KONTROVERSIELT VALG: President Donald Trump og førstedame Melania Trump på vei til scenen natt til fredag. Det er første gang i USAs moderne historie at en president har holdt sin nominasjonstale i Det hvite hus. Foto: Evan Vucci / AP

Donald Trump i landsmøte-tale: – Vi er her, og det er ikke de

USAs president Donald Trump aksepterte natt til fredag nominasjonen som Republikanernes presidentkandidat på plenen utenfor Det hvite hus – en beslutning som har blitt møtt med kraftig kritikk.

– Dette er det viktigste valget i vårt lands historie. Aldri tidligere har forskjellen vært så stor mellom to partier og to kandidater som det er nå, sa USAs president Donald Trump i sin tale under Republikanernes landsmøte natt til fredag.

Her aksepterte han partiets nominasjon som presidentkandidat i valget 3. november, og han kom med følgende løfte til velgerne:

– Det beste ligger foran oss.

Sammen med sin kone Melania Trump gikk han ut av Det hvite hus og ned på scenen til tonene av «God Bless the USA» – til stående applaus og rop om «fire nye år» fra de rundt 1500 i publikum.

Presidenten ble introdusert til scenen av sin datter Ivanka Trump.

INTRODUSERTE FAREN: Ivanka Trump talte til velgerne natt til fredag. Hun omtaler faren som en «forsvarer av sunn fornuft». Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

– I dag står jeg foran dere som den stolte datteren av folkets president. Han er vår sjef, vår forsvarer av sunn fornuft og vår stemme for de glemte mennene og kvinnene i dette landet, sa hun om sin far.

Ingen annen president i USAs moderne historie har holdt sin nominasjonstale her, og Trump har fått kraftig kritikk for å ta med seg partipolitikken rett inn i Det hvite hus.

USAs tidligere ambassadør til Russland Michael McFaul skriver blant annet på Twitter at Trump ved å gjøre dette «ikke eier skam».

Trump selv kommenterte anklagene slik under talen natt til fredag:

– Hva er navnet på denne bygningen? Vi er her, og det er ikke de. Det er et nydelig bygg, et hjem. Og det er takket være dere at vi er her.

Like utenfor, på nylig omdøpte Black Lives Matter Plaza, protesterte store folkemengder – også de tett i tett – mens presidenten talte.

fullskjerm neste TRUMP-PROTEST: Mens Trump talte til velgerne natt til fredag, pågikk det store demonstrasjoner rett overfor Det hvite hus. Bildet ble tatt like før dag fire av Republikanernes landsmøte ble sparket i gang.

Til angrep på Joe Biden

Donald Trumps USA står nå midt i to kriser: Coronapandemien og protestene mot raseulikhet og politivold som nylig fikk et oppbluss etter politiskytingen i Kenosha søndag.

Presidenten forsøkte natt til fredag å forsikre velgerne om at det er han, og bare han, som kan få USA ut av dette, og gjenopprette lov og orden i gatene.

– USA er ikke et land i mørke, USA er fakkelen som lyser opp hele verden, sa han.

Ordene var en klar henvisning til motkandidat Joe Bidens tale under demokratenes landsmøte i forrige uke, der Biden lanserte seg selv som mannen som ville bringe USA ut av «denne mørke tiden».

– Hvordan kan demokratene be om å lede vårt land når de har brukt så mye tid på å rive det ned, sa Trump, til stående applaus fra tilhørerne foran ham.

– Ingen vil være trygge i Joe Bidens USA.

Under Demokratenes landsmøte forrige uke, kom Biden med kraftig kritikk av Trump under sin nominasjonstale. Se talen her:

Usikker på om talen vil flytte velgere

Den amerikanske journalisten Dan Rather, som tidligere var redaktør for CBS Evening News, skriver på Twitter at han tror mange av Trumps kjernevelgere vil elske det de hørte i talen.

– Ordene var hva vi forventet. Tonen og hvordan de ble opplest på virket litt unaturlig på meg. Donald Trump har en glødende base, og mange vil elske det de hørte. Men vil det flytte mange stemmer den ene eller andre veien? spør han.

Mediepersonligheten Ariana Huffington, som er kjent for å ha vært med å grunnlegge det venstreorienterte nyhetsnettstedet The Huffington Post, var ikke imponert over presidentens entusiasme.

– Han kunne like gjerne ha gjort dette fra sengen, like i nærheten, siden han hørtes ut som om han holdt på å falle i søvn. Som resten av oss, skriver hun på Twitter.

Heller ikke nyhetsanker i Fox News Chris Wallace var imponert over Trumps fremførelse. Den ble etterfulgt av et storslått fyrverkeri over Det hvite hus.

– Jeg var overrasket over mangelen på fyrverkeri i presidentens tale. For det første var den altfor lang, 70 minutter. Jeg synes den virket mer som en kampanjetale til tider, sier han til sin egen kanal og legger til:

– Den var overraskende flat, og hadde ikke den punchen han vanligvis har i sine taler, sier han til sin egen kanal, men understreker at han synes presidenten kom med flere gode angrep på Joe Biden, og at Trump fikk vist frem mye av det han har oppnådd gjennom sin første presidentperiode.

Wallace trekker også frem publikums mangel på bruk av munnbind, og sier han tror dette vil bli et stort samtaleemne i dagene fremover.

fullskjerm neste TRUMP-FEST: Timer før presidentens tale, begynte plenen foran Det hvite hus å fylle seg opp.

Biden slo tilbake

Trump anklaget blant annet Biden for å ha et «skammelig rulleblad» med «de mest katastrofale svikene og tabbene i vår levetid».

– Han har brukt hele karrièren sin på feil side av historien.

– Joe Biden er ingen frelser av USAs sjel, han ødelegger av amerikanske jobber, og om han får sjansen, vil han ødelegge amerikansk storhet, fortsatte han.

Joe Biden gikk før presidentens tale hardt ut mot republikanernes anklager om at det er han som har skylden for volden i landet.

– Dette er ikke bilder fra noe forestilt Joe Bidens USA i fremtiden. Dette er bilder fra Donald Trumps USA i dag. Volden vi er vitne til skjer under Trump, sier han i en uttalelse.

Han anklager også president Trump for å heie frem volden.

– Jeg tror han mener at det er en politisk fordel. Han fortsetter bare med å helle bensin på bålet. Dette er hans USA nå, sa han til MSNBC.

