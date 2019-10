PÅ FLYPLASSEN: Demonstranter satte fyr på sperringer utenfor El Prat-flyplassen mandag kveld. Foto: Bernat Armangue / AP

Kaos på flyplassen i Barcelona: – En ny folkeavstemning er uunngåelig

En rekke flyginger fra flyplassen i Barcelona er kansellert og forsinkelsene er store. Det er ventet nye demonstrasjoner tirsdag.

Mandag kveld samlet tusenvis av demonstranter seg på Saunt Jame-plassen i Barcelona i rasende protest mot domfellelsen av forkjempere for katalansk uavhengighet.

Dommen mot de ni katalanske politikerne falt bare timer tidligere spansk høyesterett. De ble dømt for oppvigleri, etter at de i oktober 2017 organiserte folkeavstemning om uavhengighet for den autonome regionen Catalonia nordøst i Spania.

Ifølge landets helsemyndigheter er minst 75 personer bekreftet skadet i kaoset.

Ifølge flere nyhetsmedier skal blant annet tåregass ha blitt avfyrt inne i flyplassterminalen da opprørspoliti støtte sammen med demonstrantene.

Over 100 flyginger ble kansellert mandag, og flere tusen passasjerer ble strandet i terminalbygget.

Tirsdag morgen viser flyplassens nettsider at en rekke avganger er kansellert eller forsinket.

Bakgrunn: Derfor er det kaos i Barcelona

Varsler nye kamper

Det er gruppen «Demokratisk Tsunami» som står bak demonstrasjonene.

Sent mandag kveld truet de også med å lamme Barajas-flyplassen i Madrid, og hevdet da at 1200 kjøretøyer var på vei til den spanske hovedstaden.

På Twitter varsler gruppen at kampen er langt fra over.

«Vi hviler for å vende tilbake til gatene i morgen. Den neste dagen, og dagen etter der igjen. #TsunamiDemocratic har bare begynt», skriver de tirsdag like etter midnatt norsk tid.

Samtidig fordømmer de politiets bruk av gummikuler mot demonstrantene. Ifølge organisasjonen er også journalister blant de skadede.

13 ÅR I FENGSEL: Visepresident Oriol Junqueras i Catalonias regjering fikk den strengeste straffen. Her avbildet i parlamentet i Madrid i mai. Foto: Pablo Blazquez, Pool via Reuters, File Photo

– Ny folkeavstemning uunngåelig

Også i 2017 mente den spanske forfatningsdomstolen at folkeavstemningen var ulovlig. Spansk opprørspoliti gikk til aksjon i stemmelokalene, og rundt 1000 personer ble skadet.

Over 90 prosent stemte for løsrivelse fra Spania. Men under halvparten av de stemmeberettigede deltok i folkeavstemningen.

Nestleder Oriol Junqueras i Catalonias regjering fikk den strengeste straffen mandag, og ble dømt til 13 års fengsel for oppvigleri og misbruk av offentlige midler til uavhengighetskampanjen.

I en e-post til Reuters, sendt fra fengselet, skriver han at en ny folkeavstemning er uunngåelig. Han mener at fengselsstraffene til de ni dømte gjør bevegelsen sterkere og mer bestemte.

– Jeg er sikker på at denne konflikten vil bli løst gjennom valgurnene. Vi er overbevist om at en folkeavstemning er uunngåelig før eller senere. Hvordan kan vi ellers gi en stemme til innbyggerne?, skriver han fra fengselet.

I e-posten legger han også til at han ikke angrer på at han var med på å arrangere folkeavstemningen i 2017.

Samtidig som demonstrantene de katalanske separatistene raser mot dommene i Barcelona er det andre som synes dommene er for slappe.

Den konservative avisen ABC i Madrid mener dommene åpner for at selvstyremyndighetene i Catalonia, La Generalitat, kommer til å la de dømte kommer til å sone minst mulig, og nyte en slags «semifrihet».

