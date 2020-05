UTÅLMODIGE: EU-landet Hellas ønsker å åpne grensene sine for turisme uavhengig av unionens konklusjoner. Foto: Mona Langset

Slik vil EU gjenåpne for turisme

EU anbefaler medlemslandene å åpne for turisme mellom land som har lignende coronavirus-risiko. Tyskland vil åpne EU allerede 15. juni.

Oppdatert nå nettopp

Flere EU-land som Hellas, Spania og Italia er svært avhengige av turisme og frykter at industrien skal dø ut på grunn av strenge virustiltak og fordi folk er redde for å reise.

Onsdag la EU-kommisjonen fram sin plan til hvordan reiselivet kan komme på fote igjen og grensene mellom EU- og Schengen-landene kan åpnes for reisende igjen i kjølvannet av covid-19-pandemien.

Kommisjonen beskriver dagens situasjon som fase 0, med restriksjoner på ikke-nødvendige reiser. Neste fase innebærer en gradvis åpning når smittesituasjonen tillater det, med smidig grensekryssing for jobbreiser, private reiser og turisme. Og det er her man ser for seg å begynne med land der smitte situasjonen er lik.

I det som omtales som fase 2, skal alle coronarelaterte reiserestriksjoner oppheves, mens nødvendige helsetiltak fortsatt skal være på plass.

Nordmenn må belage seg på norgesferie

I utgangspunktet må nordmenn likevel belage seg på at det blir norgesferie i alle fall i første del av sommerferien, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Vi trenger ikke å importere smitte til Norge når vi har situasjonen under kontroll, og det kommer vi til å være opptatt av, sier Solberg.

Hun vil ikke gi noen dato for når det igjen kan åpnes for utenlandsferier.

– I utgangspunktet må man belage seg på at det blir norgesferie i alle fall i første del av denne ferien, sier statsministeren.

– Vi jobber nå med smitteutviklingen i ulike land og samarbeid med ulike land. Det er fullt lov å reise til Sverige, det er bare det at man kommer i karantene når man kommer hjem igjen, sier hun videre.

Tyskland åpner for Norge

Overgangen til en ny fase bør være fleksibel, skriver EU-kommisjonen og legger til at det kan bli nødvendig å gå tilbake til strengere tiltak dersom smittesituasjonen forverres.

Samtidig foreslår kommisjonen at restriksjonene på ikke-nødvendige reiser innenfor de 26 Schengen-landene bør utvides med 30 dager til 15. juni, skriver Reuters.

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer sier Tyskland ønsker fri reise i EU fra og med 15. juni.

Foto: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Han sier også at han er enig med sine kolleger fra Frankrike og Østerrike om å lette på grensekontrollen fra 16. mai.

Ifølge Reuters sier han at Tyskland er villige til å åpne grensen for turister fra Norge og Danmark allerede fra 15 mai.

Det samme vil de gjøre for Frankrike, Sveits og Østerrike.

Samtidig understreker han at grensekontrollen kan gjeninnføres hvis ting endrer seg dramatisk.

Vil påby munnbind

I tillegg til plan for gjenåpning vil EU ifølge Reuters også komme med konkrete råd om smitteverntiltak for å sikre trygge reiser mellom EU-landene.

EU vil blant annet påby munnbind under flyreiser, men vil ikke påby flyselskaper å holde midtsetene i flyene sine ledige.

De oppfordrer også landene til å ta hensyn til personlige behov for de som trenger å besøke familiemedlemmer og andre de er glade i i Schengen-området.

Turisme utgjør i snitt 10 prosent av EU-landenes inntekter, og langt mer i Italia, Spania, Kroatia og Hellas.











FOLKETOMT: Hotel Aurora på øya Mali Losinj i Kroatia, en av landets mest besøkte turistdestinasjoner.

Utålmodig Hellas

Flere land har allerede begynt å se på hvordan de skal lette på grensekontrollen mot hverandre.

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz kunngjorde forrige uke at han vil åpne grensen for turisme fra «trygge land», som Tyskland og Tsjekkia, i et forsøk på å beskytte landets turismeindustri.

Estland, Litauen og Latvia åpner grensene mot hverandre fra 15. mai og skaper en baltisk «reiseboble».

Hellas, et av ni land som har hatt lav smittespredning hittil og opprettet gruppa «Smart Covid-19-management», har foreslått at turismeministrene i disse landene møtes for å diskutere reisekorridorer mellom landene.

Flere medier meldte tirsdag at Norge er blant disse ni landene. Ordningen skal ha blitt diskutert i et møte mellom Erna Solberg og statslederne i Hellas, Danmark, Østerrike, Australia, Singapore, Tsjekkia og Israel 7. mai.

Turismeminister Harry Theoharis bekreftet tirsdag at landet vil jakte bilaterale turismeavtaler dersom EU-kommisjonen ikke kommer noen vei på onsdagens møte.

FN-organet Verdens turistorganisasjon anslo i mars at turismen globalt ville falle med 20–30 prosent i 2020, noe som vil medføre et tap på 450 milliarder dollar globalt. Effekten ventes å bli enda sterkere i Europa; rundt halvparten av verdens turister reiser til Europa.

Vil lage kart

EU har planer om å utarbeide et interaktivt kart innen sommersesongen, der reisende rundt om i medlemslandene kan sjekke hvilke grense- og reiserestriksjoner som gjelder rundt om i blokka.

I tillegg vil EU oppfordre medlemslandene til å lage beredskapsplaner for en andre bølge av coronaviruset. Det foreslås at land kun bør fjerne reiserestriksjoner når smittevernstiltak, som sosial distansering, kan sikres gjennom en reise.

I Norge gjelder fortsatt UDs reiseråd som fraråder alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

Publisert: 13.05.20 kl. 10:56 Oppdatert: 13.05.20 kl. 12:26

Mer om Turisme EU Spania Italia Hellas

Fra andre aviser