LØSLATT: Her ankommer Michael Cohen sin egen leilighet etter at han torsdag ble løslatt fra fengsel lenge før tiden.

Michael Cohen løslatt før tiden – skal sone hjemme

På grunn av coronaviruset som sprer seg i fengsler har Michael Cohen blitt løslatt fra fengselet etter drøyt ett år av sin treårige dom, og skal sone resten av straffen hjemme.

Nå nettopp

Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, ble i desember 2018 dømt til tre års fengsel for skatteunndragelser, løgn til Kongressen og brudd på valgkamplovgivningen.

– Jeg tar fullstendig ansvar for hver av tiltalepunktene som jeg erkjente skyld for, de personlige og de som involverer USAs president, sa Cohen før domsavsigelsen.

Cohen bekrefter på Twitter at han er hjemme, og skriver at han er glad for å være hjemme med familien: «Det er så mye jeg vil si, og har tenkt å si. Men nå er ikke tiden for det. Takk til alle mine venner og støttespillere».

Cohen har sonet i fengselet Federal Correctional Institute i Otisville, som ligger rundt elleve mil fra New York City.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at fengselet hvor Cohen skal sone er unikt i amerikansk sammenheng. Det har rundt 800 innsatte, og er ifølge The Guardian blitt kåret til et av landets «triveligere» fengsler.

Tusenvis av innsatte har testet positivt for coronaviruset i amerikanske fengsler, og mange viste ingen symptomer da de var smittet, skriver CNN.

Som et resultat av dette skal Cohen og flere andre innsatte i Otisville ha blitt satt i karantene, og fått beskjed om at de skal bli løslatt, og sone ferdig dommen hjemme.

Publisert: 21.05.20 kl. 20:17

