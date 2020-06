PÅGRIPES: Politiet i New York pågrep onsdag flere tyvetalls personer både i Brooklyn og på Manhattan. Bilder er tatt i Brooklyn.

Sammenstøt mellom politi og demonstranter i New York

Store grupper med demonstranter trosset portforbudet i New York onsdag kveld. Det ledet til sammenstøt med politiet både i Brooklyn og på Manhattan.

New York har i likhet med en rekke amerikanske byer vært preget av store demonstrasjoner etter at afroamerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis, Minnesota mandag i forrige uke.

Ifølge New York Times har flere og flere mennesker valgt å trosse portforbudet i byen, som onsdag kveld trådte i kraft for tredje gang.

Politiet hadde på forhånd advart om at de ville rydde gatene klokken 20, og har pågrepet flere tyvetalls demonstranter på Manhattan.

I bydelen Brooklyn ble demonstranter nektet å krysse Brooklyn Bridge, skriver avisen. Også her ble et stort antall mennesker pågrepet. Ifølge New York Times journalist på stedet ble det blant annet brukt batonger under pågripelsene.

Ifølge CNN skal minst en politibetjent ha blitt såret i sammenstøtene.









Politisjef i byen Dermot Shea sier at den kriminelle aktiviteten de ser på kvelds- og nattestid ikke har sammenheng med de fredelige demonstrasjonene de støtter seg til på dagtid.

– Denne sanseløse plyndringen er organisert av aktører med onde hensikter som bruker en verdig sak som dekke, skriver han på Twitter onsdag kveld.

Tusener av mennesker samlet seg onsdag også i Los Angeles, Washington D.C. og flere andre byer.

I Washington D.C. sang demonstrantene utenfor Det hvite hus Bill Withers «Lean on me», melder The Guardian.

CNNs reporter Alex Marquadt sier at protestene i USAs hovedstad foreløpig går rolig for seg, men at stemningen muligens kan endre seg utover kvelden.

