DRAMA: Aleksej Navalnyj er på bildet til venstre fotografert i en selfie tatt i Tomsk i Sibir torsdag morgen. Til høyre betrakter en moskovitt bildene av Navalnyj som blir fraktet bort i ambulanse fra flyplassen i Omsk, der flyet måtte lande på vei til Moskva. Foto: AP og EPA

Slik ble han Putins verste fiende

VILNIUS/OSLO (VG) Aleksej Navalnyj (44) har i årevis vært Vladimir Putins mest høylytte kritiker.

Nå nettopp

Opposisjonslederen har blitt arrestert utallige ganger, men uredd kommet tilbake. Torsdag kjempet han for livet på et sykehus i Sibir. Både hans pressesekretær og hans personlige lege hevder det må ha vært forgiftning. Ifølge tyske Bild fraktes han til Berlin for videre behandling hos spesialister der.

Navalnyj har kalt Putins parti Forente Russland et sted for «kjeltringer og tyver», og han beskyldte presidenten for å gjøre «et kupp» da konstitusjonen i sommer ble endret slik at Putin – om han blir gjenvalgt både i 2024 og 2030 – kan bli sittende som president helt til 2036.

Foreløpig har ikke Aleksej Navalnyj klart å oppfylle sin drøm om å utfordre Putin i et valg. Den sentrale valgkommisjonen bestemte at han ikke kunne godkjennes som kandidat i 2018, fordi han ikke hadde sonet en dom.

Ville utfordre Putin

Navalnyj lanserte i 2016 at han ønsket å stille til valg som president, og bygde opp et valgapparat bestående av 200.000 frivillige aktivister i løpet av 2017.

Valgretorikken handlet særlig om de lave lønningene og pensjonene, oligarkenes luksus, og korrupsjonen blant byråkrater og politikere.

Men så ble hans kandidatur stanset.

Valgstreik og straffedom

Valgkommisjonen besluttet i 2017 å nekte opposisjonslederen Navalnyj å stille til valg, og viste til en regel om at domfelte personer ikke kan stille til valg før det har gått ti år etter at dommen enten er sonet eller opphevet.

Opposisjonslederen Navalnyj, som er utdannet jurist, var nemlig tidligere domfelt for bedrageri og underslag – en dom Navalnyj selv mener er politisk motivert.

Som svar på alt dette oppfordret Navalnyj russerne til «valgstreik», og omgjorde sine valgkampstaber til senter til støtte for valgboikott.

Ved tidligere presidentvalg hadde russerne et alternativ som het «mot alle» – men det ble fjernet fra stemmeseddelen.

Begynte som blogger

Og i 2018 ble Putin gjenvalgt med overveldende flertall. Han har vært Russlands sterke mann på hele 2000-tallet. Riktignok kunne han, av hensyn til den daværende konstitusjonen, ikke være president i årene 2008 til 2012, men også som statsminister var han Russlands sterke mann.

Historien om Navalnyj startet i 2008 da han begynte å blogge om korrupsjon i statskontrollerte russiske selskaper.

2011: Kjente opposisjonspolitikere sammen. Til høyre Aleksej Navalnyj, sammen med Boris Nemtsov, som ble skutt og drept i 2015. Helt til venstre skimtes tidligere finansminister Aleksej Kudrin, som også er i opposisjon til Putin. Foto: Misha Japaridze / AP

Siden gikk han på politikerne. Før parlamentsvalget i 2011 oppfordret han velgerne til å stemme alt annet enn Putin-partiet Forente Russland – og etterpå var det voldsomme demonstrasjoner mot regimet med beskyldninger om rigging av valget.

Putin har aldri vært så rystet som den gang. Men etter annekteringen av Krim-halvøya fra Ukraina i 2014 var protestene glemt og støtten til presidenten gikk til værs.

Nasjonalistiske tendenser

Navalnyj er utvilsomt opposisjonens ansikt utad, men han er også kontroversiell.

Mange mener han har klare nasjonalistiske oppfatninger.

Som da han i 2014 ble spurt om nettopp annekteringen av Krim i radiostasjonen Ekho Moskva. Han sa da at selv om Krim ble «beslaglagt» i strid med folkeretten, «er realiteten nå at Krim er en del av Russland».

– Krim er vår, sa Navalnyj.

Forgiftet?

Torsdag ble altså Navalnyj hasteinnlagt på sykehus med akutt sykdom. Hans støttespillere går langt i å antyde at opposisjonslederen har blitt utsatt for forgiftning. Igjen.

Særlig hans pressesekretær Kira Jarmysj har gått hardt ut på Twitter med sine mistanker:

– Det samme har åpenbart skjedd igjen.

Episoden som Jarmysj sikter til, skjedde i 2019, på et tidspunkt da Navalnyj sonet en fengselsstraff på 30 dager som han var idømt etter å ha oppfordret folk til å delta i protester mot regimet.

Han ble den gangen brakt fra fengselet i Moskva til sykehus, etter å ha opplevd symptomer som hevelser i ansiktet, kløe og utslett. Ifølge The Guardian skrev Navalnyj senere at han aldri tidligere hadde opplevd slike symptomer, og at han mistenkte at noen hadde plassert gift i sengen på cellen hans.

Pressesekretær Jarmysj skriver på Twitter at Putin er ansvarlig for det som har skjedd, uansett om det er presidenten selv som har beordret det eller ikke.

PÅGREPET: Aleksej Navalnyj er vant til å bli arrestert når opposisjonen har demonstrasjoner. Her sommeren 2019 da de demonstrerte til støtte for en kjent journalist. Foto: MAXIM SHEMETOV / X90156

Farlig trend blant regimekritiske russere

Om Navalnyj har blitt forgiftet, så er han slett ikke alene om det blant kjente regimekritiske russere.

Tidligere KGB-agent Aleksandr Litvinenko, som hoppet av til England i 2000, ble syk etter å ha drukket te med radioaktivt polonium-210. Han døde etter tre uker.

Britiske etterforskere hevder russerne sto bak – Moskva nekter at de var involvert i saken.

Anna Politkovskaja, den anerkjente journalisten som senere ble skutt og drept, hevdet at hun i 2004 ble utsatt for forgiftning da hun drakk en kopp te – på vei for å dekke terroraksjonen mot barna i Beslan.

En annen opposisjonsaktivist, Vladimir Kara-Murza, endte på sykehus med symptomer på forgiftning både i 2015 og 2017.

Medlemmet av den russiske protestgruppen Pussy Riot, Pjotr Verzilov, havnet på intensiven på sykehus etter mistanke om forgiftning i 2018, og måtte flys til Berlin for behandling.

DØDE KREML-KRITIKERE: Øverst fra v. og med klokken: Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov, Boris Berezovskij og Aleksandr Litvinenko. Foto: SHIPENKOV/PILIPEY/STR/KAPTILKIN / EPA

Lever farlig

VG traff Aleksej Navalnyj da en minneplakett over Boris Nemtsov ble satt opp i Moskva i 2018.

Putin-kritikeren Nemtsov ble skutt og drept på en bro ikke langt fra Kreml i februar 2015.

– De som beordret drapet, er ennå ikke stilt til ansvar, sa Navalnyj den gang.

Navalnyj vet at han lever et farlig liv som opposisjonell.

For kollegaen Boris Nemtsov endte det altså med døden.

Pågrepet mer enn 20 ganger

Til tross for at han er pågrepet mer enn 20 ganger, er han fast bestemt på å fortsette kampen i Russland – mens mange andre velger å dra i eksil.

Én gang har myndighetene latt Aleksej Navalnyj stille til valg. Han stilte som kandidat til borgermester i Moskva i 2013.

Oppsiktsvekkende nok fikk han 27 prosent av stemmene, til tross for at alle «administrative ressurser», som det heter på russisk, var forbeholdt Putins mann Sergej Sobjanin.

Dette vakte stor oppsikt, fordi Navalnyj ikke hadde tilgang til statskontrollert TV, men måtte basere seg på internett og jungeltelegrafen.

Om han noen gang får sjansen til å utfordre president Putin, er et åpent spørsmål.

Og mens Putin til nå har vært taus om Navalnyj-saken, har Frankrikes president Emmanuel Macron og den tyske kansleren Angela Merkel engasjert seg:

Publisert: 21.08.20 kl. 01:53

Russland Moskva Korrupsjon

