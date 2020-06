UTBRUDD: En demonstrant utenfor et slakteri i byen Rheda-Wiedenbrück i Gütersloh-regionen, der flere enn 1300 ansatte er blitt smittet av coronaviruset. Foto: Friso Gentsch / DPA

Tysk kjøttgigant får skylden for økende smittetrykk

Smittetrykket i Tyskland økte kraftig over helgen. Tallet skal likevel tas med en klype salt, påpeker professor til VG og viser til et slakteri der 1300 ansatte er smittet av coronaviruset.

Reproduksjonstallet i Tyskland har mer enn doblet seg siden fredag, ifølge tall fra landets statlige institutt for infeksjonssykdommer, Robert Koch-instituttet.

Fredag lå R-tallet på 1,06. Deretter steg tallet til 1,79 lørdag, og søndag økte tallet videre til 2,88. Tallet er basert på et gjennomsnitt av registrerte smittetilfeller de siste fire dagene.

R-tallet sier noe om hvor mange personer som i snitt blir smittet av én person som har coronaviruset. Et tall på 2,88 betyr derfor at hvis 100 mennesker er smittet med viruset, vil de i snitt smitte 288 andre.

– Dette tallet skal tas med en klype salt. Tallet sier noe om at de har hatt et utbrudd. Når de har over 1000 smittede i kjøttfabrikken, slår det veldig ut på R-tallet, sier professor i Informatikk ved NTNU, Dag Svanæs, til VG.

Han har tidligere snakket med VG om hvorfor du ikke bør få panikk når R-tallet stiger i Norge.

Flere enn 1300 ansatte smittet ved slakteri

Kjøttfabrikken som Svanæs henviser til, ligger i byen Rheda-Wiedenbrück i Gütersloh-regionen i Vest-Tyskland.

Flere enn 1300 ansatte har testet positivt på coronaviruset etter et utbrudd ved slakteriet som eies av kjøttgiganten Tönnies, skriver Deutsche Welle.

Slakteriet er nå stengt i to uker og de om lag 6500 ansatte, inkludert deres familiemedlemmer, er blitt satt i karantene. Skoler og barnehager i regionen er også blitt stengt frem til 11. august.

Statsminister Armin Laschet i delstaten Nordrhein-Westfalen har ifølge Die Zeit sagt at han ikke kan utelukke en full nedstenging av byen.

– Vi har stengt skoler og barnehager, dette er første steg av nedstengningen. Og vi vil vurdere videre steg de neste dagene, sa Laschet søndag.

Arbeids- og sosialminister Hubertus Heil sa søndag kveld at fabrikken må stilles til ansvar for smitteutbruddet og betale de økonomiske erstatningene som måtte forekomme. Dagen før gikk sjef og eier Clemens Tönnies ut med en offentlig beklagelse.

«FOR ET SVINERI!» står det på en plakat til en demonstrant utenfor Tönnies-fabrikken i Rheda-Wiedenbrück i Gütersloh-regionen i Vest-Tyskland. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Professor: «Ikke under samme kontroll» som før

Utbruddet ved slakteriet er én av flere lokale utbrudd i Tyskland som trolig har ført til at R-tallet har økt så markant de siste dagene, påpeker Robert Koch-instituttet i søndagens rapport.

R-tallet i Tyskland har også et relativt stort konfidensintervall på 2,16 til 3,73. Det vil si at smittetallet med 95 prosent sannsynlighet kan være så lavt som 2,16 eller så høyt som 3,73.

Professor Svanæs viser også til at smittenivået i Tyskland har vært såpass lavt de siste ukene at aktuelle utbrudd vil gi store utslag på R-tallet.

– Dette er grunnen til at FHI bruker antall nyinnlagte på sykehus som utgangspunkt. Da får du et tall som er mer reelt fordi man finner et slags prosentmessig antall av hvor mange av de smittede som legges inn på sykehus. Det gir et bedre bilde av hvordan epidemien utvikler seg, sier han og legger til:

– Ulempen er at du får en forsinkelse på et par uker, fordi det tar omtrent et par uker fra folk blir syke til de blir lagt inn på sykehus.

Likevel understreker Svanæs at hendelsen på slakteriet er «et tegn på at epidemien ikke er under samme kontroll som før».

– Det er grunn til bekymring hele tiden for å si det sånn. Det er viktig at alle land får på plass kapasitet til å teste og spore opp, at folk holder avstand og at karanteneregler gjennomføres og så videre. Vi vet mye om denne pandemien, vi vet hva som skal til for å redusere den. En neste bølge er jo ikke en naturkatastrofe, men noe man tillater skjer, sier Svanæs.

