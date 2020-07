KAN OPPFYLLE KRAV: Malmö i Skåne kan blant andre oppfylle FHIs krav til gjenåpning. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NEWS AGENCY

Tre svenske regioner kan oppfylle FHIs krav til gjenåpning

De fleste svenske län ligger langt unna Folkehelseinstituttets (FHI) krav til gjenåpning – men det begynner å se lyst ut for flere steder.

Fredag klokken 12 vil Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringen legge frem nye reiseråd for land i EØS- og Schengen-området. Reiserådene vurderes hver 14. dag og FHI har opplyst til VG at rådene for de nordiske landene også vil bli oppdatert i morgen.

Flere svenske län kan oppfylle kravene for gjenåpning i morgen, viser VGs kartlegging av smitten i Sverige.

De tre naboregionene helt sør i Sverige; Blekinge, Kronoberg og Skåne, kan oppfylle både kravet til antall nye smittetilfeller og kravet til positive tester.

Men instituttet gjør også en helhetsvurdering, som blant annet baserer seg på om smitten øker i regionen.

Færre intensivinnleggelser

FHIs kriterier for gjenåpning:

Smitte: Færre enn 20 per 100.000 innbygger nye smittetilfeller i snitt de to siste ukene Intensiv: Færre enn 0,5 per 100.000 intensivinnleggelser i snitt de siste to ukene Tester: Kun fem prosent av alle coronatester kan være positive de siste to ukene

Det er ikke gode nok tall for å vurdere intensivinnleggelser per region i Sverige. FHI har tidligere brukt totaltallet for intensivinnleggelser per uke i hele landet.

De siste ukene har antall intensivpasienter sunket betraktelig i Sverige.

81 personer ble lagt inn på intensivavdelinger i Sverige i uke 26 og 27 totalt, ifølge statistikk fra Folkhälsomyndigheten. Det utgjør 0,39 personer per 100.000 innbygger og kan dermed oppfylle FHIs intensivkrav.

Smittede i uke 26 og 27

I oversikten under kan du se hvordan alle län ligger an for FHIs smittekrav. De grønne regionene kan ligge under FHIs krav:

I tillegg til Blekinge, Kronoberg og Skåne er det flere regioner som nærmer seg FHIs smittekrav.

Värmland og Västerbotten har henholdsvis 25 og 21 smittede per 100.000 innbyggere i snitt i uke 26 og 27.

Gotland, som har vært den eneste regionen FHI tidligere har åpnet for, ligger nå godt over kravet med 30 nye smittede per 100.000 innbyggere. Men flere regioner ligger langt over kravet:

Jönköping er har hele 155 smittede per 100.000 innbygger. Gävleborg er den eneste regionen, som sammen med Jönköping har flere enn 100 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Flere av nordmennenes favoritter, som Strømstad, Göteborg og Koster, ligger i Västra Götaland. Selv om smitten på de ulike stedene varierer stort, har regionen for høye smittetall for gjenåpning.

Svenske myndigheter har de siste ukene økt testkapasiteten betraktelig, noe som har en innvirkning på de høye smittetallene. Både antall intensivpasienter og antall dødsfall har ligget på et stabilt lavere nivå de siste ukene.

Testede i uke 26 og 27

Flere regioner oppfyller FHIs krav om at færre enn fem prosent av alle som testes kan få positive prøver. Likevel har mange av de samme regionene for mange ny smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

I oversikten under kan du se hvordan alle län ligger an for FHIs smittekrav. De grønne regionene kan ligge under FHIs krav:

