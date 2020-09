ØDELAGT: Unger spiller fotball gaten i Gemmayeh-distriktet, som fortsatt ligger rasert etter den kraftige eksplosjonen i Beirut. Foto: Scanpix

Libanon, en måned etter: – Frykter å ikke ha mat

En måned etter den dødelige kjempeeksplosjonen som etterlot hundretusenvis husløse i Beirut, har lite skjedd av bedring.

– Alle jeg har truffet sier det samme: « Før tenkte vi på fremtiden til barna, betalte skolegang og kunne spare litt penger på siden, men for hver dag som går nå frykter vi å ikke ha mat på bordet», forteller norsklibanesiske Nissrin Khalaf (22) til VG.

Den unge kvinnen kom hjem til Oslo mandag kveld, etter drøye tre uker i Beirut, der hun har jobbet frivillig for å hjelpe rammede etter eksplosjonen. Ødeleggelsene og desperasjonen Khalaf har sett i landet hun kjenner så godt, har gjort varige inntrykk, forteller hun til VG.

FRIVILLIG: Norsklibanesiske Nissrin Khalaf (22) har tilbrakt tre uker i Beirut for å hjelpe de mange trengende ved blant annet å dele ut mat. Foto: Privat

Tallet på døde er steget

Ikke mye har skjedd denne knappe måneden som har gått siden den voldsomme eksplosjonen la deler av Libanons hovedstad Beirut i ruiner. Det konkluderer FranceInfo, som nå følger Frankrikes president Emmanuel Macron på sin andre reise til landet.

Tirsdag plantet den franske presidenten et sedertre, det nasjonale emblemet til Libanon, i en skog nær havnen der den katastrofale eksplosjonen fant sted 4. august.

Dette er president Macrons andre besøk siden eksplosjonen i Beirut havn.

Samtidig, foran Beiruts parlament, ble demonstranter møtt med tåregass og tanks.

Blant slagordene demonstrantene hadde på plakatene var «Tid for ansvarliggjøring», ifølge AP.

Dårlige nyheter er det flust av fortsatt: Tallet på døde etter eksplosjonen har steget til 220, og 6500 mennesker er skadet, ifølge tall hentet fra hjelpeorganisasjonene av Reliefweb. Fortsatt er minst 300.000 mennesker husløse i Libanons hovedstad.

– Dette er ekstremt trist å stå i. Vi ser milliarder av dollar i ødeleggelser i et land som allerede var i økonomisk nød. Enkelte klarer å skrape sammen penger til å fikse husene sine selv, men prisene er syv-åttedoblet på grunn av den økonomiske krisen, så fattige har ikke en sjanse, sier Kareem Chehayeb (28), journalist i den uavhengige mediegruppen The public source, på telefon til VG fra Beirut.

– Det er en veldig stor nød nå, og jeg frykter at det vil bli verre med månedene som kommer. Snart går det mot en kaldere årstid, og mange av familiene vi har besøkt bruker plastposer over vinduene for å erstatte knuste vinduer, sier norsklibanesiske Nissrin Khalaf til VG.

Vinter uten vinduer

En kraftig økning i tallet på coronasmittede gjør det enda vanskeligere for libaneserne å gjenfinne en trygghet og ro i hverdagen.

Flere enn tre ganger så mange er smittet av den fryktede pandemien nå, som før eksplosjonen inntraff.

Da VG var i Beirut for to uker siden, fortalte leger og helsepersonell om en stor fortvilelse for mangelen på tilgang til sanitært utstyr. Sykehus er totalrasert, og mange apotek ble fullstendig ødelagt og siden robbet for det meste av det som fantes av medisiner.

– Sykehusene er fortsatt i krise, fordi de mangler medisiner og brennstoff til drift. De har i stor grad vært selvfinansiert av donorer, som nå har mindre å rutte med. Mange av helseinstitusjonene vil derfor ikke ta imot coronapasienter, fordi de frykter det vil gå hardt ut over den pressende økonomien deres, sier journalist Kareem Chehayeb.

Fakta om eksplosjonen i Beirut * Havneområdet i Libanons hovedstad Beirut ble tirsdag 4. august rammet av en voldsom eksplosjon da en brann fikk et lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat til å gå lufta. * Store deler av havneområdet ble jevnet med jorden og de materielle ødeleggelsene i byen er svært store. *Minst 220 døde, 6500 ble skadet, og over 300.000 mennesker ble hjemløse som følge av eksplosjonen. (Kilde: NTB) Vis mer

Ny statsminister

En av få konkrete endringer myndighetene har gjennomført etter eksplosjonen, skjedde bare timer før den franske presidenten Macrons fly landet i Beirut, nemlig at Libanon fikk på plass en ny statsminister.

Libanons regjering trakk seg for tre uker siden.

Den nye statsministeren, Mustapha Adib (48), har frem til nå vært ambassadør i Tyskland.

Umiddelbart etter utnevnelsen lovet Mustapha Adib å sette opp «på rekordtid» et ministerteam bestående av « eksperter og kompetente mennesker», ifølge Franceinfo. Teamet skal gjennomføre etterlengtede reformer, sa Adib til pressen.

MØTTE FOLKET: Den nye statsministeren, Mustapha Adib (48) ble mandag vist rundt i deler av Beirut som er ødelagt etter eksplosjonen. Foto: Scanpix

– Vil ikke bli akseptert

I flere franske aviser spør ekspertkilder seg om utnevnelsen av Adib handler om å vinne tid.

Han er tatt opp av hatten, «ukjent» og «uten nettverk», mener Agnès Levallois, visepresident ved instituttet for Midtøsten-studier i Paris.

– Ikke minst kommer han ikke til å bli akseptert av de mange libaneserne som avviser den politiske eliten som har styrt landet alle disse årene med politisk og økonomisk krise, sier Levallois til Franceinfo.

MØTTE FOLKET: Frankrikes president Emmanuel Macron snakket med myndighetskritiske demonstranter i Beirut mandag. Han har uttalt at han vil hjelpe det libanesiske folk. Foto: Scanpix

