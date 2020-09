Trump på omstridt besøk til Kenosha: – Dette er ikke demonstranter, men nasjonale terrorister

WHITE PLAINS (VG) Til tross for at både Wisconsins guvernør og Kenoshas ordfører har bedt ham la være, i frykt for en eskalering av konflikten, er Donald Trump nå i byen hvor politiet for ni dager siden skjøt Jacob Blake syv ganger i ryggen.

Oppdatert nå nettopp

Men Trump har ikke lyttet til oppfordringene. Under sitt besøk i byen, hvor man nå har innført portforbud etter mørkets frembrudd og lokale butikker og næringsliv har dekket til vinduene sine med sponplater, har presidenten blant annet besøkt en møbelbutikk som ble rammet av opptøyene som har vært i Kenosha i etterkant av at Jacob Blake, som er svart, ble skutt av politiet.

– Vi hadde en utrolig omvisning. Vi er her for å vise vår støtte til Kenosha og Wisconsin. Vi er alle sammen om dette, sa Trump, som lovet at regjeringen skal hjelpe med å gjenoppbygge foretningene til dem som har fått disse ødelagt, da han innledet til en rundbordskonferanse med både medlemmer av hans egen administrasjon og lokale ledere og forretningsfolk etter omvisningen.

Han gikk hardt ut mot dem som står bak ødeleggelsene.

– Dette er ikke demonstranter, men nasjonale terrorister, sa presidenten.

Borgermester i Kenosha John Antaramian har tidligere påpekt at de aller fleste demonstrantene har oppført seg fredelig, men at det har kommet til folk som ikke er hjemmehørende i delstaten, og at det er disse som har skapt bråk sammen med høyreorienterte motdemonstranter.

Trump har også møtt lokalt politi og Nasjonalgarden, som han roset for å ha gjort en fantastisk innsats. Han sa også at myndighetene er klare til å bruke den makten de mener er nødvendig for å stoppe opptøyer.

– Vi må hjelpe dem (politiet journ.anm.) til å gjøre jobben sin. Vi kan ikke true dem. Vi må fordømme den farlige anti-politi-retorikken. Det finnes noen dårlige epler. Vi vet det, men de skal vi ta oss av. Det er folk som er under enormt press. De kan ha gjort alt etter boken i 15 år, så må de ta plutselig ta en avgjørelse på brøkdelen av et sekund. Det kan enten føre til at de blir drept, eller at de er i trøbbel. Mange av dem klarer ikke å ta den riktige avgjørelsen. Det er en enormt vanskelig ting, sa presidenten, som trolig siktet til politimennene som skjøt Jacob Blake.

forrige











fullskjerm neste I KENOSHA: President Donald Trump inspiserer en møbelbutikk som har blitt ramponert i forbindelse med demonstrasjoner i Kenosha, Wisconsin den siste tiden.

Møter ikke familien

Trump skal ikke møte med Blakes familie, som samtidig som Trump var på vei til byen holdt et arrangement i byen der de oppfordret til ikke-voldelige demonstrasjoner og ba presidenten jobbe for å forene, ikke splitte, landet.

Etter møtet med politiet tok Trump noen få spørsmål fra media, men da en journalist spurte hva han vil si til Jacob Blakes familie, som har sagt at presidentens politikk fører til mer rasemotsetninger, snudde han seg og stoppet seansen uten å svare.

– Vi trenger ikke mer smerte og splittelse forårsaket av en president som er ute etter å fremme presidentkampanjen sin på bekostning av byen vår, sa Justin Blake, Jacob Blakes onkel på familiens arrangement.

Samtidig som Trump er i Kenosha har både Black Lives Matter-demonstranter og Trump-supportere møtt opp i sentrum av byen.

UTBRENT: Slik så denne møbelbutikken i Kenosha ut etter at noen tente på den under opptøyene som har vært i byen. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Lam

Skuddene som traff Blake har lammet ham fra livet og ned. Det var etter videoer av skyteepisoden ble offentliggjort at demonstrasjonene startet i Kenosha. Ifølge borgermester Antaramian har de fleste lokale gjennomført fredelige demonstrasjoner, mens folk som har kommet til fra andre stater har stått bak de voldelige opptøyene.

Også høyreorienterte motdemonstranter dukket opp i byen etter at Blake ble skutt. Mange av dem utstyrt med automatvåpen. Det hele tok til slutt en dødelig vending.

En 17-åring er drapssiktet etter at to personer ble skutt og drept under demonstrasjonene tirsdag. Han skal ha bevæpnet seg og reist fra nabostaten med mål om å «beskytte byen» fra demonstrantene. I et intervju på Fox News mandag hevdet 17-åringens advokat at han skjøt i selvforsvar.

Tar æren for guvernørs avgjørelse

Like før avreise til Kenosha tirsdag svarte presidenten, som har fått kritikk for at han i stedet for å roe gemyttene er med på å fyre dem opp, på spørsmål fra pressen. Der hevdet Trump at han har klart å roe situasjonen ved å sende inn Nasjonalgarden.

– Nasjonalgarden slukket flammen så snart de kom. Kenosha ville vært brent til grunnen nå dersom vi ikke hadde gått inn i byen, sa Trump, som også omtalte de som har demonstrert mot politivold for «dårlige folk».

Men faktum er at det ikke var presidenten som kalte inn Nasjonalgarden. Det var det Wisconsins demokratiske guvernør som gjorde.

I sin nominasjonstale under Republikanernes landsmøte i forrige uke, sa Trump at volden stort sett skjer i byer som er styrt av demokratene, og at et USA under motkandidat Joe Biden vil bety mer av dette. I en tale mandag sa Biden selv det motsatte. Han påpekte at volden skjer nå, under president Trump ledelse.

Publisert: 01.09.20 kl. 19:32 Oppdatert: 01.09.20 kl. 21:22