forrige









fullskjerm neste SE PÅ OSS: Bildene av gorillaflokken i Mbe fjellene i Nigeria vekker oppsikt. Cross River gorillaene sto i fare for å bli utryddet. Nå formerer de seg igjen.

Sjeldent gorillasyn: Utrydningstruet art gjør «comeback»

For natur- og dyrevernere er dette et spektakulært syn. Syv såkalte Cross River gorillaer «skutt» med skjult kamera.

Nå nettopp

Dypt inne i et nærmest utilgjengelig terreng i Nigerias skoger rusler gorillaene rundt, store og små. Bedagelig uvitende om at en hel verden av natur-freakere og vitenskapsfolk jublende har fått bevis på at arten ikke er utryddet. Tvert imot.

– Bildene av gorillaene er det klareste tegnet på artens gradvise tilbakekomst. Det er en fantastisk opplevelse å se så mange unge Cross River gorillaer, en oppmuntrende indikasjon på at disse gorillaene er godt beskyttet og de lykkes med å formere seg, etter flere ti-år med jakt på dem, sier Inaoyom Imong, direktør ved WCS, Nigerias Cross River Gorilla Landscape project, til The Guardians Vest-Afrika korrespondent.

SE PÅ OSS: Bildene av gorillaflokken i Mbe fjellene i Nigeria vekker oppsikt. Cross River gorillaene sto i fare for å bli utryddet. Nå formerer de seg igjen. Foto: WCS NIGERIA HANDOUT / WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

Det skal være den første flokken av gorillaer som har spasert inn i en «foto-felle». Begivenheten fant sted skogen rundt Mbe-fjellene og bildene går nå sin seiersgang blant natur- og dyreelskere verden rundt.

– Men vi trenger fortsatt beskyttelse av gorillaer, trusselen fra krypskyttere eksistere fremdeles, sier direktør Imong.

16 vakter fra lokalsamfunn i området, patruljerer daglig for å kunne beskytte gorillaer og naturen generelt.

Publisert: 09.07.20 kl. 18:47

Mer om gorilla

Fra andre aviser