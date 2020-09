ANKOMST: President Donald Trump og justisminister William Barr på vei ut av Air Force One for sitt besøk til Kenosha, Wisconsin. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump på omstridt besøk til Kenosha etter politiskyting

WHITE PLAINS (VG) Til tross for at både Wisconsins guvernør og Kenoshas ordfører har bedt ham la være, er Donald Trump nå i byen hvor politiet for ni dager siden skjøt Jacob Blake syv ganger i ryggen.

Nå nettopp

– Det er fordi jeg er en stor tilhenger av lov og orden.

Slik svarte presidenten da han mandag kveld ble spurt i et Fox News-intervju hvorfor han ville dra til Kenosha til tross for at guvernør Tony Evers og borgermester John Antaramian, begge demokrater, har sagt de ikke ønsker han skal komme nå.

De frykter en politisering av hendelsene i byen ved Lake Michigan vil føre til en eskalering av den betente situasjonen som har rådet siden skyteepisoden.

Borgermesteren har for øvrig sagt det samme om Trumps motkandidat i presidentvalget, Joe Biden.

VG følger Trumps besøk i Kenosha, og vil oppdatere artikkelen fortløpende.

Skal inspisere gatene

Men Trump har ikke lyttet til oppfordringene. Under sitt besøk i byen, hvor man nå har innført portforbud etter mørkets frembrudd og lokale butikker og næringsliv har dekket til vinduene sine med sponplater, skal presidenten blant annet møte med politiet og bedrifter som er rammet av opptøyene som har vært i Kenosha i etterkant av at Jacob Blake, som er svart, ble skutt av politiet.

Han skal ikke møte med Blakes familie, som samtidig som Trump var på vei til byen holdt et arrangement i byen der de oppfordret til ikke-voldelige demonstrasjoner og ba presidenten jobbe for å forene, ikke splitte, landet.

UTBRENT: Slik så denne møbelbutikken i Kenosha ut etter at noen tente på den under opptøyene som har vært i byen. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Skuddene som traff Blake har lammet ham fra livet og ned. Det var etter videoer av skyteepisoden ble offentliggjort at demonstrasjonene startet i Kenosha. Ifølge borgermester Antaramian har de fleste lokale gjennomført fredelige demonstrasjoner, mens folk som har kommet til fra andre stater har stått bak de voldelige opptøyene.

Også høyreorienterte motdemonstranter dukket opp i byen etter at Blake ble skutt. Mange av dem utstyrt med automatvåpen. Det hele tok til slutt en dødelig vending.

En 17-åring er drapssiktet etter at to personer ble skutt og drept under demonstrasjonene tirsdag. Han skal ha bevæpnet seg og reist fra nabostaten med mål om å «beskytte byen» fra demonstrantene. I et intervju på Fox News mandag hevdet 17-åringens advokat at han skjøt i selvforsvar.

Tar æren for guvernørs avgjørelse

Like før avreise til Kenosha tirsdag svarte presidenten, som har fått kritikk for at han i stedet for å roe gemyttene er med på å fyre dem opp, på spørsmål fra pressen. Der hevdet Trump at han har klart å roe situasjonen ved å sende inn Nasjonalgarden.

– Nasjonalgarden slukket flammen så snart de kom. Kenosha ville vært brent til grunnen nå dersom vi ikke hadde gått inn i byen, sa Trump, som også omtalte de som har demonstrert mot politivold for «dårlige folk».

Men faktum er at det ikke var presidenten som kalte inn Nasjonalgarden. Det var det Wisconsins demokratiske guvernør som gjorde.

I sin nominasjonstale under Republikanernes landsmøte i forrige uke, la Trump vekt på at volden stort sett skjer i byer som er styrt av demokratene, og at et USA under motkandidat Joe Biden vil bety mer av dette. I en tale mandag sa Biden selv det motsatte. Han påpekte at volden skjer nå, under president Trump ledelse.

Publisert: 01.09.20 kl. 19:32