, og når presidenten kjører en sånn linje så har man en eksplosiv blanding som ikke er godt å vite hvor tar på vei. Det er dystre utsikter, og det kan bli en veldig vanskelig sommer og høst.

Melby mener det bortimot kan virke som om Trump forsøker å provosere frem en situasjon hvor han kan sette inn hæren.

– Bruken av militærmakt mot egen befolkning er en fallitterklæring. Han har overhodet ikke styring på det som skjer, fortsetter han.

Valgdeltagelsen vil ha mye å si

Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Universitetet i Agder peker på at føderale styrker ble satt inn for å beskytte svarte elever i Little Rock i Arkansas i 1957, da Dwight D. Eisenhower var amerikansk president. Han tror likevel ikke at Trump klarer å ha den samme samlende kraften som Eisenhower.

– Han prøver å virke som en sterk leder som er opptatt av lov og orden, slik Nixon slo ned på protester mot Vietnamkrigen, sier han.

Heller ikke han har tro på at føderale styrker er en god idé.

Melby mener det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil påvirke valget i november.

– Det er veldig mye som taler for at folk flest har mistet tilliten til Trump, men hvorvidt disse møter opp for å stemme, er usikkert. Men tilhengerne hans møter opp, og de utgjør fortsatt en stor del av USA.

Tønnesen deler Melby sitt syn på valgdeltagelsen, og mener at mye vil avhenger av dette, men trekker også frem det økonomiske aspektet.

–Hvis han klarer å få til økonomisk vekst utover høsten tror jeg dette vil ha en del å si for hvordan valget vil gå.

