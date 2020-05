STRATEGI: Statsminster Stefan Löfven hevder at den svenske coronastrategien har fungert. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Löfven: Sverige har mislykkes i å beskytte de eldre

Statsminister Stefan Löfven erkjenner i et intervju med Sydsvenskan at Sverige ikke har lykkes i å beskytte de eldre. Samtidig mener han den svenske strategien «har fungert.»

Siri Nilsen Ahmer

Nå nettopp

Omtrent halvparten av de 3743 personene som døde som følge av koronaviruset bodde på aldershjem. Statsepidemiolog Anders Tegnell har sagt at Sveriges høye dødstall, sammenlignet med nabolandene, skyldes at smitten har kommet seg inn på nettopp aldershjemmene, skriver Expressen.

Statsministeren beklager

I intervjuet med Sydsvenskan sier Löfven at «vi hadde ønsket å se et helt annet resultat», og beklager alle liv som er gått tapt.

Samtidig hevder han at den svenske strategien for corona «har fungert», og forsvarer blant annet at de ikke har stengt skolen.

SAMLET: Statsminster Stefan Löfven mener det er positivt at flere ser betydningen av et sterkt samfunn. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Vi har ikke sett at spredninger på skolene har vært et problem. Ingen har kunnet påvise det, så der mener jeg vi har gjort rett, sier Löfven.

Coronautbruddet har på kort tid store deler av samfunnet. Löfven ser hvordan pandemien på lang sikt kan påvirke landet.

– En ting som er positivt er at flere allerede ser betydningen av at vi har et sterkt samfunn. Veldig mange har tatt rådene fra myndighetene på alvor. Den delen av den svenske modellen har fungert, sier han til Sydsvenskan.

Den siste uken har Sverige ligget på topp i Europa når det gjelder dødsfall per innbygger som følge av koronaviruset.

Utelukker ikke skatteøkning

Regjeringen har hittil lagt frem ti krisepakker, ifølge Sydsvenskan. Löfven bruker termer som «kickstarte økonomien». Sveriges offentlige gjeldsgrad, som i dag er lav, risikerer å skyte i høyden, skal flere eksperter ha advart mot. I tillegg har kommuner og regioner vært hardt presset allerede før coronakrisen, blant annet gjennom sparekrav på helse og omsorg.

Derfor «utelukker ikke» Löfven en skatteøkning.

Ulike strategier

Sverige har ikke stengt ned landet på samme måte som Norge og folkehelsemyndighetenes coronastrategi har møtt sterk motbør. Kritikkens kjerne er at Sverige ikke reagerte tidlig med tilstrekkelig inngripende tiltak for å hindre smittespredning.

Sveriges strategi består i stor grad av anbefalinger og frivillige tiltak. Selv om den har møtt kritikk, har den også blitt løftet frem som en fremtidig modell for andre land av Verdens helseorganisasjon.

Epidemien har til nå resultert i 3743 coronarelaterte dødsfall i Sverige.

TESTER: Helseminister Lena Hallengren opplyser at flere skal testes fremover. Målet er å teste 100.000 personer i uken, men logistikken har skapt problemer, og i forrige uke måtte myndighetene nøye seg med en tredjedel av dette. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Flere skal testes

Tidligere har coronatestene i Sverige vært forbeholdt pasienter som blir lagt inn på sykehus, samt helsepersonell og personer i risikogrupper. Nylig ble det besluttet at testingen skal trappes kraftig opp.

Tirsdag opplyste helseminister Lena Hallengren at også personer med milde symptomer og de som arbeider i samfunnskritiske sektorer, skal få mulighet til å teste seg.

– Vi kan ikke ha en situasjon der folk blir hjemme ved det minste symptom når de ikke behøver være hjemme, sier Hallengren.

Publisert: 20.05.20 kl. 08:35

Les også

Fra andre aviser