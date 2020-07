GRIPER INN: Politiet pågriper en demonstrant etter å ha brukt pepperspray under en demonstrasjon i Causeway Bay i Hongkong. Foto: Vincent Yu / AP

Minst 30 pågripelser i Hongkong under ny sikkerhetslov

Den første pågripelsen er gjort under den nye sikkerhetsloven som tirsdag ble innført mot Hongkong. En mann ble pågrepet for å ha båret et uavhengighetsflagg.

Politiet i Hongkong har lagt ut informasjon om at dette har skjedd på Twitter, sammen med et bilde av et uavhengighetsflagg for Hongkong.

Pågripelsen skjedde i Causeway Bay i sentrum av Hongkong hvor det 1. juli hvert år blir avholdt demonstrasjoner til støtte for menneskerettigheter. Datoen markerer årsdagen for løsrivelsen fra Storbritannia.

Etter den første pågripelsen, er til sammen 30 personer arrestert for ulovlig forsamling, brudd på sikkerhetsloven og besittelse av våpen, melder politiet til Reuters.

Demonstrasjoner forsøkt stoppet – brukte vannkanoner

I år ble disse demonstrasjonene forsøkt bannlyst av politiet, melder South China Morning Post. Likevel har flere hundre demonstranter samlet seg utenfor et varehus onsdag ettermiddag lokal tid.

Politiet har tatt ibruk vannkanoner i et forsøk på å stoppe demonstrantene, melder Reuters.

– Alle her på gata bør være forberedt på å kunne bli arrestert, sier en av demonstrantene til SCMP.

Politiet melder videre på Twitter at de har tatt i bruk et nytt lilla flagg, som advarer demonstrantene om at slagordene de roper kan være i strid med den nye loven.

– Streng lov

Den omstridte loven forbyr blant annet det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter.

OPPRØRSPOLITI: Hongkongs politistyrker står på rekke i det de forsøker å spre folkemengdene onsdag. Foto: TYRONE SIU / X02605

– Det er en veldig streng lov. Den har strenge straffer for forhold som er enkle å tolke i mange retninger som gir domstolen mulighet til å idømme strenge straffer for handlinger som beskyttes av menneskerettighetene og er fullt tillatt i demokratiske land. Demonstranter risikerer nå en livstidsdom, sa professor ved PRIO, Stein Tønnesson til VG tirsdag.

Tønnesson frykter at Kina vil statuere et eksempel og slå hardt ned på demonstranter med strenge straffer.

– Det er ganske dramatisk og mer gjennomtenkt og effektivt, sett fra Beijings side, enn jeg hadde ventet.

Loven kommer som et svar på de mange og til dels voldelige pro-demokratiske demonstrasjonene som har preget Hongkong det siste året.

Det er mandag ventet demonstrasjoner også utenfor den kinesiske ambassaden i Oslo klokken 14.30.

Publisert: 01.07.20 kl. 08:58 Oppdatert: 01.07.20 kl. 09:31

