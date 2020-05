UTÅLMODIGE: EU-landet Hellas ønsker å åpne grensene sine for turisme uavhengig av unionens konklusjoner. Foto: Mona Langset

Flere medier: Slik vil EU gjenåpne for turisme

EU vil anbefale medlemslandene å åpne for turisme mellom land som har lignende coronavirus-risiko, viser et utkast flere medier har fått tilgang til.

Flere EU-land som Hellas, Spania og Italia er svært avhengige av turisme og frykter at industrien skal dø ut på grunn av strenge virustiltak og fordi folk er redde for å reise.

Onsdag formiddag skal EU-kommisjonen etter planen legge fram et veikart til sine medlemsland for hvordan de kan gjenåpne for turisme nå som epidemien ser ut til å være på nedadgående kurve flere steder.

Ifølge et dokument The Guardian, Reuters og nettstedet Euractiv har fått tak i vil de anbefale europeiske land å åpne grensene sine til land som har lignende risikoprofil med tanke på coronavirus.

– Restriksjoner på reise burde fjernes først i områder med lignende epidemiologisk situasjon og der det er tilstrekkelig kapasitet med tanke på sykehus, testing, overvåkning og smittesporing, heter det i dokumentet.

Samtidig foreslår kommisjonen at restriksjonene på ikke-nødvendige reiser innenfor de 26 Schengen-landene bør utvides med 30 dager til 15. juni, skriver Reuters.

Bilateral turisme

EU-kommisjonen har tidligere uttrykt bekymring for såkalte «turismekorridorer», der medlemsland gjør bilaterale avtaler og åpner grensene for turisme mellom hverandre.

Blokka inneholder flere av landene som har vært verst rammet av pandemien, Spania og Italia, samt noen andre land som Hellas og Tsjekkia som har greid å begrense spredningen.

Turisme utgjør i snitt 10 prosent av EU-landenes inntekter, og langt mer i Italia, Spania, Kroatia og Hellas.











FOLKETOMT: Hotel Aurora på øya Mali Losinj i Kroatia, en av landets mest besøkte turistdestinasjoner.

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz kunngjorde forrige uke at han vil åpne grensen for turisme fra «trygge land», som Tyskland og Tsjekkia, i et forsøk på å beskytte landets turismeindustri.

Estland, Litauen og Latvia åpner grensene mot hverandre fra 15. mai og skaper en baltisk «reiseboble».

Utålmodig Hellas

Hellas, et av ni land som har hatt lav smittespredning hittil og opprettet gruppa «Smart Covid-19-management», har foreslått at turismeministrene i disse landene møtes for å diskutere reisekorridorer mellom landene.

Nær en firedel av Hellas’ arbeidsstyrke er ansatt i turismeindustrien. Landet håper på å få i gang turistsektoren igjen rundt 15. april og har som mål å åpne grensen for utenlandske turister innen 1. juli.

Turismeminister Harry Theoharis bekreftet tirsdag at landet vil jakte bilaterale turismeavtaler dersom EU-kommisjonen ikke kommer noen vei på onsdagens møte.

FN-organet Verdens turistorganisasjon anslo i mars at turismen globalt ville falle med 20–30 prosent i 2020, noe som vil medføre et tap på 450 milliarder dollar globalt. Effekten ventes å bli enda sterkere i Europa; rundt halvparten av verdens turister reiser til Europa.

EUs økonomikommissær Paolo Gentolini har anslått at Europas turistindistri vil tape 40 prosent av inntektene sine i 2020.

– Dette er åpenbart sektoren som er hardest rammet av coronaviruset, sa han.

Uklart for nordmenn

EU har planer om å utarbeide et interaktivt kart innen sommersesongen, der reisende rundt om i medlemslandene kan sjekke hvilke grense- og reiserestriksjoner som gjelder rundt om i blokka.

I tillegg vil EU oppfordre medlemslandene til å lage beredskapsplaner for en andre bølge av coronaviruset. Det foreslås at land kun bør fjerne reiserestriksjoner når smittevernstiltak, som sosial distansering, kan sikres gjennom en reise.

I Norge gjelder fortsatt UDs reiseråd som fraråder alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Norge er heller ikke med i EU, men en del av EØS-samarbeidet. Foreløpig er det ikke kjent om Norge har inngått noen bilaterale turismeavtaler med andre land.

Andre land utenfor EU jobber også med egne turismeplaner. Tyrkias turistmyndigheter kunngjorde onsdag at de vil lage et sertifiseringsprogram for «sunn turisme».

Det innebærer at hoteller, flyselskaper, flyplasser, restauranter og andre aktører innen turistindustrien vil kunne søke om en sertifikasjon som dokumenterer at de oppfyller nødvendige smittevernsstandarder.

Publisert: 13.05.20 kl. 10:56

