HJELPE TURISTNÆRINGEN: New Zealands statsminister, Jacinda Ardern mener redusert arbeidstid fra fem til fire dager i uken kan hjelpe turistnæringen i landet under coronakrisen. Foto: Hagen Hopkins / Pool Getty Images

New Zealand: Åpner for fire dagers arbeidsuke for å redde turistnæringen

New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, har luftet tanken om å redusere arbeidsuken fra fem til fire dager: – En riktig periode å teste ut en slik idé, sier arbeidslivsforsker Christer Hyggen.

Kunne du tenkt deg en arbeidsuke med bestående av fire dager i stedet for fem? Dette scenarioet har New Zealands statsminister Jacinda Ardern drøftet som en hjelpende hånd til turistnæringen i landet, etter å ha fått flere henvendelser om temaet.

I en livesending på Facebook i forrige uke forteller hun at 60 prosent av New Zealands reiselivsnæring støttes av innenlandsturisme.

– Nå som landets grenser er stengt, vil det være flott om innbyggerne kan feriere i eget land, sa hun, ifølge det australske nettstedet ABC News.

Og ifølge statsministeren er det flere som har fortalt henne at mer fleksibilitet på jobb, vil føre til at de lettere kan feriere. Hun lar det imidlertid være opp til bedriftene å tilby mer fleksibel arbeidstid.

– En solidarisk tanke

Forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Christer Hyggen, stiller seg positiv til temaet.

– Med tanke på den situasjonen vi står i nå, hvor deler av arbeidsmarkedet er stengt ned og det blir knapphet på arbeidsplasser, er dette en solidarisk tanke. Arbeid er et gode og dermed kan det være en idé for mange å jobbe mindre og tjene mindre.

Hyggen understreker at coronakrisen har truffet skeivt i Norge, og at noen dermed tar større del av byrden enn andre.

– Det hadde vært positivt om vi kunne spredd byrden litt mer utover, og dermed er kanskje dette en riktig periode for å teste ut ideen om kortere arbeidstid.

Han er ikke sikker på hvordan det vil påvirke produktiviteten, men med kortere åpningstid i barnehagene og på skolene, vil foreldre måtte bidra mye mer på den fronten.

– For de fleste vil det være flere goder i det å ikke jobbe fullt så mye. Man får også mer tid til hverandre, barn og familie.

IKKE PERMANENT Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum mener at fire arbeidsdager i uken kun burde vurderes som en midlertidig løsning. Foto: Mattis Sandblad

– Kun positive erfaringer

I Norge har kortere arbeidsdager vært et tema ved flere anledninger tidligere. Blant annet har Fagforbundets leder Mette Nord vært svært positiv til temaet.

– Temaer som sekstimersdagen og en arbeidsuke på fire dager må vi ta innover oss for å holde arbeidsstyrken oppe, få folk til å stå lenger i jobb og gi flere tilgang til arbeidsmarkedet, sa Nord til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) i 2018.

En bedrift som har lang erfaring med kortere arbeidsdager er Tines produksjonslokaler i Trondheim. Siden 2006 har de ansatte her jobbet seks timer per dag, og hatt utelukkende positive resultater av dette.

Men i 2019 ble det bestemt at ordningen skal avvikles grunnet innsparinger, noe som førte til store protester fra de ansatte. Tillitsvalgt for de ansatte på Tine i Trondheim, Kåre Pedersen kan ikke få fullrost ordningen nok.

– Erfaringen vår med kortere arbeidsdager har kun vært positiv, og vi har jo i tillegg dokumenterbare resultater av det på både sykefravær og trivsel på jobb.

«Mange bedrifter har noe å hente»

Trønder-bedriften fikk i sin tid gjennomslag for ordningen, mot at de skulle produsere like mye på seks timer som på syv og en halv. Dette mener Pedersen er en tankegang flere kunne hatt nytte av.

– Gulroten vår har jo vært at om vi holder effektiviteten oppe, så får vi gå hjem før. Det har fungert veldig bra, og jeg tror mange bedrifter har noe å hente her.

Han forteller også at etter coronapandemien brøt ut, har de som alle andre innført strenge smitteverntiltak. Dette mener han har vært enklere å gjennomføre med den fleksibiliteten sekstimersdagen gir.

– Vi har økt renholdet betraktelig etter pandemien, og har også som et mål at første skift skal ha gått hjem før skift nummer to kommer på jobb. På denne måten unngår vi en del potensiell smitte, og den kabalen ville vært mye vanskeligere å legge opp om vi hadde hatt arbeidsdager på åtte timer.

– Ikke veien å gå permanent

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum er klar på at kortere arbeidstid definitivt ikke er veien å gå, som en permanent løsning. Men at det kan være en idé å se på dette nå under coronakrisen.

– Vurderer vi en midlertidig ordning er ikke firedagers uke langt fra muligheten vi har i dag. I dag gis det dagpenger for to dager (40 prosent).

Man kan altså avtale lokalt i løpet av en uke å jobbe tre dager, og være permittert i to dager.

– Jeg har ingen prinsipielle eller saklige motforestillinger mot å kunne gi dagpenger også for én dag i uken. Det viktige er at det må avtales på den enkelte bedrift, og det er mellom ledelse og tillitsvalgte på bedriften en finner den beste løsningen, sier Eggum.

