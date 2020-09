RUSSISK UD: Marija Zakharova er det russiske utenriksdepartementets ansikt utad. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Russisk UD-talskvinne ut mot Stoltenberg i Navalnyj-saken

Russisk UDs talskvinne Marija Zakharova mener at de vestlige uttalelsene om Navalnyj-saken er en «klassisk informasjonskampanje».

På den statlige TV-kanalen Rossija-1 antydet hun onsdag kveld at vestlige politikere hadde planlagt sine reaksjoner på forhånd – og at de bare ventet på å «trykke på knappen».

Tysklands regjering sa onsdag at det foreligger «utvetydige bevis» på at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften Novitsjok. En rekke vestlige ledere fordømte angrepet, også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Den profilerte talskvinnen i utenriksdepartementet var tydelig oppgitt da hun på direktesendingen leste fra en tweet fra Stoltenberg onsdag kveld. Han skrev: «Jeg fordømmer på det sterkeste bruk av en militærgradert nervegift».

– Så si hvilket stoff det er! Gi oss informasjonen som vi har bedt om, sa Zakharova – med henvisning til at den russiske riksadvokaten har bedt sine tyske kolleger om å få oversendt resultatene av prøvene som er tatt.

– Vi har ventet i mer enn ei uke på disse opplysningene.

UD-talskvinnen raste mot politikere fra EU og NATO:

– Alle løp straks til mikrofonene og så ut til å ha øvd på forhånd hva de skulle si, som om dette var en informasjonskampanje som var forberedt på forhånd, og at det eneste som sto igjen, var å trykke på en knapp slik at disse uttalelsene kunne fly ut i verden, sa Zakharova – og mente at det virket som om alt var kopiert.

– Det er mulig at hele historien bare handler om at det allerede var skrevet noen tiltak som skulle skremme oss, og at det bare var å sette det i verk, sa UD-talskvinnen.

Hun var også opptatt av at alle uttalelser om Aleksej Navalnyj kom fra politikere, ikke fra leger eller etterforskere.

– Ingen leger, ingen representanter for justissektoren uttalte seg. De tar ikke ansvar for å gi uttrykk for sin mening og diskutere teamet. Det er politikerne som snakker om dette. Det er politiske uttalelser. De skaper en bakgrunn av ... en klassisk informasjonskampanje, uttrykte Marija Zakharova, og fastslo at den russiske riksadvokaten har prøvd å få opplysninger fra sine tyske kolleger, uten å ha fått det.

Tidligere onsdag sa hun ifølge Interfax at uttalelsene fra vestlige ledere «uten konkrete fakta og bevis».

EU, USA og Storbritannia var blant dem som fordømte giftattentatet mot Aleksej Navalnyj onsdag. EU-kommisjonens president, tyske Ursula von der Leyen, kalte det for «ufyselig og feigt» og krever at de som står bak, må stilles til ansvar.

– Russiske myndigheter har nå et tungt ansvar for å gjennomføre en troverdig og grundig etterforskning av nervegiftangrepet, sa den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide ifølge NTB.

NATO-sjef Jens Stoltenberg gjentok også sitt krav fra tidligere om at Russland må gjennomføre en fullstendig og transparent etterforskning.

Publisert: 03.09.20 kl. 10:49

